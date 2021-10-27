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Зарайск: кремль для защиты Санта-Клауса

Путеводитель для заМКАДного туризма эпохи ковида. Часть I
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Время на чтение: 5 минут.

От редакции.

В эпоху ковида, когда внешние границы по большей части закрыты, москвичи волей-неволей начинают развивать туризм внутренний, заМКАДный. Потому что сидеть дома на пятой точке скучно, а все интересные места в столице вы “про запас” успели обегать ещё после первого локдауна. Соответственно, перед москвичами возникает вопрос, куда на день-два можно из столицы сгинуть? Причём сгинуть в такое место, чтобы: а) не угробиться по дороге туда-обратно, б) там было интересно и не истоптано. Что ж, вопрос поняли. Наш на него ответ № 1 — Зарайск!

Покровитель: святитель Николай Чудотворец* († 345).

Первое упоминание: 1146 г., кремль с 1531 г.

В составе Русского государства: с 1521 г.
Население: 22 772 чел. (2020 г.), сокращается.
Виды сверху: Яндекс, Google.

Оптимальный маршрут: из Москвы на автомобиле вдоль трассы М5 “Урал” (Новорязанское ш.) в составе путешествия “Навстречу Батыю” — Коломна, Рязань, Новый Ольгов, Старая Рязань.

Расстояние и время от МКАД: 140 км, 2 ч 10 мин. при выезде в 5 утра в субботу.

Зарайск — предположительно, древнерусский и, несомненно, позднесредневековый городок, обойдённый главными путями ещё в середине XIX в. и с тех пор оставленный правительством в покое. Стоящий того, чтобы сделать крюк по дороге из Москвы через Коломну в Рязань для трёхчасового обзора или ночёвки в мини-отеле — с вечерним променадом, перекусом и непременным продолжением с утра.

Пять причин приехать

Великолепный кремль (1528-1531 гг., итальянская работа для кругового боя с артиллерией, 4,9/5 на Я.Картах) — самый маленький в России и единственный полностью сохранившийся в Подмосковье, выстроенный для защиты чудотворной иконы Николы Зарайского. Днём стоит заглянуть там же в городской музей, а в субботу, если повезёт, послушать классический концерт под открытым небом, усевшись на газоне (в тёплое время года).

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Старательно отделанная в “собянинском” стиле (2019 г.) главная улица — Красноармейская. Шагать лучше от монументальной водонапорной башни инженера Филиппова (1916 г., реставрация 2016 г., 5,0 на Я.Картах, вид сверху на утопающий в зелени двухэтажный город с островками колоколен) в сторону кремля — и дальше к дамбе на реке Осётр.

“Белый колодец” на крутом берегу Осетра — приведённые в порядок источник, купель под крышей… И восемь веков истории с момента обретения на этом месте главной святыни города — той самой иконы св. Николая Чудотворца.

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Более 200 тыс. артефактов в упомянутом кремлёвском музее, собранных с верхнепалеолитической стоянки (открыта в 1980 г.) на месте северной стены. Стоянка просуществовала 7 тысячелетий.

Легенда о княгине Евпраксии, где-то в этих местах шагнувшей в окошко терема с сыном на руках после известия о гибели мужа (1237 г.). “И зарази сама себе до смерти”, — эта фраза, по преданию, и дала название городу, а святому — привязку на местности.

Лучшее время для посещения

За пару часов до вечерних сумерек, с ночёвкой по дороге в Рязань.

Идеальная стоянка и перекус

“Гостевой Дом на Красноармейской” (Оценки 9,0/10 на Booking.com, 4,8 на Я.Картах, 4,7/5 на Google.Maps) на главной площади в 4 минутах ходьбы до кремля. Тут простая парковка, а за углом — атмосферное кафе“Старый город” (5,0 на Я.Картах, 4,0/5 на Tripadvisor, с 11 до 22, в пятницу и субботу дольше, вид аутентичных кирпичных палат, алкоголь можно с собой).

Как правильно понимать

Полуторавековая провинциальность Зарайска, обойдённого сперва новым Астраханским трактом (1847 г.), а затем и железной дорогой (1864 г.), хоть и лишила город развития, в конце концов спасла его от хрущёвок в историческом центре. Прямоугольная сетка улиц, наброшенная Екатериной II, в советское время была щедро посыпана красными топонимами.

Карта Рязанской губернии авторства Александра Менде 1849-1850 гг

В итоге получилась удивительная смесь “петербургской” планировки и деревенского быта. Нынешним властям хватило ума (или не хватило денег), чтобы современные сарайчики не сильно выбивались на фоне старой застройки с фонтанами в парках и огородами на задних дворах.

