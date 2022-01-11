Зимние коктейли, которые согреют вас в январскую стужу

Если вам повезло с уличной температурой на Новый год и Рождество, не спешите думать, что глобальное потепление, о котором зелёные нам прожужжали все уши, уже наступило и о холоде отныне надо забыть. Напротив, приближается Крещение, в дни которого трескучие морозы — главная и обязательная составляющая.
Как в столь непростую пору согреться после возвращения с улицы? Надеть тёплые шерстяные носки? Нырнуть в уютную пижаму? Раскочегарить до гудения камин и подсесть к нему с отличной книгой? Каждый из этих вариантов, несомненно, достоин применения. Но это, считает Right Place, — лишь второй шаг. Это обогрев снаружи. А первым во всех случаях должен быть прогрев изнутри!.. С помощью, например, горячего коктейля, который как раз и создан для комфортного превозмогания зимней стужи.
Причём совершенно не обязательно бежать в ближайший бар за соответствующим напитком — его вполне по силам самому сделать дома. Ну, например…
Яблочный сидр с карамелью (Apple Cider Caramel Hot Toddy)
В маленькой кастрюле доведите до кипения 1/3 стакана яблочного сидра. Смешайте в стакане полторы унции (45 мл) бурбона, одну столовую ложку карамели и две чайных ложки лимонного сока. Залейте до краёв горячим сидром и перемешайте. Украсьте палочкой корицы с долькой лимона и наслаждайтесь, потягивая напиток и грея ладошки.
Глинтвейн медленного приготовления (Slow Cooker Mulled Wine)
Для этого коктейля требуется: бутылка сухого красного вина (0,7 или 0,75 — большой роли не играет), стакан яблочного сидра, стакан клюквенного сока, треть стакана сахара, стакан свежей клюквы, сок двух апельсинов (причём один из апельсинов следует положить в соковыжималку с кожурой, а второй — без. Его кожица позднее может быть использована в качестве украшения конечного продукта вашего творчества). Заливаете все ингредиенты в мультиварку, добавляете две палочки корицы, одну столовую ложку гвоздики и одну столовую ложку звёздчатого аниса (он же — бадьян настоящий). Перемешайте и готовьте на сильном огне около 30 минут. Подавать коктейль следует в тёплом (ближе к горячему) виде. И не забудьте украсить каждый стакан апельсиновой цедрой (для себя же стараетесь!).
Горячее “колючее” какао (Spiked Hot Cocoa)
В кастрюле на среднем огне смешайте три столовых ложки какао-порошка с четвертью стакана молока и взбивайте до момента, когда масса станет однородной. Добавьте ещё молока (стакан и три четверти — так, чтобы общий объём молока довести до двух полных стаканов) и снова перемешайте до достижения однородности. Затем всыпьте 3 столовых ложки сахара, четверть чайной ложки ванильного экстракта, бросьте щепотку корицы, добавьте четверть стакана измельчённого чёрного или полусладкого шоколада и продолжайте помешивать, держа смесь на среднем огне, пока шоколад не растает, но не доводите до кипения. Это займёт примерно две минуты. В готовую “микстуру” следует влить 2 унции (60 мл) крепкого спиртного (если нет под рукой рома или виски, подойдет и ликёр Baileys). Сгодится также французский ликёр Crème de menthe или мятный шнапс. Но два последних — в чуть меньшей дозе, всего 1,5 унции (45 мл). Украсить взбитыми сливками, зефиром (можно и тем, и другим одновременно) и сразу же подавать!
Не сомневаемся, что после (или в процессе) принятия такого аперитива у вас разыграется аппетит. Учитывая опять же имеющуюся сверхзадачу — быстро согреться — не заморачивайтесь с приготовлением сложных блюд, это же долго. Соорудите трёх-четырёхэтажный бутерброд в форм-факторе “гамбургер”. Это быстро и достаточно творчески, кто бы что ни говорил уничижительного про “булку с котлетой”. А продолжить демократический банкет лучше всего вновь коктейлями. Но на этот раз именно теми, которые идеально подходят к увесистому и сытному гамбургеру. Например, такими.
Манхэттен (Manhattan)
Это классическое сочетание виски, сладкого вермута и биттера является идеальным балансом для декадентского гамбургера.
Стакан, где будете смешивать ингредиенты, наполните до половины кубиками льда. В другой стакан до половины налейте ржаной виски и сладкий вермут в соотношении два к одному. Добавьте немного (по личному вкусу) биттера Angostura. Перемешайте и процедите в охлажденный коктейльный бокал. Можно дополнить вишенкой или кусочком апельсиновой цедры.
Бульварный (Boulevardier)
Созданный в 1927 году как вариация Negroni, насыщенный и гладкий Boulevardier призывает использовать виски вместо джина, но не отказываться от традиционного в этом рецепте горького Campari и красного вермута.
Смешайте полторы части бурбона, одну часть сладкого красного вермута и одну часть кампари. Процедите в красивый (желательно — старинный) бокал со льдом и украсьте цедрой апельсина.
“Виски-Брамбл” (Whiskey Bramble)
В отличие от традиционного Bramble, ежевичного коктейля, замешиваемого на джине, для приготовления “Виски-Брамбл» используют бурбон (или скотч).
Смешайте виски с лимонным соком и сахарным сиропом (в соотношении 8:3:2) в шейкере. Хорошо взболтайте и процедите в стакан с колотым льдом. Сверху нежно укройте ежевичным кремом (по объёму — столько же, сколько вливали сиропа). И украсьте свежей ежевикой. Уверены, что этот коктейль будет идеальным партнёром для сочного гамбургера вашей мечты!
Андрей Карат