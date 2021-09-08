Евгений Зиничев — министр, погибший на боевом посту

Есть в России министерство, которое воюет даже в мирное время. Речь идёт о структуре, имеющей длинное название — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 99% случаев проговаривать его целиком некогда, почему и называют данное ведомство в обиходе предельно лаконично — МЧС.

Ведущее свою историю от образованного 27 декабря 1990 года согласно постановлению Совета министров РСФСР Российского корпуса спасателей, МЧС вот уже три десятка лет находится на переднем крае войны с всевозможными бедствиями и опасностями: локализует очаги чумы, тушит пожары, доставляет гуманитарные грузы, ликвидирует последствия наводнений и землетрясений, вытаскивает людей из-под завалов, а иногда, кажется — и вовсе с того света. Если в России где-то что-то рвануло, полыхнуло, разлилось, рухнуло — там немедленно появляются “ангелы” из МЧС. Если поступит приказ спасать кого-то за границей — и там МЧС не оплошает (как это было в марте 2011-го в пострадавшей от цунами Японии и весной прошлого года в поражённой первой волной коронавируса Италии).

Да, это настоящая война — неспроста на плечах у ребят из МЧС погоны — война за жизнь. Каждодневная. Круглосуточная. В любых погодных и географических условиях. И на этой войне — à la guerre comme à la guerre — бывают потери как среди рядового состава, так и среди командного. Во-первых, потому что МЧС часто действует в экстремальных условиях, когда условный “тыл” банально отсутствует, а есть только “передовая”. Во-вторых, потому что среди спасателей действует аксиома “сам погибай, а товарища выручай”.

Так, например, погиб 2 сентября в 2016-м во время ликвидации последствий наводнения начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Олег Федюра. Когда пересекавший вброд разлившуюся реку КамАЗ перевернулся, бывший комбат танкового батальона, ставший спасателем, помог выбраться из ушедшей под воду машины всем своим товарищам, а вот сам спастись уже не успел…

Так же погиб 8 сентября 2021-го и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, член Совета Безопасности РФ, генерал армии Евгений Зиничев.

Жизненный путь у Евгения Николаевича был непростым. “Срочка” на Северном флоте, служба в КГБ СССР и центральном аппарате ФСБ РФ. Затем — ФСО, переподготовка в Военной академии Генштаба ВС РФ, замруководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ РФ, начальник управления ФСБ РФ по Калининградской области, врио губернатора Калининградской области, замдиректора ФСБ РФ и, наконец, глава МЧС России. А затем…

Затем: “МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС Арктической зоны, спасая жизнь человека”.

По имеющейся информации, Зиничев погиб, спасая кинорежиссёра и сценариста Александра Мельника, который в 2014-м снял “Территорию” — отличный фильм о Русском Севере и Настоящих людях. Зиничев и погиб как “ангел”, уйдя к ангелам.

Земля вам пухом, товарищ генерал. И спасибо за всё!.. На ваше место придёт другой, такой же, как и вы, живущий по принципу “сам погибай, а товарища выручай”. Потому что иначе нельзя. Потому что у МЧС ещё много работы.