Виски как лекарство: миф или панацея?

Виски — это главный ингредиент лекарства. Сделанный из ячменя — богатого источника ниацина, марганца и цинка, он благодаря наличию алкоголя приобретает дополнительные обезболивающие и антисептические свойства. Если, конечно, принимать его в умеренных количествах. Выдержка скотча в дубовых бочках оставляет в нём следы эллаговой кислоты — одного из тех антиоксидантов, которые так популярны в наши дни.

Следующий ингредиент — хорошая, щедрая ложка мёда, который сам по себе является чудо-лекарством. Полезный при таких разнообразных недугах, как ожоги, химиотерапевтические реакции, боль в горле и т. д., он был неотъемлемой частью народной медицины с незапамятных времен.

Далее идёт толстый ломтик лимона, присыпанный гвоздикой. Обычно рекомендуется пять засушенных нераскрывшихся бутончиков этой пряности. Два названных компонента — это двойной удар по простуде. Лимон обеспечивает достаточное количество витамина С, который, вероятно, является старейшим существующим лекарством от острого воспаления верхних дыхательных путей и жизненно важен для регулирования иммунной системы. Гвоздика исторически использовалась из-за её обезболивающего эффекта — благодаря высокому содержанию эвгенола.

Наконец добавьте по вкусу горячую воду, и вы получите согревающий, расслабляющий и обезболивающий напиток. В 2008 году на портале PubMed.gov были опубликованы результаты медицинского исследования “Влияние горячего напитка на носовой воздушный поток и симптомы простуды и гриппа” (The effects of a hot drink on nasal airflow and symptoms of common cold and flu by Sanu and Eccles). В нём утверждается, что “горячий напиток обеспечивает немедленное и устойчивое облегчение симптомов насморка, кашля, чихания, боли в горле, озноба и усталости, тогда как тот же напиток комнатной температуры облегчает только проявление симптомов насморка, кашля и чихания”.

Какова должна быть доза горячего лекарства с виски, чтобы средство сработало? Сами местные жители острова дают ответ с неподражаемым ирландским юмором: “Приготовьте “горячие ванночки”, заберитесь в постель, уютно там устройтесь, положив предварительно на прикроватную тумбочку свою шляпу. Пейте пунш до момента, пока шляпа не начнёт с вами разговаривать”. Хотя, конечно, кому-то достаточно будет и меньшего количества для срабатывания лечебного эффекта.