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Зимние коктейли, которые согреют вас в январскую стужу

От яблочного сидра с карамелью до “Виски-Брамбл”
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Если вам повезло с уличной температурой на Новый год и Рождество, не спешите думать, что глобальное потепление, о котором зелёные нам прожужжали все уши, уже наступило и о холоде отныне надо забыть. Напротив, приближается Крещение, в дни которого трескучие морозы — главная и обязательная составляющая.

Как в столь непростую пору согреться после возвращения с улицы? Надеть тёплые шерстяные носки? Нырнуть в уютную пижаму? Раскочегарить до гудения камин и подсесть к нему с отличной книгой? Каждый из этих вариантов, несомненно, достоин применения. Но это, считает Right Place, — лишь второй шаг. Это обогрев снаружи. А первым во всех случаях должен быть прогрев изнутри!.. С помощью, например, горячего коктейля, который как раз и создан для комфортного превозмогания зимней стужи.

Причём совершенно не обязательно бежать в ближайший бар за соответствующим напитком — его вполне по силам самому сделать дома. Ну, например…

Яблочный сидр с карамелью (Apple Cider Caramel Hot Toddy)

В маленькой кастрюле доведите до кипения 1/3 стакана яблочного сидра. Смешайте в стакане полторы унции (45 мл) бурбона, одну столовую ложку карамели и две чайных ложки лимонного сока. Залейте до краёв горячим сидром и перемешайте. Украсьте палочкой корицы с долькой лимона и наслаждайтесь, потягивая напиток и грея ладошки.

Глинтвейн медленного приготовления (Slow Cooker Mulled Wine)

Для этого коктейля требуется: бутылка сухого красного вина (0,7 или 0,75 — большой роли не играет), стакан яблочного сидра, стакан клюквенного сока, треть стакана сахара, стакан свежей клюквы, сок двух апельсинов (причём один из апельсинов следует положить в соковыжималку с кожурой, а второй — без. Его кожица позднее может быть использована в качестве украшения конечного продукта вашего творчества). Заливаете все ингредиенты в мультиварку, добавляете две палочки корицы, одну столовую ложку гвоздики и одну столовую ложку звёздчатого аниса (он же — бадьян настоящий). Перемешайте и готовьте на сильном огне около 30 минут. Подавать коктейль следует в тёплом (ближе к горячему) виде. И не забудьте украсить каждый стакан апельсиновой цедрой (для себя же стараетесь!).

Зимние коктейли

Горячее “колючее” какао (Spiked Hot Cocoa)

В кастрюле на среднем огне смешайте три столовых ложки какао-порошка с четвертью стакана молока и взбивайте до момента, когда масса станет однородной. Добавьте ещё молока (стакан и три четверти — так, чтобы общий объём молока довести до двух полных стаканов) и снова перемешайте до достижения однородности. Затем всыпьте 3 столовых ложки сахара, четверть чайной ложки ванильного экстракта, бросьте щепотку корицы, добавьте четверть стакана измельчённого чёрного или полусладкого шоколада и продолжайте помешивать, держа смесь на среднем огне, пока шоколад не растает, но не доводите до кипения. Это займёт примерно две минуты. В готовую “микстуру” следует влить 2 унции (60 мл) крепкого спиртного (если нет под рукой рома или виски, подойдет и ликёр Baileys). Сгодится также французский ликёр Crème de menthe или мятный шнапс. Но два последних — в чуть меньшей дозе, всего 1,5 унции (45 мл). Украсить взбитыми сливками, зефиром (можно и тем, и другим одновременно) и сразу же подавать!

Не сомневаемся, что после (или в процессе) принятия такого аперитива у вас разыграется аппетит. Учитывая опять же имеющуюся сверхзадачу — быстро согреться — не заморачивайтесь с приготовлением сложных блюд, это же долго. Соорудите трёх-четырёхэтажный бутерброд в форм-факторе “гамбургер”. Это быстро и достаточно творчески, кто бы что ни говорил уничижительного про “булку с котлетой”. А продолжить демократический банкет лучше всего вновь коктейлями. Но на этот раз именно теми, которые идеально подходят к увесистому и сытному гамбургеру. Например, такими.

Манхэттен (Manhattan)

Это классическое сочетание виски, сладкого вермута и биттера является идеальным балансом для декадентского гамбургера.

Стакан, где будете смешивать ингредиенты, наполните до половины кубиками льда. В другой стакан до половины налейте ржаной виски и сладкий вермут в соотношении два к одному. Добавьте немного (по личному вкусу) биттера Angostura. Перемешайте и процедите в охлажденный коктейльный бокал. Можно дополнить вишенкой или кусочком апельсиновой цедры.

Бульварный (Boulevardier)

Созданный в 1927 году как вариация Negroni, насыщенный и гладкий Boulevardier призывает использовать виски вместо джина, но не отказываться от традиционного в этом рецепте горького Campari и красного вермута.

Смешайте полторы части бурбона, одну часть сладкого красного вермута и одну часть кампари. Процедите в красивый (желательно — старинный) бокал со льдом и украсьте цедрой апельсина.

“Виски-Брамбл” (Whiskey Bramble)

В отличие от традиционного Bramble, ежевичного коктейля, замешиваемого на джине, для приготовления “Виски-Брамбл» используют бурбон (или скотч).

Смешайте виски с лимонным соком и сахарным сиропом (в соотношении 8:3:2) в шейкере. Хорошо взболтайте и процедите в стакан с колотым льдом. Сверху нежно укройте ежевичным кремом (по объёму — столько же, сколько вливали сиропа). И украсьте свежей ежевикой. Уверены, что этот коктейль будет идеальным партнёром для сочного гамбургера вашей мечты!

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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