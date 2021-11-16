Винное ограбление века

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В Испании случилось то, что можно без преувеличения назвать “винным ограблением века”. Воры унесли из ресторана Atrio в Касересе (Эстремадура), отмеченного двумя мишленовскими звёздами, 45 бутылок коллекционных вин. Точная общая стоимость похищенного не называется, но приблизительно можно представить, какой урон понесли владельцы престижного заведения Тони Перес (шеф-повар) и Хосе Поло (сомелье).
“Эта бутылка была частью моей личной истории, моей жизни, почти частью меня, истории Atrio, истории Касереса, его жителей, всех любителей вина. Её нельзя заменить ничем, — заявил сомелье в письме, которое было распространено в прессе. — Эта бутылка всегда находилась в самом ухоженном и почитаемом месте винодельни, в маленькой “комнате славы”, где выставлены 80 винтажей Chateau d’Yquem”.
Владельцы ресторана собирали свою коллекцию эксклюзивных вин в течение 35 лет. В целом в погребах Atrioхранится, по разным данным, от 40 000 до 50 000 бутылок. Не все, конечно, они коллекционные — есть и большие запасы “расходного материала”, подаваемого клиентам в будни и по выходным к обеду и ужину.
Среди пропавших, кроме упомянутого Chateau d’Yquem 1806, значатся ещё 10 старых винтажей той же марки (1883, 1884, 1891, 1899, 1900 и 1901 годов) и 24 бутылки бургундских вин Romanée-Conti (1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1989, 1999, 2001, 2002, 2003, 2009 и 2012 гг.), которые, как сообщается, в сумме стоят более миллиона евро.
Потерпевшие уверены, что ограбление было заказано кем-то из коллекционеров: похищенные бутылки нельзя продать на аукционе, поскольку они все промаркированы и упомянуты в многочисленных справочниках. Появись хоть одна на торгах, выставившего лот сразу возьмут за какой-либо чувствительный орган: откуда раритет? А вот спрятать украденное в частной коллекции, которую мегасостоятельный собиратель никому, кроме себя, не показывает — вполне реальное дело.
Поло и Перес даже выразили готовность выкупить — по крайней мере, одну, ту самую бутылку 1806 года — за миллион евро у похитителей, но прошло уже две недели и — ни ответа, ни привета.
Как же всё-таки грабителям удалось совершить своё преступление? Ведь чисто физически утащить 45 бутылок — задача не из лёгких, это и вес, и объём, такое трудно укрыть от глаз случайных свидетелей.
Служащие отеля сети Relais & Châteaux, в котором расположен Atrio, вспоминают, что вечером 27 октября в ресторан поужинать приехала пара — мужчина и женщина, говорившие по-английски. Столик они забронировали заранее, на имя дамы, которое, скорее всего, было вымышленное. По словам портье, “женщина была в парике и предъявила швейцарский паспорт”.
Когда трапеза была закончена, пара посетила винный погреб, визит в который составляет обычно часть программы ужина, после чего поднялась в номер. Примерно в час ночи иностранные постояльцы вызвали дежурного по отелю и спросили, не может ли он “приготовить им что-нибудь поесть”. Желая угодить гостям, ночной портье ответил, что вообще-то кухня закрыта, но он попытается организовать какой-нибудь салат и десерт.
Полиция, расследующая ограбление, полагает, что именно за время отсутствия служащего отеля лихие воры “спустились в погреб, открыли электронные замки на дверях — по-видимому, просто обесточив их, — и забрали драгоценные бутылки”.
В пять часов утра парочка спустилась с сумками, заплатила за номер и покинула здание. Сумки похитителей были на колёсиках — катишь такую, и никто со стороны не догадается, сколько она весит.
“Чисто сработали, — с горькой иронией резюмировал Поло. — То, что произошло — это даже вопрос не денег, а удар по нашей гордости и чести. Мы хотели, в конце концов, свою коллекцию сделать достоянием нашего города”.
Андрей Карат