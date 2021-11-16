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Винное ограбление века

Украденную бутылку рестораторы готовы выкупить за миллион евро
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В Испании случилось то, что можно без преувеличения назвать “винным ограблением века”. Воры унесли из ресторана Atrio в Касересе (Эстремадура), отмеченного двумя мишленовскими звёздами, 45 бутылок коллекционных вин. Точная общая стоимость похищенного не называется, но приблизительно можно представить, какой урон понесли владельцы престижного заведения Тони Перес (шеф-повар) и Хосе Поло (сомелье).

Среди украденных бутылок есть уникальная — Chateau d'Yquem 1806 года, цена которой в меню составляла 150 000 евро”, — говорит Поло. И тут же добавляет: “Но её настоящую стоимость никакими цифрами не передать.

“Эта бутылка была частью моей личной истории, моей жизни, почти частью меня, истории Atrio, истории Касереса, его жителей, всех любителей вина. Её нельзя заменить ничем, — заявил сомелье в письме, которое было распространено в прессе. — Эта бутылка всегда находилась в самом ухоженном и почитаемом месте винодельни, в маленькой “комнате славы”, где выставлены 80 винтажей Chateau d’Yquem”.

Владельцы ресторана собирали свою коллекцию эксклюзивных вин в течение 35 лет. В целом в погребах Atrioхранится, по разным данным, от 40 000 до 50 000 бутылок. Не все, конечно, они коллекционные — есть и большие запасы “расходного материала”, подаваемого клиентам в будни и по выходным к обеду и ужину.

Среди пропавших, кроме упомянутого Chateau d’Yquem 1806, значатся ещё 10 старых винтажей той же марки (1883, 1884, 1891, 1899, 1900 и 1901 годов) и 24 бутылки бургундских вин Romanée-Conti (1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1989, 1999, 2001, 2002, 2003, 2009 и 2012 гг.), которые, как сообщается, в сумме стоят более миллиона евро.

Потерпевшие уверены, что ограбление было заказано кем-то из коллекционеров: похищенные бутылки нельзя продать на аукционе, поскольку они все промаркированы и упомянуты в многочисленных справочниках. Появись хоть одна на торгах, выставившего лот сразу возьмут за какой-либо чувствительный орган: откуда раритет? А вот спрятать украденное в частной коллекции, которую мегасостоятельный собиратель никому, кроме себя, не показывает — вполне реальное дело.

Поло и Перес даже выразили готовность выкупить — по крайней мере, одну, ту самую бутылку 1806 года — за миллион евро у похитителей, но прошло уже две недели и — ни ответа, ни привета.

вино
iStock

Как же всё-таки грабителям удалось совершить своё преступление? Ведь чисто физически утащить 45 бутылок — задача не из лёгких, это и вес, и объём, такое трудно укрыть от глаз случайных свидетелей.

Служащие отеля сети Relais & Châteaux, в котором расположен Atrio, вспоминают, что вечером 27 октября в ресторан поужинать приехала пара — мужчина и женщина, говорившие по-английски. Столик они забронировали заранее, на имя дамы, которое, скорее всего, было вымышленное. По словам портье, “женщина была в парике и предъявила швейцарский паспорт”.

Когда трапеза была закончена, пара посетила винный погреб, визит в который составляет обычно часть программы ужина, после чего поднялась в номер. Примерно в час ночи иностранные постояльцы вызвали дежурного по отелю и спросили, не может ли он “приготовить им что-нибудь поесть”. Желая угодить гостям, ночной портье ответил, что вообще-то кухня закрыта, но он попытается организовать какой-нибудь салат и десерт.

Полиция, расследующая ограбление, полагает, что именно за время отсутствия служащего отеля лихие воры “спустились в погреб, открыли электронные замки на дверях — по-видимому, просто обесточив их, — и забрали драгоценные бутылки”.

В пять часов утра парочка спустилась с сумками, заплатила за номер и покинула здание. Сумки похитителей были на колёсиках — катишь такую, и никто со стороны не догадается, сколько она весит.

“Чисто сработали, — с горькой иронией резюмировал Поло. — То, что произошло — это даже вопрос не денег, а удар по нашей гордости и чести. Мы хотели, в конце концов, свою коллекцию сделать достоянием нашего города”.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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