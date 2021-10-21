Вино оказалось самым популярным видом роскоши

Инвестору, обдумывающему житьё (как сказал бы поэт), приходится нынче весьма непросто в непредсказуемом, выходящем из затяжного кризиса мире. Какой-то бизнес прирастает, а какой-то — летит в пропасть. И всем хочется не прогадать. Серьёзным вкладчикам — особенно. Вот если у меня вдруг обнаружились свободные деньги, размышляет инвестор, куда их надёжнее вложить — не только чтобы не съела инфляция, но чтобы “душу согревало и сердце радовало”?

В престижное вино, конечно же, следует из отчета известной фирмы Knight Frank, занимающейся консалтингом и элитной недвижимостью. Специалисты компании изучили инвестиционные предпочтения upper middle класса и на основе полученных результатов выступили с предложениями, во что лучше вкладывать деньги в объёмах “больше карманных, но меньше производственно необходимых”.

Опубликованный Knight Frank традиционный ежегодно составляемый рейтинг Luxury Investment Indexпоказывает, что элитное вино пользуется наибольшей популярностью у любителей составлять “коллекции сохранения средств”. Причём раритетные вина намного опережают в своей востребованности другие предметы роскоши, такие как элитные часы, автомобили, драгоценности и произведения искусства. За период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. индекс уникальных бутылок подрос на 13%. Ближайшим конкурентом были часы: этот индекс вырос на 5%. Третье место в списке занимают автомобили — вложения в эксклюзивных “железных коней” увеличились за год на 4%.