Куда улетают машины с крыльями?

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Кадры парящего в небе на столицей Словакии автомобиля в буквальном смысле облетели весь мир. Спортивный болид со сложным крылом и двойным хвостом спланировал на несколько сотен километров и приземлился на частном аэродроме без нештатных ситуаций.
Этого момента автор летающей машины профессор Стефан Кляйн ждал более 30 лет — и вот мечта конструктора наконец-то сбылась. Это одна из немногих уникальных историй, когда человек на реализацию своей идеи положил всю жизнь.
Все началось ещё в 1980-х, когда Стефан Кляйн только возглавил Департамент транспорта дизайна Академии изобразительных искусств Словакии. В 1989 году он зарегистрировал фирму AeroMobil и приступил к разработке дизайна будущего летающего автомобиля или наземного самолёта.
Но на создание первого прототипа AeroMobil 2.5 ушло 24 года. В 2013 году на Аэротехнической конференции и выставке SAE-2013 в Канаде крылатая машина поднялась в воздух на глазах у тысяч зрителей. По окончанию выставки компания AeroMobil получила сертификат Словацкой федерации сверхлёгких полётов (SFUL). Это было первое официальное признание того факта, что летающий автомобиль сможет стать частью нашей повседневной жизни.
Правда, первый прототип не отличался идеальными характеристиками и требовал доработки. Официальное признание помогло компании Кляйна привлечь инвесторов и талантливых конструкторов. Команда из 12 человек доработала прототип и уже обновленный AeroMobil 3.0 продолжал испытания. Но всё же он был больше похож на самолёт со складывающимся трехметровыми крыльями на крыше. Сзади у машины был огромный открытый пропеллер, который мешал ей при езде по трассе.
И всё же именно эту версию концепта продолжали тестировать до 2020 года, пока из-за нештатной ошибки электроники машина не рухнула с 300-метровой высоты.
Тогда Стефан Кляйн задумал полностью переделать свой летающий автомобиль. AeroMobil всё же больше похож на самолёт на четырёх колёсах, а профессор мечтал о машине с крыльями. Новую версию решили назвать AirCar. В ней был полностью переработан внешний вид аппарата. Теперь концепт стал похож на спортивный автомобиль 6 метров в длину с двойным хвостом, на крыше расположился двигатель с пропеллером, а выдвигающиеся крылья спрятали под днище.
Долгое время летающий автомобиль планировали оснастить электродвигателем, но из-за тяжести современных аккумуляторов от этой идеи пришлось отказаться и поставить мотор BMW объемом 1,6 литров, мощностью 140 л. с. AirCar может летать на самом обычном бензине на расстояние до 500 километров.
И за 2 года Стефан Кляйн налетал 70 часов, совершив 200 взлётов и посадок в штатном режиме, после чего компания получила разрешение от национального транспортного управления Евросоюза и теперь может запустить серийное производство летающих машин. Но конструкторы пока не торопятся выпускать серийно AirCar, а хотят доработать машину, чтобы она могла разгоняться до 300 км/ч и летать на расстояние в 1 000 километров.
Также предстоит решить большой спектр проблем, которые обязательно возникнут при эксплуатации. Нужно доработать подвеску, чтобы не повредить крылья при езде по трассе. А также защитить лётные узлы в плохую погоду. Пока что испытания машины проводились только в солнечные дни.
Но словацким конструкторам стоит поторопиться, ведь не только Стефан Кляйн мечтает о своей крылатой машине. В США уже тестируют летающий трёхколёсный мотоцикл Switchblade, кузов которого сделан из углепластика и развивает скорость более 140 км/ч, как знаменитый DeLorean DMC-12 в фильме “Назад в будущее”. Но в планах американцев разогнать болид до 200 км/ч на земле и 300 км/ч в воздухе, чтобы можно было преодолевать расстояния до 800 км.
Стоить такой мотоцикл будет $150 000, и компания-разработчик уже принимает заявки от покупателей. Но предупреждает, что в соответствии с законом владельцы такого технологического чуда должны иметь лётную лицензию.
Однако все эти концепты блёкнут на фоне летающего автомобиля с реактивными двигателями, который собираются создать итальянские конструкторы компании Lanciare. Предполагается, что эта машина будет разгоняться в воздухе до скорости 800 км/ч, что сравнимо с характеристиками современных пассажирских самолётов.
Концепт презентовали в 2020 году, и к разработке подключились специалисты из Калифорнии. Они делают алюминиевый кузов и специальную подвеску, которая позволит машине ездить даже по бездорожью. В планах конструкторов сделать гибридную силовую установку. Пока производитель оценивает свой летающий 7-метровый автомобиль в $6 000 000.
Бразильцы пошли ещё дальше и пообещали, что через 50 лет создадут летающую капсулу на колёсах, которая будет оснащена автопилотом и двумя электродвигателями с винтами. Летательный аппарат будет состоять из двух частей, наземная — больше похожая на современный электрокар, который будет присоединяться ко второй части с винтами.
Похожий футуристический проект запатентовала и компания Porsche. Насколько можно судить по эскизам конструкторов, это будет симбиоз машины, самолёта и квадрокоптера с возможностью вертикального взлёта. Аппарат будет оснащен четырьмя винтами.
Силовая установка Porsche будет полностью электрической. Чтобы создать такой концепт, немецкие инженеры подписали в 2019 году соглашение о сотрудничестве с коллегами из корпорации Boeing. Но до сих пор проект существует только на бумаге, и пока неизвестно, когда будет собран опытный образец.
Футурологи прогнозируют, что мечта человечества освоить небо, скорей всего, реализуется в ближайшие 50 лет. Тогда и удастся, наконец, решить проблему с пробками в мегаполисах. Но придётся решать другие вопросы: переработать законодательство по всему миру, исключить ошибки при пилотировании, чтобы тяжёлые летающие машины не падали на головы жителей городов. Впрочем, вряд ли все это остановит технический прогресс.
Артём Кол