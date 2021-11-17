Прекрасная Россия электробудущего

Таких, как Александр из Вологды, с каждым годом в стране становится всё больше. Электромобили поехали в регионы России во многом благодаря политике местных властей.

Так, в Ульяновске, понимая мировой тренд на экологичный транспорт, отменили транспортный налог для владельцев электрокаров до 2025 года. Была разработана программа, обязывающая застройщиков при строительстве новых объектов на парковках устанавливать “розетки” — в результате до 2024 года в пяти городах и на основных магистралях Ульяновской области появятся станции с быстрой зарядкой. В авангарде, конечно же, Москва — в столице и области уже не первый год реализуется программа бесплатной парковки для машин без ДВС с бесплатными зарядными станциями.

По данным Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры, зарядок в России уже насчитывается около полутора тысяч. За последние два года их стало в пять раз больше. А количество экологичных машин в стране только за первое полугодие увеличилось в семь раз. Сейчас по дорогам России колесит около 12 тысяч автомобилей на электротяге.

Пик продаж был в мае этого года. По сравнению с 2019-м количество покупок увеличилось в десять раз, и счастливыми обладателями “машин будущего” стали почти 700 человек, которые приобрели две модели — Porsche Taycan стоимостью от 6,78 млн рублей и Audi e-tron за 6,35 млн рублей.