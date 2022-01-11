Зимние коктейли, которые согреют вас в январскую стужу

Если вам повезло с уличной температурой на Новый год и Рождество, не спешите думать, что глобальное потепление, о котором зелёные нам прожужжали все уши, уже наступило и о холоде отныне надо забыть. Напротив, приближается Крещение, в дни которого трескучие морозы — главная и обязательная составляющая.

Как в столь непростую пору согреться после возвращения с улицы? Надеть тёплые шерстяные носки? Нырнуть в уютную пижаму? Раскочегарить до гудения камин и подсесть к нему с отличной книгой? Каждый из этих вариантов, несомненно, достоин применения. Но это, считает Right Place, — лишь второй шаг. Это обогрев снаружи. А первым во всех случаях должен быть прогрев изнутри!.. С помощью, например, горячего коктейля, который как раз и создан для комфортного превозмогания зимней стужи.

Причём совершенно не обязательно бежать в ближайший бар за соответствующим напитком — его вполне по силам самому сделать дома. Ну, например…