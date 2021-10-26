Victorinox — армейский нож, который покупают домохозяйки. Часть II

От прошлого — к настоящему. Сейчас сложно найти область, в которой не применялись бы “Виксы”. Они уже давно не только и не столько армейские ножи. Их покупают абсолютно все — даже офисные работники и домохозяйки. Эти складники умудрились побывать в космосе и стать официальными ножами NASA. Почему так получилось?

Во-первых, следует отметить сталь, из которой изготавливаются клинки “Виксов”. До сих пор она является одним из секретов фирмы, но по ощущениям данная сталь похожа на Sandvik12C27. Сталь “Виксов” довольно хорошо держит заточку, при этом легко точится и не склонна к выкрашиванию режущей кромки — идеальный вариант для ножа на каждый день.

Во-вторых, “Викс” — это нож + набор инструментов. Victorinox выпускает уйму моделей с самым разнообразным инструментарием. Если в начале XX века в армейском ноже из инструментов имелись лишь два лезвия, отвёртка, открывашка и штопор, то сейчас разнообразие модельного ряда “Виксов” выросло в разы. Бывают “Виксы” с кусачками, ножовкой, рыбочисткой, увеличительным стеклом, свайкой для работы с канатами, крюком для чистки лошадиных копыт, гильотиной для обрезки сигар. Встречаются даже фолдеры со встроенными часами и USB-флешкой. А в музее фабрики Victorinox хранится нож с самым полным набором инструментов. Он толщиной сантиметров эдак в… 20!

В-третьих, удобство. Объяснять бесполезно. Возьмите “Викс” в руку — и сразу поймёте, о чём я.