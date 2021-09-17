За что пили в Royal Navy эпохи Нельсона

Представить застолье без здравиц невозможно, ибо потребление спиртного без тостов есть сущий алкоголизм и полное бескультурье!.. Моряки эпохи паруса, что бы о них не говорили “сухопутные крысы”, были людьми культурными. А потому тосты очень даже уважали. Не были тут исключением и лайми — моряки английские.

Хотите узнать, за что поднимали бокалы морские волки в кают-компании флагмана адмирала Нельсона?

Извольте.

Благодаря фильму Master and Commander: The Far Side of the World (в русском переводе — “Хозяин морей: На краю земли”) широкой общественности стали известны семь главных тостов британского ВМФ эпохи паруса, распределённых по дням недели: