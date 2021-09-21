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Виноделы с пивоварами уже приготовились к Рождеству

В магазинах появились адвент-календари “под градусом”
пиво
shutterstock

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Одним из свидетельств приближения Рождества в католических странах служит появление в магазинах сладких календарей. Составлены они просто: на картонной панели нанесены праздничные рисунки с датами — 24 дня, предшествующие Рождеству. Под каждой цифрой скрыта маленькая шоколадная фигурка. Как правило, такие адвент-календари появляются в продаже в сетях супермаркетов в октябре. Нормальный маркетинговый ход: календари ориентированы на детей — они к празднику успеют и по две-три коробки-сюрпризницы “употребить”.

В США же в этом году зафиксировано явление необычное: адвент-календарь на прилавки магазинов выкладывают уже в сентябре. Причём не только шоколадный — в магазинах сети Costco* вам предложат его пивной и винный варианты. Составлены они, естественно, по единому для всех принципу: те же 24 даты “с начинкой”. Разве что начинка эта — для взрослых.

“Рождественский календарь пивоваров” (Brewer’s Advent Calendar) включает в себя праздничный набор из 24 банок различного немецкого пива по 16,9 унции. Как утверждают в Costco Connection, каждый вид пива (Märzen, IPA Pilsners, Hefeweizen etc), прежде чем попасть в число избранных, тщательно изучается, проверяется и дегустируется на независимых немецких крафтовых пивоварнях.

Практика продаж пивных календарей имеет уже семилетнюю историю.

“Мне нравится, что каждый год в этой упаковке появляется пять-шесть новых сортов пива на основе отзывов, которые мы получаем от наших экспертов”, — говорит Тони Риццо, региональный оптовый покупатель пива из Сан-Диего, помогающий Costco в разработке продукта.

Адвент-календарь стоит 59,99 долларов США.

Что касается рождественской новинки, винного адвент-календаря, то внутри него дегустаторов ожидают 24 маленьких бутылочки первоклассных избранных вин со всего мира.

Не мы, оптовики, разрабатывали эту идею, но специалисты Costco обращались к нам за информацией об отзывах покупателей в отношении того или иного вина, — сказал один из винных дистрибьюторов Кирк Джонсон. — И не хвастаясь, могу признаться, что именно благодаря нам календарь получился отменным. Специально для него было решено сделать вместо стандартных 187 миллилитровых бутылок ёмкости в два раза меньшие. Мы продегустировали сотни вин, чтобы составить окончательный ассортимент. Благодаря этим пробам были отобраны 24 уникальных вина высшего качества, чтобы создать у покупателей особое праздничное настроение перед Рождеством.

По словам представителей Costco, винный календарь “позволит покупателю познакомиться с превосходными винами из разных уголков планеты и, возможно, открыть для себя новые, неизвестные ему вкусы”.

Сеть супермаркетов уже предварила выход на прилавки описанных продуктов советом: “Мы знаем, что наши пивной и винный адвент-календари в последние годы приобрели просто-таки бешеную популярность. Поэтому рекомендуем тем, кому это интересно, приобретать предрождественские коробки с алкогольными сюрпризами сразу, как только они появятся — есть вероятность, что на всех желающих товара может не хватить”.

*Costco Wholesale Corporation является одной из крупнейших в мире сетей складов-магазинов самообслуживания клубного типа. По объёму продаж компания находится на пятом месте среди предприятий США, занимающихся розничной торговлей. Costco входит в рейтинг Fortune Global 500, составляемый на основе годовых объёмов продаж. В 2018 году компания располагалась в листе Fortune на 18-м месте.

Андрей Карат

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