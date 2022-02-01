Виски Glenfiddich: последний сезон китайской трилогии

Коллекция представляемого миру нового напитка из Спейсайда вдохновлена эпическим путешествием в Азию шотландца Чарльза Гордона. Который приходился зятем основателю William Grant & Sons (компании-производителя виски) и учредителю винокурни Glenfiddich Уильяму Гранту. Упаковку ко всем трём частям издания разрабатывал известный китайский художник Рлон Ван. Он, по его же собственному признанию, “черпал вдохновение для своего творчества из книги Гордона The Great Homecoming (“Великое возвращение домой”) о восточном путешествии автора в поисках рынков сбыта для виски. Чарльз побывал в Китае, Японии, проехал по всем британским колониям от Индии до Новой Зеландии, встречаясь с тамошними коммерсантами и открывая с их помощью представительства фирмы тестя.

И китайский дизайнер, и руководители William Grant & Sons считают, что продукт будет востребован на рынке не только потому, что сопровождающие выпуск слова “ограниченная партия” обычно подхлёстывают покупательский спрос. Куда большим стимулом к проявлению интереса именно в Китае является совпадение символов: Glenfiddich в переводе с гэльского означает “долина оленей”. Отсюда и изображение этого животного на каждой бутылке от шотландской винокурни. А согласно китайскому эпосу олень — фигура культовая, воплощающая чувства (и пожелания) богатства, процветания и долголетия. Ну как не купить бутылку с оленем под Новый год, таким образом “заставляя” наступающий период стать успешным и счастливым?

“Художник Рлон Ван постарался, чтобы рисунки на упаковке будили у нас чувство оптимизма в отношении будущего. Талантливый иллюстратор, яркая индивидуальность в своей области, он сумел расширить горизонты наших возможностей”, — считает Уилл Пикок, возглавляющий подразделение William Grant & Sons, специализирующееся на производстве предметов роскоши.

“Я в восторге от работы с Glenfiddich. Мне удалось с помощью техники многослойной иллюстрации воплотить на холсте самые светлые надежды и мечты людей. Я придал дизайну слегка “потусторонний” вид, используя традиционные символы в футуристических формах. Мы видим старых друзей — королевского оленя Гленфиддиха и традиционного танцующего китайского льва, восходящих к звёздам. Цветы лотоса и парящий феникс ведут их в яркий мир галактических масштабов. Невесомость позволяет им достигать новых высот, представляя безграничное будущее, которое их и нас ждёт”, — с присущей китайцам (и творческим людям в особенности) цветистостью речи высказался о состоявшемся партнёрстве с шотландцами Рлон Ван.

“Смелые инновации в сочетании с экспертными знаниями, передаваемыми из поколения в поколение, делают односолодовый шотландский виски Glenfiddich Reserva шедевром, который запомнится на всю жизнь. Не забудьте поделиться им с друзьями. А Gran Reserva — это совершенно отдельное, самостоятельное произведение. Это виски, олицетворяющий национальный шотландский дух и воспевающий яркость Карибского моря своим послевкусием из ромовой бочки”, — подчёркивают специалисты из Glenfiddich.

Варианты односолодового виски Glenfiddich Reserva Rum Cask всех упомянутых выше выдержек доступны в магазинах и заведениях премиум-класса, а также в некоторых аэропортах Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Тайвань, Юго-Восточная Азия, Австралия) и США. Три версии Reserva (12, 15 и 18 лет выдержки) имеют крепость 40º, а 21-летняя Gran Reserva — 43,2º.