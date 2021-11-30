Опасная привлекательность искусственного интеллекта

Нейросети в интернете

Одна из главных причин для беспокойства — воздействие на общественное мнение посредством использования интернет-ботов.

В качестве примера можно рассмотреть технологию GPT-3 (известную нам как нейросеть) для формирования большого количества правдоподобных текстов на разные темы. Распространение текстов обеспечивается за счёт системы аккаунтов. Этот процесс не требует больших временных и трудовых затрат, при этом доставка информации происходит моментально. По сути, это воплощение той самой теоремы о бесконечном количестве обезьян, которые, случайным образом нажимая на клавиши печатных машин, рано или поздно напишут великий роман. Только в отличие от обезьян нейросети ещё и учатся писать правдоподобнее и лучше.

Неврозы, обусловленные нарастающим темпом жизни и развивающиеся в психике современного человека, являются хорошим фундаментом для манипуляций. Кроме того, согласно результатам исследований Джона-Дилана Хайнеса, наш мозг принимает решение за 4 секунды до того, как до человека доходит осознание этого решения. ИИ достаточно этих 4 секунд для того, чтобы направить человека в нужном ему направлении, при этом сам человек будет твёрдо убежден в том, что это его решение.

Через камеру, голос, текст ИИ анализирует эмоциональное состояние человека, что и даёт возможность направлять нас к нужному выводу. Вопрос безопасности систем, создаваемых человеком, остаётся открытым. Уже известен ряд прецедентов, когда ИИ выходил из-под контроля и это приводило к негативным последствиям.

Ученые активно заверяют нас, что машины только генерируют решения на основе полученных данных и для них нехарактерна осознанность. Принимая во внимание высокую степень обучаемости и воспроизводства данных ИИ, можно прийти к выводу, что осознанность ИИ в перспективе может стать реальностью.

Даже если сегодня ИИ не обладает сознанием, он оказывает на нас всё большое влияние. Осенью 2020 года на платформе Reddit появился блог, на который за короткий промежуток времени подписалось несколько тысяч пользователей. Блог пользовался популярностью, пока один из его подписчиков не заметил, что автор очень “производителен” и публикует много постов в день, что не под силу обычному человеку. Как выяснилось, посты создавались с помощью программы по генерации текстов GPT. Современная версия GPT-3 пишет короткие тексты, очень схожие с человеческими. Возникает логичный вопрос: “Какова доступность программ такого уровня?”. Например, кодом ruGPT, разработанном и обученном на русском корпусе текстов в интернете, может воспользоваться любой пользователь, достаточно просто зайти на Github и найти этот код. Одновременно с этим прослеживается чёткая тенденция к снижению способностей человека: сегодня средняя продолжительность концентрации внимания уменьшилась в 20-30 раз по сравнению с той, что была 10-15 лет назад.

Вывод напрашивается страшноватый: ИИ умнеет, а люди… глупеют.