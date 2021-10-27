Зарайск: кремль для защиты Санта-Клауса

В итоге получилась удивительная смесь “петербургской” планировки и деревенского быта. Нынешним властям хватило ума (или не хватило денег), чтобы современные сарайчики не сильно выбивались на фоне старой застройки с фонтанами в парках и огородами на задних дворах.

Но вся эта ламповая теплота, пожалуй, не стоила бы потраченного бензина, если бы не чудесно сохранившийся (и отреставрированный) кремль. И разлитое в воздухе ощущение тысячелетней обжитости места: от доисторической эпохи к монгольскому завоеванию и к Смутному времени, когда князь Дмитрий Пожарский, воеводивший тут, отвадил жителей от затеи сдать город Лжедмитрию II.

Не раз отставший от времени (в первый раз — после разорительных набегов татар в конце XIV в., так что о более древней его истории именно как города можно лишь гадать: Осётр? Красный? Новогородок?), Зарайск не канул в небытие благодаря святому. И это не красное словцо: поселение всякий раз воскресало, пригревшись возле иконы Чудотворца, и сам кремль был выстроен Василием III, собственно, для еёзащиты — как “ограда каменна”.

Первое время этот сакральный центр города даже заменял его название: “Били ихъ оу Николы оу Зораского… и на томъ бою поимали племеника царевичева Исламова и иныхъ Татаръ многихъ”…