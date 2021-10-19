Виски как лекарство: миф или панацея?

Медицинская дружба ирландцев с виски начинается с… раннего детства. Во всяком случае, старшее поколение, не окученное рекламой новомодных фармсредств, уповает именно на виски. Многие родители уверены, что лучший способ снять проблему режущихся зубов у ребёнка — слегка натереть десны скотчем. Некоторые учёные, правда, полагают, что именно в этот момент и закладывается пристрастие к спиртному, делающее ирландцев одними из мировых лидеров по употреблению крепкого алкоголя. Хоть виноградного происхождения, хоть зернового.

Другие учёные рассматривают эмблематичный ирландский крепкий напиток как “необходимое зло”, позволяющее изводить то, что другими снадобьями не излечивается.

Как бы то ни было, любой алкоголь обладает в разной степени лёгким обезболивающим эффектом. И большинство принимающих на грудь ирландцев уверены, что виски — лекарство куда лучшее, чем, скажем, бренди или джин. А подтверждение этому ищут, экспериментируя регулярно в барах и ресторанах с разными горячительными напитками. То есть не пьянки ради, а исключительно научных целей для!

Ирландцы уверенно заявляют, что есть как минимум два проверенных лекарства на базе виски — родного ирландского и шотландского, которые отлично справляются с простудой и которые просто необходимо постоянно “тестировать” (применяя и как лечебное средство, и как профилактическое).

Первое — это то, что в народе называют “ирландским лекарством” и “горячей ванночкой”. А в большей части мира — горячим пуншем или горячим тодди. Рецепт “горячей ванночки” варьируется, не являясь один раз и навсегда установленным какими-то авторитетными медицинскими или “знахарскими” канонами. Это, знаете ли, как джаз — существует основная мелодия, от которой можно куда угодно и насколько угодно отклоняться в вариациях и аранжировке, но в итоге всё равно музыкант должен вернуться к основе.

Поэтому приводимое ниже “то, что доктор [народ] прописал” — лишь база, на которой может быть построена ваша собственная формула оздоравливающего коктейля.