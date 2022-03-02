Манчестерский литейный завод станет пивным залом

Кафе, бары, ресторан и настоящие пчелиные ульи

В одном из крупнейших английских городов любители пива скоро будут обживать новую тематическую локацию. В центре Манчестера появится комплекс, состоящий из огромного пивного зала, пивоварни и ночного рынка. Власти города собираются вдохнуть новую жизнь в большое количество заброшенных зданий: чем сносить старые, но ещё крепкие строения, расположенные в районе Пикадилли Ист, проще их перепрофилировать. И озеленить: индустриальный пейзаж, подлежащий «освежению и преображению», сегодня практически лишён растительности.

Участок площадью 200 000 кв. футов, который предстоит застроить, находится между Store Street и Ducie Street и включает литейный завод, возведённый в 1870 году, и крупный современный склад 1983 года с высокими потолками. Ни то, ни другое сейчас не используется.

В угловой части здания на Store Street откроется домашняя пекарня, а также продовольственный магазин, кафе, бары, ресторан, а на открытой кухне для барбекю повара станут готовить на дровяном гриле простые деревенские блюда.

Снаружи в саду будут стоять длинные столы на ухоженных, как это принято в Англии, зелёных травяных газонах. Появятся даже пчелиные ульи! Настоящие, то есть реально медоносные, а не какой-нибудь там муляж или «историческая реконструкция», как модно говорить сегодня. В общем, манчестерским биргикам можно будет позавидовать. Команда проектировщиков описывает эту часть комплекса, получившего рабочее название The Foundry («Литейный завод»), как «место в центре города, где можно посидеть на природе, отдохнуть и развлечься».

В большом пивном зале установят длинные общие столы, а в стенах — краны, каждый из которых будет «ответственным» за конкретный сорт пива. Марок лагеров и стаутов предполагается немалое количество — как традиционных, раскрученных, так и крафтовых. Какие конкретно бренды станут реализовывать здесь свою продукцию, станет известно позднее.

Основное помещение пивного зала будет открыто по вечерам в четверг и пятницу. В субботу и воскресенье оно станет работать с полудня и закрываться не позднее часа ночи. Архитекторы, побеспокоились и о том, чтобы шумы пивзала не слишком нервировали население, проживающее поблизости: крышу укомплектуют акустическим изолятором. Стены тоже покроют специальным изоляционным слоем, способным гасить звуки.

К реализации проекта привлекут три местных компании, одна из которых — A Very Inc — занимается реанимированием старых зданий и перепрофилированием их вот уже 20 лет.

«У нас есть большой опыт переосмысления старой урбанистики и повторного использования исторических, заброшенных отдельных построек и целых районов Манчестера, — говорит руководитель A Very Inc Джоэл Уилкинсон. — Наша работа даёт возможность Манчестеру занимать место среди ведущих городов мира в области искусства, культуры, музыки, гостеприимства и отдыха. Мы высадим в центре промышленно развитого города много деревьев различных пород, создадим пространство настоящей дикой природы для того, чтобы человек мог хотя бы на некоторое время ощутить гармонию с ней».

Кстати, огромная территория бывшего завода приютит не только фанатов пива. Найдётся здесь пространство и для тренажёрного зала, и для мастерских художников, и для фотостудий. А на специально сооружённой сцене будут проходить эстрадные и цирковые представления. Как утверждают разработчики проекта, он направлен на расширение возможностей для обслуживания растущего населения района.