Right place
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26.04.2022

Немного о «Жигулёвском». Часть II

Великая эпоха Александра Касьянова

Часть I | Часть II

Жигулёвское пиво

На чём мы в прошлый раз остановились? На появлении Государственного Жигулёвского пивоваренного завода?

Ок, давайте с этого момента и продолжим.

В 1935 году Самару, уже ставшую Куйбышевым, а также пивзавод посетил нарком пищевой промышленности Анастас Микоян. Продегустировав местное пиво, нарком его похвалил, но не удержался от вопроса: «Товарищи, а что это у вашего пива название какое-то не советское? Можно даже сказать — буржуазное!..»

Замечание приняли к сведению — сорт пива «Венское» оперативно был переименован в «Жигулёвское». Местные старожилы, косплея матросские суеверия о кораблях, шушукались, переименование ничем хорошим закончиться не может. Однако получилось прямо наоборот. Вопреки скептикам, считавшим, что «золотой век» завода канул в Лету вместе с фон Вакано, в советские годы предприятие сумело значительно превзойти дореволюционные достижения, превратив «Жигулёвское» в бренд, любимый всей страной. Связано это оказалось с деятельностью главного пивовара Жигулёвского пивоваренного завода Александра Николаевича Касьянова.

Касьянов
Александр Николаевич Касьянов
@samarabeer.ru

Касьянов родился в 1880 году. С 1902 года работал на пивоваренном заводе фон Вакано. В 1908 году получил диплом пивовара. Во время Первой мировой войны окончил школу прапорщиков и воевал на Двинском фронте. В 1918‑м был мобилизован в армию Колчака, затем попал в плен к красным и — почему бы нет? — пошёл сражаться за них.

После окончания Гражданской войны Александр Николаевич поселился в Красноярске. В 1937 году Касьянов был арестован, в 1938‑м — выпущен на свободу. Сам он позже комментировал данный эпизод предельно бесхитростно: «Пиво пить хотели — вот и выпустили». С началом Великой Отечественной Александр Николаевич попытался уйти на фронт добровольцем, но по состоянию здоровья получил отказ. Ну, а в 1946 году семья Касьяновых поселилась в Куйбышеве, и сам Александр Николаевич поступил на пивзавод на должность главного пивовара. Как раз с эпохой Касьянова на Жигулёвском заводе связаны, пожалуй, самые яркие страницы истории жигулёвского пива. Касьянов же, кстати, придумал и девиз завода: «Готовить вкусный, приятный, питательный, освежающий и бодрящий напиток, но никак не опьяняющий. Кто хочет опьянеть — пусть пьёт водку!»

Жигулевский пивзавод, мойка и разлив
Жигулевский пивзавод, мойка и разлив

Именно Касьянов изменил карамельный вкус венского лагера на лёгкость солодового сорта, что, во многом, и обеспечило бешеную популярность «Жигулёвского» в послевоенном СССР.

«Жигулевское», настоящее «Жигулёвское» — пьётся легко, приятно. Ты даже не замечаешь, как добавляются градусы. Автор этой статьи сам проживает в Самаре, а потому имел неоднократную возможность сравнить «Жигулёвское» выпуска самарского пивзавода с чешским, немецким и австрийским пивом. «Жигулёвское» отличает именно лёгкость. Скажем, венский лагер или чешский пилзнер употребляют с сытной сосиской или рулькой. «Жигулёвское» из-за своей лёгкости — только с солёной рыбкой или сухариками. Немецкие и австрийские сорта пьянят, и ты это чувствуешь. В «Жигулёвском» же градус подкрадывается к тебе совершенно незаметно. Вроде сидишь, разговариваешь, и даже абсолютно трезвый, а только встал и — что-то слабость в ногах.

Приведу немного премудростей от Касьянова, почерпнутых из его интервью журналу «Огонёк» в 1970 году.

— Вода в Енисее жёстче, чем в Волге; а в Неве — совсем мягкая, но солоноватая. А потому «Жигулёвское», сваренное, скажем, в Куйбышеве, совсем не похоже на ленинградское или уфимское.

— Злейший враг пива — воздух! Именно потому пить надо не из кружки, а из специального пивного бокала с зауженным верхом. Чем меньше пиво соприкасается с воздухом, тем меньше улетучится углекислоты, и, следовательно, тем вкуснее будет напиток.

— Один из самых очевидных показателей качества пива — пена. В стакане её должно быть сантиметра четыре. Два пальца. Не больше и не меньше.

Ну и — главный посыл:

— Мало пиво любить, надо ещё уметь его пить. Вы, например, пить не умеете и потому наслаждаетесь бурдой!

В 1960 году Касьянов изобрёл новый сорт пива — «Самарское», который был занесён в ГОСТ в раздел «Национальные сорта». Наконец, в 1966 году Касьянов стал Героем Социалистического Труда (единственным среди всех советских пивоваров) и получил орден Ленина.

Надо сказать, что до 1987 года разливное пиво с самого завода и пиво в бутылке с маркой «Жигулёвское» практически не отличались. Дело в том, что срок годности бутылочного пива был обозначен всего в 11 суток. В 1987 году его продлили до 21 суток, ну, а сейчас, с добавлением консервантов — до 120 суток. Понятно, что теперь заводское разливное «Жигулёвское» и «Жигулёвское» в бутылках, это две большие разницы.

Жигулёвское пиво

Настоящее «касьяновское» пиво осталось только в Самаре — в ресторане «Фон Вакано» и на торговой точке «Дно» при Жигулёвском пивзаводе, где его продают свежим, без консервантов. Так что если вам хочется попробовать настоящий советский лагер с историей — придётся ехать в Самару. Купить на «Дне» полторашечку пива, взять там же вяленой воблы или судака, сесть в жаркий летний день на волжском бережку прям у пивзавода, и от всей души приобщиться к самарской субкультуре.

Такие дела.

Ваше здоровье!..

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Сергей Махов
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