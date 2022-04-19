Немного о «Жигулёвском». Часть I

Лагер рижский, лагер австрийский и шпионаж

Что ж, господа биргики, настаёт тот момент, когда есть смысл поговорить о чём-то всенародно любимом. Мы, конечно, можем с вами восхищаться ирландским Guinness, немецким Kölsch, или чешским Staropramen, но пиво «Жигулёвское» от Самарского пивзавода в нашей стране, это тоже знаменитый пивной бренд. Бренд, по которому узнают если и не страну, то уж Самару внутри страны — точно!

Поскольку про пивные «Жигули» у нас знают почти все, а вот про их историю — куда меньшее количество представителей общественности, давайте с этой самой историей и познакомимся. Что будет правильно как с точки зрения решения задач патриотического воспитания, так и исходя из актуальной сейчас повестки импортозамещения.

Хорошо завернул, да? Самому понравилось!..

Однако вернёмся к «Жигулёвскому».

Его история началась в 1863‑м. За 7 лет до этого кончилась Крымская война, за 2 года до этого отменили крепостное право. Ну, а в Самаре местный купец II гильдии Василий Ефимович Буреев решил на берегу Волги на месте винных складов построить пивзавод, дабы снабдить Самару настоящим рижским лагером, ради чего из оной Риги были выписаны опытные пивовары.

Самара того времени была пронизана коррупцией сверху донизу, что порождало довольно замысловатые бизнес-схемы. В частности, Бурееву удалось заполучить целый километр волжского берега в аренду на 99 лет с условием оплаты этой аренды не деньгами, а… пивом. Задуманный заводик купец построил — дело пошло!

В 1871 году Буреев стал городским головой, и казалось, что бизнес прёт в гору. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Вскоре купец повздорил с самарским губернатором Фёдором Дмитриевичем Климовым, назначенным, дабы исправить перегибы своего предшественника — Григория Аксакова, кстати — сына известного писателя Сергея Аксакова, подарившего миру сказку «Аленький цветочек»,

Произошло следующее. В 1873 году в Самарской губернии разразился голод. На этой почве между земством и губернатором начался конфликт, в котором крайним оказался, помимо прочих, как раз Буреев — его договор на аренду аннулировали, а завод забрали в казну.

После фиаско Буреева заводик какое-то время влачил жалкое существование, пока в 1880 году австрийский негоциант Альфред фон Вакано в товариществе с Морицем Фабером и купцом Петром Субботиным не взял в аренду винные склады и территорию бывшего завода Буреева на 99 лет за 2201 рубль арендной платы в год. Так появилось «Товарищество Жигулевского пивоваренного завода в г. Самаре». Город навязал негоцианту два дополнительных условия. Во-первых, каждые десять лет арендная плата должна была увеличиваться на 10 процентов. Во-вторых, по истечении срока контракта все постройки, произведённые арендатором, без каких-либо условий переходили в собственность города. Фон Вакано согласился.

В трудах и заботах миновал год. 7 марта 1881-го экс-буреевский, а теперь вакановский завод запустил выпуск первых новых после смены владельца предприятия марок пива — «Венское» и «Венское столовое» в объёме 35 670 вёдер за год (ведро — 12.3 литра). По сути, это был австрийский лагер. Фон Вакано постепенно вытеснял из дела прочих пайщиков, так что 1 января 1900 года «пивоварное» товарищество было преобразовано в Торговый дом на вере под фирмой «Товарищество Жигулевского завода А. Вакано и Ко». В 1911‑м германской машиностроительной фирмой «Швальбе» была произведена техническая реконструкция пивзавода. Это позволило значительно расширить в следующем году линейка сортов пива, выпускаемых детищем фон Вакано. Теперь она включала в себя «Венское», «Мартовское», «Экспорт» и фирменное пиво «Жигули».

К началу 1914 года «Товарищество Жигулевского завода А. Вакано и Ко» производило уже 3,5 миллиона ведер пива в год, что позволило ему занять третье место в списке крупнейших пивопроизводителей империи (после Трёхгорного и Калинкинского заводов). Предприятие фон Вакано успешно развивалось вплоть до начала Первой Мировой войны, а затем начались форс-мажоры. Мало того, что из-за введённого «сухого закона» завод в Самаре пришлось законсервировать, так ещё и самого фон Вакано выслали в Бузулук под гласный надзор полиции по подозрению в шпионаже в пользу Австро-Венгрии. Надо сказать, что основания для подозрений в отношении «австрийскоподаного» имелись. Так, например, ещё в 1913‑м в Самару (на минуточку — город стратегического значения) «продегустировать местное пиво» к фон Вакано наведывались офицер германского Генштаба Пауль Клетте, а также офицеры австрийского Эвиденцбюро (управление военной разведки) Вильгельм Гюнтер и Рудольф Кюнцель.

Так или иначе, но в 1914‑м производство пива в Самаре было остановлено. Вместо напитка душевного завод стал выпускать гранаты, кровати и сухари. Одновременно на заводской территории развернули лазарет. Альфред фон Вакано же долго мыкался в Бузулуке, пока в 1918 году не получил разрешение выехать на историческую родину. Человек, который превратил пивзаводик Буреева в одно из мощнейших в Российской империи предприятий по выпуску пива скончался в австрийском Тюрнице 24 марта 1929 года.

А что же «Товарищество Жигулевского завода А. Вакано и Ко»? 12 февраля 1918 года пивзавод национализировали. 17 марта 1922 года в рамках НЭПа было создано товарищество «Бр. Вакано, Боярский и Фарбер», соучредителями которого выступили три сына фон Вакано. На производственных площадях этого товарищества в апреле 1929 года и был образован трест «Государственный Жигулёвский пивоваренный завод», который выпускал «стартовые» вакановские сорта «Венское» и «Венское столовое».

Окончание следует.