Аналоговый российский интернет

В App Store сегодня “Яппи” имеет оценку 4,1, основанную на более чем 1 200 отзывах пользователей. Вот только по большей части комментарии негативные. Многие жалуются на то, что система постоянно зависает, не получается загрузить своё видео, иногда пропадает изображение и появляется просто чёрный экран.

Во многом из-за этого в приложении не так много пользователей. Так, у “амбассадора” (лица, продвигающего бренд) “Яппи” Анны Хилькевич всего 1 000 подписчиков, когда в TikTok у неё же — более полутора миллионов.

Создатели новой российской соцсети, видимо, долго думали над названием и решили, что лучше всего подойдёт американское сленговое слово, появившееся в 90-е и тогда обозначавшее молодых и амбициозных людей, которые добиваются всего самостоятельно.

Яппи — составное слово (young urban professional person — молодой городской профессионал), сходное по звучанию с хиппи, популярной в 1960-е субкультурой любителей свободы, рок-музыки и наркотиков, к которым до сих пор у многих негативное отношение. А яппи стали полной противоположностью.

Видимо, это же и имели в виду создатели приложения, намекающие, что их аудитория — это те самые целеустремлённые яппи из 90-х. В описании соцсети, конечно, другой посыл. Авторы призывают пользователей создавать совместные видеоролики, приглашать друзей и сотрудничать с известными людьми.

Вот только задумка пока не особо себя оправдывает. Даже Анна Хилькевич выложила три десятка роликов, большая часть из которых — это игра в “Крокодила” и короткие скетчи с довольно специфическим юмором.

При этом сама же актриса, а теперь и видеоблогер, говорила Владимиру Путину, что благодаря “Яппи” можно обучать и просвещать молодежь — и глава государства с ней согласился.

“Вопрос в том, чтобы создавался контент, который шёл бы на пользу. Чтобы молодые люди не заболевали Интернетом, не подменяли реальную жизнь сидением в Сети. Чтобы движение было, жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались, музеи посещали, в театрах бывали”, — сказал на пресс-конференции Владимир Путин.

Вот только соцсеть, видимо, создавали с прицелом не столько культурно развивать молодежь, сколько заработать на раскрученном бренде TikTok. И “Яппи” на сегодняшний день не отличается оригинальностью контента, о котором говорил глава государства.

Самые популярные ролики сейчас в “Яппи” — видеорозыгрыши или шутки на камеру, причём авторы не особо контролируют свою речь, используя и обсценную лексику, и тюремный сленг. Такой контент вряд ли научит позитивному новое поколение пользователей, как обещала Хилькевич президенту.