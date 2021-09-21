Виноделы с пивоварами уже приготовились к Рождеству

Одним из свидетельств приближения Рождества в католических странах служит появление в магазинах сладких календарей. Составлены они просто: на картонной панели нанесены праздничные рисунки с датами — 24 дня, предшествующие Рождеству. Под каждой цифрой скрыта маленькая шоколадная фигурка. Как правило, такие адвент-календари появляются в продаже в сетях супермаркетов в октябре. Нормальный маркетинговый ход: календари ориентированы на детей — они к празднику успеют и по две-три коробки-сюрпризницы “употребить”.

В США же в этом году зафиксировано явление необычное: адвент-календарь на прилавки магазинов выкладывают уже в сентябре. Причём не только шоколадный — в магазинах сети Costco* вам предложат его пивной и винный варианты. Составлены они, естественно, по единому для всех принципу: те же 24 даты “с начинкой”. Разве что начинка эта — для взрослых.

“Рождественский календарь пивоваров” (Brewer’s Advent Calendar) включает в себя праздничный набор из 24 банок различного немецкого пива по 16,9 унции. Как утверждают в Costco Connection, каждый вид пива (Märzen, IPA Pilsners, Hefeweizen etc), прежде чем попасть в число избранных, тщательно изучается, проверяется и дегустируется на независимых немецких крафтовых пивоварнях.

Практика продаж пивных календарей имеет уже семилетнюю историю.

“Мне нравится, что каждый год в этой упаковке появляется пять-шесть новых сортов пива на основе отзывов, которые мы получаем от наших экспертов”, — говорит Тони Риццо, региональный оптовый покупатель пива из Сан-Диего, помогающий Costco в разработке продукта.

Адвент-календарь стоит 59,99 долларов США.

Что касается рождественской новинки, винного адвент-календаря, то внутри него дегустаторов ожидают 24 маленьких бутылочки первоклассных избранных вин со всего мира.