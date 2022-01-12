Аналоговый российский интернет

Время на чтение: 5 минут
Томный взгляд и покусывание нижней губы в исполнении актрисы Анны Хилькевич на большой пресс-конференции с президентом, кажется, обсудили все российские СМИ, забыв при этом, о чём, собственно, спрашивала звезда сериала “Универ”.
“Я представляю российскую социальную сеть “Яппи”… — начала актриса, а теперь блогер Хилькевич. — Развитие всех цифровых сервисов несёт в себе большие возможности. В том числе и в сфере образования, образовывать и передавать информацию молодёжи можно через развлекательный игровой контент. И вот это приложение “Яппи” — через него не только удобно просматривать, но ещё и создавать креативные ролики, креативить. И вот вопрос такой, как вы относитесь к взаимодействию с молодёжью в таких средах или, вы считаете, поколение деградирует?”
За спиной Анны журналисты тут же по достоинству оценили рекламный ход новой социальной сети и отправились искать её в интернете. Вот только даже российский поисковик с трудом выдавал ссылки на запрос — а что такое соцсеть “Яппи”?
Удивительно, но больше информации можно получить в магазине приложений Google Play для андроида или iOS для “маков”. Оказывается, само приложение появилось благодаря холдингу “Газпром-Медиа”, который решил скопировать китайскую сеть TikTok и 29 ноября 2021 года негромко презентовал собственное приложение.
На взлёте
В App Store сегодня “Яппи” имеет оценку 4,1, основанную на более чем 1 200 отзывах пользователей. Вот только по большей части комментарии негативные. Многие жалуются на то, что система постоянно зависает, не получается загрузить своё видео, иногда пропадает изображение и появляется просто чёрный экран.
Во многом из-за этого в приложении не так много пользователей. Так, у “амбассадора” (лица, продвигающего бренд) “Яппи” Анны Хилькевич всего 1 000 подписчиков, когда в TikTok у неё же — более полутора миллионов.
Создатели новой российской соцсети, видимо, долго думали над названием и решили, что лучше всего подойдёт американское сленговое слово, появившееся в 90-е и тогда обозначавшее молодых и амбициозных людей, которые добиваются всего самостоятельно.
Яппи — составное слово (young urban professional person — молодой городской профессионал), сходное по звучанию с хиппи, популярной в 1960-е субкультурой любителей свободы, рок-музыки и наркотиков, к которым до сих пор у многих негативное отношение. А яппи стали полной противоположностью.
Видимо, это же и имели в виду создатели приложения, намекающие, что их аудитория — это те самые целеустремлённые яппи из 90-х. В описании соцсети, конечно, другой посыл. Авторы призывают пользователей создавать совместные видеоролики, приглашать друзей и сотрудничать с известными людьми.
Вот только задумка пока не особо себя оправдывает. Даже Анна Хилькевич выложила три десятка роликов, большая часть из которых — это игра в “Крокодила” и короткие скетчи с довольно специфическим юмором.
При этом сама же актриса, а теперь и видеоблогер, говорила Владимиру Путину, что благодаря “Яппи” можно обучать и просвещать молодежь — и глава государства с ней согласился.
“Вопрос в том, чтобы создавался контент, который шёл бы на пользу. Чтобы молодые люди не заболевали Интернетом, не подменяли реальную жизнь сидением в Сети. Чтобы движение было, жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались, музеи посещали, в театрах бывали”, — сказал на пресс-конференции Владимир Путин.
Вот только соцсеть, видимо, создавали с прицелом не столько культурно развивать молодежь, сколько заработать на раскрученном бренде TikTok. И “Яппи” на сегодняшний день не отличается оригинальностью контента, о котором говорил глава государства.
Самые популярные ролики сейчас в “Яппи” — видеорозыгрыши или шутки на камеру, причём авторы не особо контролируют свою речь, используя и обсценную лексику, и тюремный сленг. Такой контент вряд ли научит позитивному новое поколение пользователей, как обещала Хилькевич президенту.
Врубай аналог
Но рекламная акция прошла удачно, и сегодня Россия имеет свои аналоги почти всех популярных иностранных социальных сетей. Это означает, что страна в целом готова к тому, чтобы по примеру Китая включить файервол, который закроет доступ к зарубежным сайтам.
Разговоры о том, что правительство России готовится к такому шагу, ходят уже давно. Так, на территории страны с 2016 г. заблокирована соцсеть Likedin. В марте этого года Роскомнадзор замедлил работу Twitter за отказ удалять запрещённый в России контент — около 28 тысяч материалов, которые пропагандируют употребление наркотиков, детскую порнографию и многое другое. После ввода санкций было удалено большинство запрещённого контента. Но, по последним данным регулятора, в сети ещё остается 9% материалов. Роскомнадзор несколько раз предупреждал о грозящих за невыполнение его предписаний мерах. А теперь Google думает, что делать со своим сервисом Youtube.
В начале декабря прошлого года компания Google была оштрафована на 7,2 млрд рублей за отказ удалять запрещённый в России контент. Компания Meta Platforms (она же Facebook) заплатила 70 миллионов рублей и ещё оштрафована за отказ удалять незаконный контент на 1,9 млрд рублей, TikTok придётся раскошелиться более чем на 4 миллиона рублей.
Но, несмотря на все эти репрессии, российские социальные сети популярнее не становятся. Во многом из-за неспособности российских компаний технически догнать импортных конкурентов. Так, RUTUBE до сих пор не стал любимым сервисом у наших сограждан. Даже уникальный контент, который появляется только там, и грамотно выстроенная рекламная кампания не смогли переломить этот тренд.
По тому же принципу сейчас развивается и аналог TikTok “Яппи”, куда, конечно, пришли свои пользователи, но сделать что-то по-настоящему оригинальное и креативное, что отличало бы отечественный продукт от китайской соцсети, пока не получается.
Артём Кол