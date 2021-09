За что пили в Royal Navy эпохи Нельсона

Понедельник: Our Ships at Sea — За наши корабли.

Вторник: Our Men — За наших парней.

Среда: Ourselves (As no-one else is likely to concern themselves with our welfare!) — За нас (ибоникто не позаботится о нас, кроме нас самих!)

Четверг: A Bloody War or a Sickly Season — За кровавые битвы и тяжёлые болезни.

Пятница:A Willing Foe and Sea-Room — За благородного противника и морской простор.

Суббота: Wives and Sweethearts (may they never meet) — За жён и любимых (и пусть они никогда не встретятся).

Воскресенье: Absent Friends — За друзей, которых нет рядом.