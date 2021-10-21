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Вино оказалось самым популярным видом роскоши

Молодое поколение начинает создавать свои винные коллекции

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Инвестору, обдумывающему житьё (как сказал бы поэт), приходится нынче весьма непросто в непредсказуемом, выходящем из затяжного кризиса мире. Какой-то бизнес прирастает, а какой-то — летит в пропасть. И всем хочется не прогадать. Серьёзным вкладчикам — особенно. Вот если у меня вдруг обнаружились свободные деньги, размышляет инвестор, куда их надёжнее вложить — не только чтобы не съела инфляция, но чтобы “душу согревало и сердце радовало”?

В престижное вино, конечно же, следует из отчета известной фирмы Knight Frank, занимающейся консалтингом и элитной недвижимостью. Специалисты компании изучили инвестиционные предпочтения upper middle класса и на основе полученных результатов выступили с предложениями, во что лучше вкладывать деньги в объёмах “больше карманных, но меньше производственно необходимых”.

Опубликованный Knight Frank традиционный ежегодно составляемый рейтинг Luxury Investment Indexпоказывает, что элитное вино пользуется наибольшей популярностью у любителей составлять “коллекции сохранения средств”. Причём раритетные вина намного опережают в своей востребованности другие предметы роскоши, такие как элитные часы, автомобили, драгоценности и произведения искусства. За период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. индекс уникальных бутылок подрос на 13%. Ближайшим конкурентом были часы: этот индекс вырос на 5%. Третье место в списке занимают автомобили — вложения в эксклюзивных “железных коней” увеличились за год на 4%.

С вином всё хорошо, эта категория ведет себя спокойно, методично наращивая свою популярность. Интерес к вину не отмечается резкими взлётами и падениями — он уверенно и стабильно движется вверх, — говорит Ник Мартин, генеральный директор биржи Wine Owners, которая составляла индекс прекрасных вин для Knight Frank. — Рост есть, он заметен. И что особенно радует — не наблюдается никаких признаков чрезмерного изобилия продукта. А это означает, что ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе обвала цен на вина из-за перенасыщения рынка не предвидится.

вино
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По словам Мартина, “владельцы винных производств отметили интерес покупателей к прославленным, более старым винам Бордо, особенно 2000 и 1996 годов, и пока сложившейся рыночной тенденции конца не видно”.

“Помогает то, что рынок становится намного шире, и всё больше представителей молодого поколения следуют традициям старшего и начинают создавать свои собственные коллекции”, — добавил он.

Кстати, постулат “увеличение интереса к вину как предмету роскоши” не следует автоматически распространять на алкогольные напитки вообще — отчёт Knight Frank свидетельствует о снижении вложений в редкие сорта виски (падение на 4% по сравнению с июнем прошлого года). Любителям скотча, однако, не стоит из-за этого расстраиваться: если взять данные Luxury Investment Index за последние 10 лет, то обнаруживается, что субиндекс “редкий виски” вырос на 483%. То есть эта категория остаётся безусловным лидером десятилетия по спросу. За это же время интерес к престижным маркам вина как инструменту хранения денег вырос на 119%.

“Хотя никаких гарантий возврата инвестиций в предметы роскоши никто не даёт и дать не может, другие аналитики, а также продавцы в унисон сообщают о росте рынка прекрасных вин в последние месяцы”, — отмечает британский журнал Decantor, посвящённый алкогольной отрасли.

Индекс Liv-ex 100, который отслеживает мировые торговые цены на 100 самых популярных вин в мире, до конца августа текущего года рос 16 месяцев подряд. Интерес покупателей варьировался от престижных итальянских и калифорнийских вин до винтажного шампанского.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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