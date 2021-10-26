Victorinox — армейский нож, который покупают домохозяйки. Часть II

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Первую часть истории ножей Victorinox мы завершили на том драматическом моменте, когда в начале последнего десятилетия XIX века швейцарец Карл Эльзенер пытался создать свой собственный складник для швейцарской армии. В конце концов Карл смастерил фолдер не хуже, чем у немцев, но “немчура” всё ещё “била” швейцарца своей низкой ценой. Дополнительным негативным фактором стало то, что герр Эльзенер оказался на пороге банкротства…
Бабушка из нержавеющей стали
И тут в дело вступила Виктория — почтенная матушка Карла. Мало того, что она вложила в предприятие сына практически все свои деньги, так она ещё принялась продавать его ножи в своём магазине, а также взяла на себя документооборот и административную сторону дела. Получив благодаря маман надёжную финансовую “подушку”, герр Эльзенер отладил технологический процесс производства своих первых многопредметных фолдеров, обеспечил снижение себестоимости ножей не в ущерб их качеству, а далее… Далее сын и мать принялись торговать изделиями, цена на которые немногим отличалась от цены складников из Золингена, но при этом швейцарские фолдеры были более высокого качества и обладали такой опцией, как многопредметность.
Итог трудов герра Эльзенера позиционировался как Swiss Army Knife — “швейцарский армейский нож”. Швейцарские военные быстро “распробовали” новинку и принялись приобретать её в частном порядке. Сперва — десятками, потом — сотнями, а затем — и тысячами. В 1891 году Карл Эльзенер наконец-то стал официальным поставщиком ножей для швейцарской армии!
Останавливаться на достигнутом Карл не собирался. Многие офицеры отказывались от приобретения Swiss Army Knife, так как считали его “слишком громоздким и неэлегантным”. Ах так?! Герр Эльзенер убрал из конструкции своего многопредметника инструменты для обслуживания винтовки, укоротил клинок ножа и добавил штопор. Уменьшенный складник оказался удобнее и легче своего предшественника. Новый фолдер-“джентльмен” в 1897 году был запатентован как “швейцарский офицерский нож” и превратился в хит продаж. Его покупали не только офицеры, но и спортсмены с туристами, а также те, кто хотел себя почувствовать офицером, спортсменом или туристом, не покидая уютного дивана.
В 1909 году скончалась матушка Карла. Желая отдать ей должное, герр Эльзенер переименовал своё разросшееся предприятие в “Викторию” (Victoria). Когда в 1921-м наследники основателя предприятия решили изготавливать клинки своих складников из новомодной нержавейки, то в название компании к имени бабушки добавилось окончание “inox” (от фр. acier inoxydable — “нержавеющая сталь”). Так появился вариант названия, доживший до наших дней — Victorinox.
Ты с какого кантона?..
Тем временем конкуренты не дремали. Ножи Victorinox выпускались в кантоне Швиц. А в соседнем кантоне Юра в городишке Кортеле проживал герр Тео Венгер (Teo Wenger), директор “Швейцарской фабрики по изготовлению инструментов”. Вдохновлённый успехами Карла Эльзенера, Тео тоже занялся конструированием многопредметных фолдеров. И так это у герра Венгера лихо пошло, что в 1901 году Тео тоже стал поставщиком складных ножей в швейцарскую армию. Дабы увековечить данное знаменательное событие, в 1907-м герр Венгер “скромно” переименовал свою фабрику в Wenger & Co. SA.
Меж тем появление конкурента представителей Victorinox совершенно не обрадовало — между “Виксом” и “Венгером” развернулась нешуточная подковёрная “поножовщина”. Стороны отчаянно интриговали друг против друга, не брезгуя прибегать к чёрному пиару. Ситуация накалялась — кантон шёл на кантон! Тогда командование армии Швейцарии в 1908-м приняло соломоново решение — отныне армейский заказ на складные ножи должен был делиться поровну между “Виксом” и “Венгером”.
Полностью это пар в свисток не спустило. “Викс” и “Венгер” продолжали выяснять между собой отношения, переведя конфронтацию в сферу рекламы. Каждая из сторон активно доказывала покупателям, что именно она одна-единственная делает “самые настоящие” швейцарские ножи для военных. Поэтому изделия Victorinox выпускались под девизом “Оригинальный швейцарский армейский нож” (Original Swiss Army Knife), а изделия Wenger использовали слоган “Подлинный швейцарский армейский нож” (Genuine Swiss Army Knife).
Тайная война двух швейцарских предприятий продолжалась без малого лет сто. Выиграл эту затяжную “кампанию” Victorinox, поглотивший в 2005 году своего давнего конкурента. С 15 августа 2014 года выпуск ножей Wenger был окончательно прекращён.
Кусочек истории и частичка легенды
От прошлого — к настоящему. Сейчас сложно найти область, в которой не применялись бы “Виксы”. Они уже давно не только и не столько армейские ножи. Их покупают абсолютно все — даже офисные работники и домохозяйки. Эти складники умудрились побывать в космосе и стать официальными ножами NASA. Почему так получилось?
Во-первых, следует отметить сталь, из которой изготавливаются клинки “Виксов”. До сих пор она является одним из секретов фирмы, но по ощущениям данная сталь похожа на Sandvik12C27. Сталь “Виксов” довольно хорошо держит заточку, при этом легко точится и не склонна к выкрашиванию режущей кромки — идеальный вариант для ножа на каждый день.
Во-вторых, “Викс” — это нож + набор инструментов. Victorinox выпускает уйму моделей с самым разнообразным инструментарием. Если в начале XX века в армейском ноже из инструментов имелись лишь два лезвия, отвёртка, открывашка и штопор, то сейчас разнообразие модельного ряда “Виксов” выросло в разы. Бывают “Виксы” с кусачками, ножовкой, рыбочисткой, увеличительным стеклом, свайкой для работы с канатами, крюком для чистки лошадиных копыт, гильотиной для обрезки сигар. Встречаются даже фолдеры со встроенными часами и USB-флешкой. А в музее фабрики Victorinox хранится нож с самым полным набором инструментов. Он толщиной сантиметров эдак в… 20!
В-третьих, удобство. Объяснять бесполезно. Возьмите “Викс” в руку — и сразу поймёте, о чём я.
В-четвёртых, это просто красиво. В самом деле, из цехов Victorinox выходят очень красивые ножи с запоминающимся дизайном. Ничего удивительного, учитывая, что свои складники предприятие тиражирует и совершенствует более ста лет. Кроме того, Victorinox выпускает массу юбилейных, памятных и коллекционных серий ножей с уникальным дизайном.
В-пятых, и, пожалуй, это самое главное. Вот уже более века Victorinox следует традициям высокого (швейцарского, Карл!) качества. Все “Виксы” имеют пожизненную гарантию. Текущий владелец компании — Карл Эльзенер IV говорит, что покупая нож Victorinox, вы приобретаете не просто удобный инструмент для повседневных задач, а кладёте в карман кусочек истории и частичку легенды. В чём он, конечно же, совершенно прав.
Борис Гринёв