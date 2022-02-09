Куда улетают машины с крыльями?

Но словацким конструкторам стоит поторопиться, ведь не только Стефан Кляйн мечтает о своей крылатой машине. В США уже тестируют летающий трёхколёсный мотоцикл Switchblade, кузов которого сделан из углепластика и развивает скорость более 140 км/ч, как знаменитый DeLorean DMC-12 в фильме “Назад в будущее”. Но в планах американцев разогнать болид до 200 км/ч на земле и 300 км/ч в воздухе, чтобы можно было преодолевать расстояния до 800 км.



Стоить такой мотоцикл будет $150 000, и компания-разработчик уже принимает заявки от покупателей. Но предупреждает, что в соответствии с законом владельцы такого технологического чуда должны иметь лётную лицензию.

Однако все эти концепты блёкнут на фоне летающего автомобиля с реактивными двигателями, который собираются создать итальянские конструкторы компании Lanciare. Предполагается, что эта машина будет разгоняться в воздухе до скорости 800 км/ч, что сравнимо с характеристиками современных пассажирских самолётов.

Концепт презентовали в 2020 году, и к разработке подключились специалисты из Калифорнии. Они делают алюминиевый кузов и специальную подвеску, которая позволит машине ездить даже по бездорожью. В планах конструкторов сделать гибридную силовую установку. Пока производитель оценивает свой летающий 7-метровый автомобиль в $6 000 000.

Бразильцы пошли ещё дальше и пообещали, что через 50 лет создадут летающую капсулу на колёсах, которая будет оснащена автопилотом и двумя электродвигателями с винтами. Летательный аппарат будет состоять из двух частей, наземная — больше похожая на современный электрокар, который будет присоединяться ко второй части с винтами.

Похожий футуристический проект запатентовала и компания Porsche. Насколько можно судить по эскизам конструкторов, это будет симбиоз машины, самолёта и квадрокоптера с возможностью вертикального взлёта. Аппарат будет оснащен четырьмя винтами.

Силовая установка Porsche будет полностью электрической. Чтобы создать такой концепт, немецкие инженеры подписали в 2019 году соглашение о сотрудничестве с коллегами из корпорации Boeing. Но до сих пор проект существует только на бумаге, и пока неизвестно, когда будет собран опытный образец.

Футурологи прогнозируют, что мечта человечества освоить небо, скорей всего, реализуется в ближайшие 50 лет. Тогда и удастся, наконец, решить проблему с пробками в мегаполисах. Но придётся решать другие вопросы: переработать законодательство по всему миру, исключить ошибки при пилотировании, чтобы тяжёлые летающие машины не падали на головы жителей городов. Впрочем, вряд ли все это остановит технический прогресс.