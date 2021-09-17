За что пили в Royal Navy эпохи Нельсона

Представить застолье без здравиц невозможно, ибо потребление спиртного без тостов есть сущий алкоголизм и полное бескультурье!.. Моряки эпохи паруса, что бы о них не говорили “сухопутные крысы”, были людьми культурными. А потому тосты очень даже уважали. Не были тут исключением и лайми — моряки английские.
Хотите узнать, за что поднимали бокалы морские волки в кают-компании флагмана адмирала Нельсона?
Извольте.
Благодаря фильму Master and Commander: The Far Side of the World (в русском переводе — “Хозяин морей: На краю земли”) широкой общественности стали известны семь главных тостов британского ВМФ эпохи паруса, распределённых по дням недели:
Понедельник: Our Ships at Sea — За наши корабли.
Вторник: Our Men — За наших парней.
Среда: Ourselves (As no-one else is likely to concern themselves with our welfare!) — За нас (ибоникто не позаботится о нас, кроме нас самих!)
Четверг: A Bloody War or a Sickly Season — За кровавые битвы и тяжёлые болезни.
Пятница:A Willing Foe and Sea-Room — За благородного противника и морской простор.
Суббота: Wives and Sweethearts (may they never meet) — За жён и любимых (и пусть они никогда не встретятся).
Воскресенье: Absent Friends — За друзей, которых нет рядом.
Но это так называемые “основные тосты”. Поскольку в парусную эпоху моряки пили много, семи тостов лайми явно было маловато. Так что в “довесок” к уже процитированной нами семёрке звучала уйма и других тостов. Понятно, что сегодня многие из оных выглядят, скажем так, нетолерантными, расистскими и шовинистическими. Однако и люди XVIII — начала XIXвеков особой толерантностью не отличались. Кроме того, находившиеся на корабле матросы и офицеры не знали, особенно перед боем, случится ли завтра последний день их жизни или удастся выжить, поэтому тосты этих лайми часто выглядели как воззвания.
Один из тостов такого рода, бывших в большом ходу, звучал следующим образом: “За ветер, который дует, за корабль, который плывёт, и за девушку, которая любит моряка!” (The wind that Blows, The Ship that Goes, And the Lass that Loves a Sailor!).
Еще один: “Вот большие корабли, вот малые корабли, вот все корабли в море, но самые лучше корабли — это наша дружба, и она будет всегда!” (Here’s to Tall Ships, Here’s to Small Ships, Here’s to all the Ships at Sea. But the best Ships are Friendships, And May They Always Be!).
Тем, кто уходил в поход, часто поднимали тост-напутствие: “Чтобы количество ваших выходов равнялось количеству ваших возвращений” (да-да, столь любимый современными подводниками тост де-факто родился на палубах парусных кораблей). Отвечали обычно на такое пожелание тоже тостом: “Пусть все ждут с нетерпением нашего возвращения”.
Ещё одно генеральное пожелание — это “Попутного ветра и лёгких волн!” (Fair Winds and a Following Sea!), то есть по сути пожелание лучших из имеющихся условий на море. Попутный ветер даёт парусному кораблю наибольший ход, а волны “подталкивают” корабль к цели. В американской “Практической навигации” Боудича Following Sea определяется как “море, в котором волны перемещаются в направлении движения корабля”. Полная версия этого тоста “Попутного ветра, лёгких волн и полных парусов!” (Fair Winds and Following Seas, and Long may Your big Jib Draw). Примечательно, что с уходом парусной эпохи данный тост претерпел трансформацию, так что сейчас английские моряки пьют за “Спокойные ветра и попутные волны” (Calm Winds and Fair Seas!).
В конце XIX века родилась и до сих пор продолжает жить среди яхтсменов поговорка, она же тост: “Да будет тебе ветер в спину!” (‘May Have the Wind on Your Back!).
Из парусной эпохи пришёл знаменитый тост, который и поныне часто произносят любители парусного спорта: “Желаю вам часто видеть дно вашей кружки, и никогда — вашего корабля!” (Bottoms up to Your Drink but Never to Your Ship!). Только сейчас слово “корабль” (ship) трансформировалось в слово “лодка” (boat).
Понятно, что когда парусники возвращались из плавания, ром на берегу лился рекой. В таких случаях среди обязательных были тост “В который раз мы не смогли умереть!” (Once Again, We Have Failed to Die!) и застольная песня счастливо возвратившихся:
Частенько моряки XVIII века поднимали тосты за… не удивляйтесь — кривоногих женщин. В известной песенке матроса Попая (Popeye) имеются такие строки:
Почему именно “кривоногие девчушки”? Учёные-лингвисты спорят об этом до сих пор. Высказываются две основные версии. Согласно первой версии речь в песне шла о наездницах-амазонках. Согласно второй — Попай намекал на то, что, гм, особами с пониженной социальной ответственностью становились отнюдь не красавицы.
Тост же касательно этого случая звучал так: “За поплавать с кривоногими женщинами!” (Here’s to Swimming with Bow-legged Women!). Более цивилизованный вариант: “Я мечтаю о принцессах и золоте, но селянки и серебро тоже подойдут!” (‘I Dream of Princesses and Gold, but Farmers Daughters and Silver will Do!).
Ещё одна версия о том, кого же принимали за “кривоногих” женщин, гласит, что таковыми являлись испанки. Вспомните “Хозяина морей”, когда матросы там поют: “Прощайте, прощайте, испанские леди, мы идём обратно в Англию…”.
Так это или нет — никто не знает, ну а мы на этом, пожалуй, закончим. Полагаем, что наши читатели уже успели неплохо пополнить и обновить свой персональный запас тостов на все случаи жизни.
В общем, Ho! Stand to Your Glasses Steady!..
Сергей Махов