Манчестерский литейный завод станет пивным залом

Соблюдайте меру, господа, и будьте здоровы!
В одном из крупнейших английских городов любители пива скоро будут обживать новую тематическую локацию. В центре Манчестера появится комплекс, состоящий из огромного пивного зала, пивоварни и ночного рынка. Власти города собираются вдохнуть новую жизнь в большое количество заброшенных зданий: чем сносить старые, но ещё крепкие строения, расположенные в районе Пикадилли Ист, проще их перепрофилировать. И озеленить: индустриальный пейзаж, подлежащий «освежению и преображению», сегодня практически лишён растительности.
Участок площадью 200 000 кв. футов, который предстоит застроить, находится между Store Street и Ducie Street и включает литейный завод, возведённый в 1870 году, и крупный современный склад 1983 года с высокими потолками. Ни то, ни другое сейчас не используется.
В угловой части здания на Store Street откроется домашняя пекарня, а также продовольственный магазин, кафе, бары, ресторан, а на открытой кухне для барбекю повара станут готовить на дровяном гриле простые деревенские блюда.
Снаружи в саду будут стоять длинные столы на ухоженных, как это принято в Англии, зелёных травяных газонах. Появятся даже пчелиные ульи! Настоящие, то есть реально медоносные, а не какой-нибудь там муляж или «историческая реконструкция», как модно говорить сегодня. В общем, манчестерским биргикам можно будет позавидовать. Команда проектировщиков описывает эту часть комплекса, получившего рабочее название The Foundry («Литейный завод»), как «место в центре города, где можно посидеть на природе, отдохнуть и развлечься».
В большом пивном зале установят длинные общие столы, а в стенах — краны, каждый из которых будет «ответственным» за конкретный сорт пива. Марок лагеров и стаутов предполагается немалое количество — как традиционных, раскрученных, так и крафтовых. Какие конкретно бренды станут реализовывать здесь свою продукцию, станет известно позднее.
Основное помещение пивного зала будет открыто по вечерам в четверг и пятницу. В субботу и воскресенье оно станет работать с полудня и закрываться не позднее часа ночи. Архитекторы, побеспокоились и о том, чтобы шумы пивзала не слишком нервировали население, проживающее поблизости: крышу укомплектуют акустическим изолятором. Стены тоже покроют специальным изоляционным слоем, способным гасить звуки.
К реализации проекта привлекут три местных компании, одна из которых — A Very Inc — занимается реанимированием старых зданий и перепрофилированием их вот уже 20 лет.
«У нас есть большой опыт переосмысления старой урбанистики и повторного использования исторических, заброшенных отдельных построек и целых районов Манчестера, — говорит руководитель A Very Inc Джоэл Уилкинсон. — Наша работа даёт возможность Манчестеру занимать место среди ведущих городов мира в области искусства, культуры, музыки, гостеприимства и отдыха. Мы высадим в центре промышленно развитого города много деревьев различных пород, создадим пространство настоящей дикой природы для того, чтобы человек мог хотя бы на некоторое время ощутить гармонию с ней».
Кстати, огромная территория бывшего завода приютит не только фанатов пива. Найдётся здесь пространство и для тренажёрного зала, и для мастерских художников, и для фотостудий. А на специально сооружённой сцене будут проходить эстрадные и цирковые представления. Как утверждают разработчики проекта, он направлен на расширение возможностей для обслуживания растущего населения района.
P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.
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