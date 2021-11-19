Wunderwaffe под названием «херес».

Херес, он же шерри — это, наверное, самый старый сорт креплёного вина, потому как виноградная лоза этого сорта оказалась завезена на Пиренейский полуостров, а именно в Гадир (ныне Кадис), ещё финикийцами в 1100 году до н. э.

Само вино получило название от арабов — шериш, так они называли юго-западную Испанию. Чтобы не вдаваться в подробности, просто отметим, что херес — вино крепкое (15-22% алкоголя), терпкое, похожее больше на ликёр, но пьётся гораздо легче. И да, уважаемые ценители, сейчас то самое вино, о котором у нас далее будет идти речь, вы уже не попробуете. Дело в том, что в 1894 году в Андалузию прилетела филлоксера, которая просто сожрала местную лозу. Поэтому часть виноградных сортов к нашему времени оказалась потеряна, а часть — модифицирована и проколота прививками от филлоксеры.

Впрочем, вернёмся в те времена, когда херес ещё был настоящим исконным хересом. Англичане познакомились с ним в 1587 году. Тогда всем известный Френсис Дрейк организовал налёт на Кадис, помимо прочего прихватив с собой из Испании 3 000 трофейных бочонков хереса.

Последствия этого успеха оказались неожиданными — говорят, что в Плимут эскадра Дрейка вернулась, как говорится, “на честном слове и на одном крыле”. Точнее — в мощном пьяном угаре. Чтобы читатель оценил его суровость, приведу такой факт. Королеве и её двору Дрейк презентовал всего 27 бочонков — прочее “рассосалось” в никуда!.. Конечно, что-то просвещённые мореплаватели продали по прибытии, но и выпить они успели немало.

Херес англичанам, знавшим толк в хорошей выпивке, “зашёл”. Когда в 1589 году бритты решили добить остатки Непобедимой армады прямо в испанских гаванях, попутно они устроили целенаправленную охоту на белое креплёное.

Как известно, кто ищет, тот всегда найдёт! Десантировавшись 4 мая неподалёку от Ла-Коруньи, англичане лихо захватили замок Сан-Антонио, в подвалах которого обнаружились богатые залежи хереса. Неизвестно, оказались ли они там случайно, или же то была хитрая тактическая уловка донов, но последствия находки бочек с вином для англичан оказались неприятными. Неделю десант изо всех сил вливал в себя херес, напрочь забыв о необходимости делать что-то ещё. Потом чуть протрезвевшие командиры всё же повели своё едва стоявшее на ногах воинство штурмовать Ла-Корунью. Операция сия с треском провалилась. Потеряв под стенами непокорённого города почти 700 человек убитыми, английские десантники погрузились на свои корабли и 18 мая убыли к Лиссабону.