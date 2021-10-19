Виски как лекарство: миф или панацея?

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Крепкие напитки — водка, джин, виски в особенности — пьются холодными. Недаром практически в любом фильме, где скотч или бурбон — полноправные действующие лица, звучит фраза “виски со льдом”. Однако нет правил без исключений. И такое исключение существует в Ирландии, где горячий виски — не просто средство поднятия настроения, а прежде всего народная микстура, принимаемая при простуде в качестве лекарства. “Если хворь нельзя вылечить с помощью виски, она уже ничем не лечится”, — полушутя-полусерьёзно говорят ирландцы.
Дружба с раннего детства
Медицинская дружба ирландцев с виски начинается с… раннего детства. Во всяком случае, старшее поколение, не окученное рекламой новомодных фармсредств, уповает именно на виски. Многие родители уверены, что лучший способ снять проблему режущихся зубов у ребёнка — слегка натереть десны скотчем. Некоторые учёные, правда, полагают, что именно в этот момент и закладывается пристрастие к спиртному, делающее ирландцев одними из мировых лидеров по употреблению крепкого алкоголя. Хоть виноградного происхождения, хоть зернового.
Другие учёные рассматривают эмблематичный ирландский крепкий напиток как “необходимое зло”, позволяющее изводить то, что другими снадобьями не излечивается.
Как бы то ни было, любой алкоголь обладает в разной степени лёгким обезболивающим эффектом. И большинство принимающих на грудь ирландцев уверены, что виски — лекарство куда лучшее, чем, скажем, бренди или джин. А подтверждение этому ищут, экспериментируя регулярно в барах и ресторанах с разными горячительными напитками. То есть не пьянки ради, а исключительно научных целей для!
Ирландцы уверенно заявляют, что есть как минимум два проверенных лекарства на базе виски — родного ирландского и шотландского, которые отлично справляются с простудой и которые просто необходимо постоянно “тестировать” (применяя и как лечебное средство, и как профилактическое).
Первое — это то, что в народе называют “ирландским лекарством” и “горячей ванночкой”. А в большей части мира — горячим пуншем или горячим тодди. Рецепт “горячей ванночки” варьируется, не являясь один раз и навсегда установленным какими-то авторитетными медицинскими или “знахарскими” канонами. Это, знаете ли, как джаз — существует основная мелодия, от которой можно куда угодно и насколько угодно отклоняться в вариациях и аранжировке, но в итоге всё равно музыкант должен вернуться к основе.
Поэтому приводимое ниже “то, что доктор [народ] прописал” — лишь база, на которой может быть построена ваша собственная формула оздоравливающего коктейля.
Главный ингредиент и шляпа
Возьмите две унции (60 мл) ирландского виски. Сорт, который вы используете, — полностью ваш выбор. WhiteBush, Tullamore Dew, Jameson, Paddy, etc.
Виски — это главный ингредиент лекарства. Сделанный из ячменя — богатого источника ниацина, марганца и цинка, он благодаря наличию алкоголя приобретает дополнительные обезболивающие и антисептические свойства. Если, конечно, принимать его в умеренных количествах. Выдержка скотча в дубовых бочках оставляет в нём следы эллаговой кислоты — одного из тех антиоксидантов, которые так популярны в наши дни.
Следующий ингредиент — хорошая, щедрая ложка мёда, который сам по себе является чудо-лекарством. Полезный при таких разнообразных недугах, как ожоги, химиотерапевтические реакции, боль в горле и т. д., он был неотъемлемой частью народной медицины с незапамятных времен.
Далее идёт толстый ломтик лимона, присыпанный гвоздикой. Обычно рекомендуется пять засушенных нераскрывшихся бутончиков этой пряности. Два названных компонента — это двойной удар по простуде. Лимон обеспечивает достаточное количество витамина С, который, вероятно, является старейшим существующим лекарством от острого воспаления верхних дыхательных путей и жизненно важен для регулирования иммунной системы. Гвоздика исторически использовалась из-за её обезболивающего эффекта — благодаря высокому содержанию эвгенола.
Наконец добавьте по вкусу горячую воду, и вы получите согревающий, расслабляющий и обезболивающий напиток. В 2008 году на портале PubMed.gov были опубликованы результаты медицинского исследования “Влияние горячего напитка на носовой воздушный поток и симптомы простуды и гриппа” (The effects of a hot drink on nasal airflow and symptoms of common cold and flu by Sanu and Eccles). В нём утверждается, что “горячий напиток обеспечивает немедленное и устойчивое облегчение симптомов насморка, кашля, чихания, боли в горле, озноба и усталости, тогда как тот же напиток комнатной температуры облегчает только проявление симптомов насморка, кашля и чихания”.
Какова должна быть доза горячего лекарства с виски, чтобы средство сработало? Сами местные жители острова дают ответ с неподражаемым ирландским юмором: “Приготовьте “горячие ванночки”, заберитесь в постель, уютно там устройтесь, положив предварительно на прикроватную тумбочку свою шляпу. Пейте пунш до момента, пока шляпа не начнёт с вами разговаривать”. Хотя, конечно, кому-то достаточно будет и меньшего количества для срабатывания лечебного эффекта.
Смешивать не обязательно!..
Вариант с использованием шотландского виски намного проще и больше подходит для тех, кто не настроен опьянеть. Как только вы почувствовали, что простуда перехватывает горло, берёте односолодовый Lagavulin 16-летней выдержки. Израсходовать на полоскание горла полный стакан подогретого “шотландца”, возможно, выглядит неуважительным способом обращения с хорошим вискарём, но с точки зрения медицины вполне нормален.
Виски с острова Айлей уникален, как и земля, на которой его производят. Айлей имеет одно большое преимущество перед другими регионами — йод. Бо́льшая часть почвы Айлея отличается повышенным содержанием йода — из-за самой структуры острова и наличия в грунте торфа. Морские водоросли, основной источник йода, составляют значительную часть торфа на острове Айлей. А торф, как известно, — это натуральное природное удобрение, которое используется для нагрева ячменя, чтобы вызвать прорастание зёрен и произвести мальтозу (солодовый сахар).
Элемент водорослей обеспечивает торфу сильнодействующий йодно-рассольный характер, который затем передается ячменю во время соложения. Кроме того, вода, используемая для снижения крепости виски в перегонном кубе, просачивается через тот же торф, придавая напитку характерный аромат. Действительно, Айлей — единственное место на земле, где вода по вкусу напоминает виски.
Йод известен своими дезинфицирующими и противовирусными свойствами, а это означает, что он может помочь бороться с инфекцией, особенно если вы её поймаете на достаточно ранней стадии. Ну а торф ещё является превосходным источником фенола, который как активный ингредиент входит в состав спреев для горла при лечении, например, фарингита — поэтому вы получаете стакан вдвойне эффективного лекарства, обладающего вдобавок болеутоляющим и расслабляющим действием. Шотландский виски достаточно просто нагреть, его не обязательно смешивать с какими-то ещё ингредиентами — спасибо йоду! — составляя коктейль.
Итак, если вы стали жертвой осенней простуды — “накапайте” себе стаканчик горячей виски-микстуры. И будьте здоровы!
Андрей Карат