Но вся эта ламповая теплота, пожалуй, не стоила бы потраченного бензина, если бы не чудесно сохранившийся (и отреставрированный) кремль. И разлитое в воздухе ощущение тысячелетней обжитости места: от доисторической эпохи к монгольскому завоеванию и к Смутному времени, когда князь Дмитрий Пожарский, воеводивший тут, отвадил жителей от затеи сдать город Лжедмитрию II.

Не раз отставший от времени (в первый раз — после разорительных набегов татар в конце XIV в., так что о более древней его истории именно как города можно лишь гадать: Осётр? Красный? Новогородок?), Зарайск не канул в небытие благодаря святому. И это не красное словцо: поселение всякий раз воскресало, пригревшись возле иконы Чудотворца, и сам кремль был выстроен Василием III, собственно, для еёзащиты — как “ограда каменна”.

Первое время этот сакральный центр города даже заменял его название: “Били ихъ оу Николы оу Зораского… и на томъ бою поимали племеника царевичева Исламова и иныхъ Татаръ многихъ”

Оптимальный маршрут

2,9 км

При заселении вечером лучше не брать приступом ни кремль, ни тем более дамбу на реке, а побродить бесцельно по местным “стритам” и “авеню”, выбрав кабачок на ужин.

Утреннее посещение кремля (на бесплатной автостоянке проблем с местами не бывает) со входом через Никольские ворота обязательно. Тамошний музей открывает двери в 10 утра (взрослый билет — 200 руб., закрыто в понедельник, вторник и последнюю пятницу месяца). По стенам — только с экскурсоводом и в 10 раз дороже (когда спадёт пандемия).

Но смысловой центр тут, разумеется, — не музей и не стены, а Никола. Увидеть Угодника, однако, можно не в его соборе: нынешнее здание (1681 г.) в настоящее время огорожено строительным забором и попасть в него не судьба, а в соседнем соборе Иоанна Предтечи (1904 г.). Именно сюда четырёхсотлетний списокчудотворной иконы (оригинал сгорел на рубеже XV-XVI вв.) был в 2013 г. возвращён после “московского пленения”.

Рядом с Предтечей — некрополь (восст. в 2002 г.) князя Фёдора, княгини Евпраксии и их сына Ивана. Фёдор Юрьевич, полулегендарный отпрыск великого князя Рязанского, — видимо, первый после Калки русский, за непокорность сложивший голову под ударом монгольского меча.

Открытые Богоявленские ворота выводят по Музейной улице на запад, к реке, и по свежему настилу — к дамбе. Там можно помочить ножки (в тёплое время года) и прочувствовать всю “деревенскость” города.

Вернуться лучше в горку по ул. Пожарского, а затем свернуть на Первомайскую. 7 минут прогулки — и справа покажется та самая водонапорная башня. Не подняться на её смотровую площадку — значит провалить всю поездку (билет для взрослых — 100 руб., сложный график работы). Вид сверху многое в Зарайске проясняет.

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welcome.mosreg.ru, prorus.ru

Вернуться к оставленной у отеля или кремля машине непременно нужно по главной улице. После чего проложить курс до стоянки у Белого колодца — от кремля до неё 1,6 км. Лучше всего их проехать — а пройтись уже к самому роднику, по трём лестницам вниз.

Здесь мало что напоминает город. Здесь уже заповедная зона — с источником, купальней и Голгофой. Здесь-то и случилась 29 июля 1225 года встреча князя Фёдора с иконой, принесенной из Корсуня через “море Варяжское” и “Немецкия области”, чтобы святой Николай, по его же словам из предания, мог тут “чудеса творити и место прославити”.

А если пройти к речке и двинуться влево вдоль берега, то всякий отыщет себе стоянку у самой воды. Здесь, под вётлами, медитируя на медленное течение Осетра на фоне шатровой крыши Наугольной башни вдалеке, можно поразмышлять о том, что и через пятьсот лет всё здесь будет так же. Да и слава богу.

Приключения по соседству

Музей-усадьба “Даровое” с 250-летними дубами и липами, где провёл несколько счастливых детских лет Достоевский (14 км от кремля, 4,2 на Я.Картах, временно закрыта).

Возвращение в Москву. Не всегда хочется.

*Между прочим, Николай Чудотворец дал начало такому общеизвестному персонажу, как Санта-Клаус.

Денис Тукмаков

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