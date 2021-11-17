Прекрасная Россия электробудущего

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“Когда купил себе электроавтомобиль в Москве и ехал на нем домой, всё не мог поверить, что в салоне слышен только звук свистящего ветра и больше ничего” — рассказывает житель Вологды Александр Парфёнов.
Сидя за рулем дорогого электроавтомобиля, Александр показывает достопримечательности своего старинного города и подъезжает на специальную парковку, где установлено зарядное устройство.
“Я долго думал, купить себе электроавтомобиль или нет. Смущало то, что в Вологде нет инфраструктуры для такого транспорта. Но в июне прошла выставка электротранспорта, где глава города рассказал о новой программе по развитию экологичных автомобилей, и тогда я решился приобрести “Теслу”. Дорого, но она того стоила!”
Мировой тренд
Таких, как Александр из Вологды, с каждым годом в стране становится всё больше. Электромобили поехали в регионы России во многом благодаря политике местных властей.
Так, в Ульяновске, понимая мировой тренд на экологичный транспорт, отменили транспортный налог для владельцев электрокаров до 2025 года. Была разработана программа, обязывающая застройщиков при строительстве новых объектов на парковках устанавливать “розетки” — в результате до 2024 года в пяти городах и на основных магистралях Ульяновской области появятся станции с быстрой зарядкой. В авангарде, конечно же, Москва — в столице и области уже не первый год реализуется программа бесплатной парковки для машин без ДВС с бесплатными зарядными станциями.
По данным Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры, зарядок в России уже насчитывается около полутора тысяч. За последние два года их стало в пять раз больше. А количество экологичных машин в стране только за первое полугодие увеличилось в семь раз. Сейчас по дорогам России колесит около 12 тысяч автомобилей на электротяге.
Пик продаж был в мае этого года. По сравнению с 2019-м количество покупок увеличилось в десять раз, и счастливыми обладателями “машин будущего” стали почти 700 человек, которые приобрели две модели — Porsche Taycan стоимостью от 6,78 млн рублей и Audi e-tron за 6,35 млн рублей.
Audi e-tron и Porsche Taycan
Отечественные разработки
Высокая цена электромобилей — ещё один фактор, который делает такой вид транспорта не слишком популярным. Но российские автопроизводители, которые также включились в мировую гонку по выпуску электромобилей, обещают, что цена на отечественный экологичный вид транспорта будет значительно ниже.
Попытки выпустить машину на электротяге предпринимались на АвтоВАЗе ещё в конце 80-х годов. Разработки в этом направлении идут уже третье десятилетие, но пока не увенчались успехом. На сегодняшний день российские инженеры продолжают дорабатывать концепт модели Ellada, сконструированный на базе “Лады-Калины”. Универсал получил мотор с 81 лошадиной силой. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи рассчитана на 150 километров пути при скорости до 130 км/ч.
Заряжаться электрическая “Лада” может от обычной розетки за 7-8 часов. Но на сегодняшний день автоконцерн выпустил для теста менее 100 таких легковушек. Разработки ведутся и с LADA Vesta EV. Седан оснастили силовым блоком с похожими характеристиками, но пока не выпущено ни одного экземпляра.
Там же, в Тольятти, компанией Zetta разрабатывается электрокупе с запасом хода до 200 километров. В перспективе переднеприводная двухместная City Modul на одной зарядке будет проезжать до 560 километров, а вместо руля будет установлен джойстик. При этом производитель обещает, что самая топовая модель будет стоить не более полумиллиона.
Lada Ellada и Zetta City Modul
А российская компания Monarch работает над выпуском прямого конкурента Tesla Model S. Несколько экземпляров уже проходят государственную сертификацию. Электромобиль будет доступен в двух версиях: седан и лифтбек. Разгоняться обе модели должны до 300 км/ч с запасом хода более 500 километров. Пока в планах компании собрать только 30 машин со стартовой ценой более 4,5 миллионов рублей.
Неожиданно для многих в 2018 году концерн “Калашников” заявил, что тоже будет выпускать электрокары специально для московской полиции. Трёхколесная модель “Овум” разгоняется до 40 км/ч с запасом хода до 150 километров, что более чем достаточно для патрулирования столичных улиц. Но и эта машина пока массового распространения не получила.
Похожая судьба и у модели “Кама-1” от компании КамАЗ, представленной в конце прошлого года на международной выставке в Москве. Двухдверное купе пока не пошло в серию, но производитель заявляет, что машина разгоняется за 7 секунд до 100 километров и может на одном заряде проехать до 250 километров.
«Кама-1» и «Овум»
Именно поэтому сейчас по улицам российских городов в основном колесят китайские, немецкие и американские электромобили, которые под заказ ввозятся в Россию. Более половины этих машин зарегистрированы на Дальнем Востоке и имеют правый руль.
Такая ситуация заставила чиновников Минпромторга задуматься об ограничениях для импортных электрических машин, и 9 ноября правительство опубликовало поправки в постановление о взимании утилизационного сбора. Согласно этим поправкам утилизационный сбор увеличится почти в 9 раз на импортные авто без ДВС и почти в 4 раза — на электрокары старше трех лет. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года.
Таким образом российское правительство планирует простимулировать производство электрокаров в стране и заставить автогигантов организовать сборку своей продукции на отечественных заводах. Получится или нет — вопрос спорный; запрещать и ограничивать у нас всегда умели лучше, чем стимулировать и поощрять. Есть серьезные основания полагать, что с увеличением утилизационного сбора электромобилей в России больше не станет.
Тем не менее в планах профильных ведомств к 2025 году выпустить на территории Российской Федерации около 25 тысяч машин на “батарейках” и развернуть сеть зарядных станций по всей территории страны, увеличив количество специальных “розеток” почти до 10 тысяч. В идеале к 2030 году каждый десятый автомобиль в России должен быть экологичным. Всего на это планируется потратить более 500 млрд рублей.
Электро-будущее неизбежно
Россия подхватила общий тренд развития “машин будущего”. Так, автогиганты GMC и Ford заявили, что с 2035 года приостановят выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Аналогичные планы вынашивают и европейские производители, усиленно совершенствуя силовые электроагрегаты и батареи. На сегодняшний день в Германии действуют станции, которые могут за считанные минуты зарядить самые мощные электронакопители. Подобные разработки ведутся и в России, и в перспективе это может коренным образом изменить ситуацию на дорогах.
Будущее электрокаров неизбежно, учитывая глобальную ориентацию на зеленую энергетику и ограничение углеродных выбросов, немалую часть которых составляют выхлопы авто с ДВС. Так что привыкать к машинам нового типа можно начинать уже сейчас, и необязательно за очень большие деньги — например, в Москве есть аренда Tesla, начиная от 3 дней (стоимость 95 т. р. за три дня).
Отличная возможность ворваться в будущее уже сегодня!
Артем Кол