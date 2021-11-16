Винное ограбление века

“Эта бутылка была частью моей личной истории, моей жизни, почти частью меня, истории Atrio, истории Касереса, его жителей, всех любителей вина. Её нельзя заменить ничем, — заявил сомелье в письме, которое было распространено в прессе. — Эта бутылка всегда находилась в самом ухоженном и почитаемом месте винодельни, в маленькой “комнате славы”, где выставлены 80 винтажей Chateau d’Yquem”.

Владельцы ресторана собирали свою коллекцию эксклюзивных вин в течение 35 лет. В целом в погребах Atrioхранится, по разным данным, от 40 000 до 50 000 бутылок. Не все, конечно, они коллекционные — есть и большие запасы “расходного материала”, подаваемого клиентам в будни и по выходным к обеду и ужину.

Среди пропавших, кроме упомянутого Chateau d’Yquem 1806, значатся ещё 10 старых винтажей той же марки (1883, 1884, 1891, 1899, 1900 и 1901 годов) и 24 бутылки бургундских вин Romanée-Conti (1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1989, 1999, 2001, 2002, 2003, 2009 и 2012 гг.), которые, как сообщается, в сумме стоят более миллиона евро.

Потерпевшие уверены, что ограбление было заказано кем-то из коллекционеров: похищенные бутылки нельзя продать на аукционе, поскольку они все промаркированы и упомянуты в многочисленных справочниках. Появись хоть одна на торгах, выставившего лот сразу возьмут за какой-либо чувствительный орган: откуда раритет? А вот спрятать украденное в частной коллекции, которую мегасостоятельный собиратель никому, кроме себя, не показывает — вполне реальное дело.

Поло и Перес даже выразили готовность выкупить — по крайней мере, одну, ту самую бутылку 1806 года — за миллион евро у похитителей, но прошло уже две недели и — ни ответа, ни привета.