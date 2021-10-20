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Армейский нож. В массовом сознании это словосочетание, как правило, ассоциируется с каким-нибудь страшным жабоколом наподобие “ножа Рэмбо”: клинок длиной сантиметров в 35, шоковые зубья на обухе, набор для выживания в полой рукоятке. Диванная же аудитория журнала Soldier of fortune пренебрежительно фыркнет и отправится доставать с антресолей куда более утилитарные боевые ножи Glock или Ka-Bar. А вот настоящие профи никуда не пойдут, а извлекут из кармана самый популярный армейский нож в мире. Он окажется складным, не будет иметь шоковых зубьев, зато предоставит в распоряжение владельца несколько лезвий, ножницы, штопор и открывалку для консервов. Ещё этот фолдер легко уместится в ладони и окажется украшен красными накладками с белым крестом — гербом Швейцарии.
Именоваться сей нож будет по названию компании-производителя — Victorinox, или на сленге отечественных найфоманов — просто “Викс”.
Всё дело в шляпе
В самом деле, всё началось со шляп. Во второй половине XIX века швейцарец Карл Эльзенер (Karl Elzener), один из 12 детей четы Эльзенеров, владельцев шляпного магазина, осознал, что руководить фамильным делом ему не светит — магазин по наследству достанется старшему сыну, а не ему. Пораскинув мозгами, Карл с благословения родителей покинул родной городишко Ибах в кантоне Швиц и на несколько лет отправился учиться ремеслу ножедела в Германию и Францию. Закончив курс обучения и хорошенько попрактиковавшись за границей, Карл Эльзенер вернулся на родину и в 1884 году в возрасте 24 лет основал небольшое предприятие по изготовлению хирургического инструмента — пил, скальпелей, ланцетов, зажимов — в общем, всего того, что позволяло медработнику попасть во внутренний мир пациента.
Бизнес у Карла шёл неплохо, но мог бы идти ещё лучше, если бы предприятию герра Эльзенера повезло урвать какой-нибудь госконтракт — например, на изготовление складных ножей для швейцарской армии. Карл честно попробовал что-нибудь вымутить в этом направлении, но потерпел неудачу. Швейцарцы привыкли снабжать своих военных фолдерами немецкого производства из того же Золингена — конкурировать с ними по качеству и цене Эльзенер на первых порах не мог. Однако надежд “забороть немчуру” швейцарский ножедел всё же не оставлял.
Не исключено, что эти мечты Карла так бы и остались мечтами, если б спустя несколько лет швейцарская армия не приняла на вооружение Schmidt-Rubin M1889 — 7,5-мм магазинную винтовку Шмидта-Рубина образца 1889 года.
На пороге банкротства
Как и любое огнестрельное оружие, “Шмидт-Рубин” любил ласку, а также чистку и смазку. Как и любые солдаты любых армий мира любых времён, швейцарские вояки нередко “пролюбливали” штатные инструменты для разборки своего оружия. Не разобрав же оружия, нормально его почистить и смазать не получалось. Вот тут-то герру Эльзенеру и пришла в голову гениальная идея предложить армии не просто складной нож, а многопредметный фолдер, в котором будут и обычный клинок, и открывалка для консервных банок, и инструменты для разборки-сборки винтовки. Такой нож мог бы стать в полевых условиях настоящим сокровищем для солдата!
Понимая, что одному разработать и довести до ума задуманную конструкцию будет сложно и затратно, Карл в 1890 году основал Ассоциацию швейцарских ножовщиков, куда пригласил всех именитых найфмейкеров своей страны. Мол, давайте работать сообща. Дело сдвинулось с мёртвой точки и… почти тут же забуксовало. Герр Эльзенер требовал высочайшего (швейцарского, Карл!) качества изделий. Но это означало большую долю hand-made при производстве складников для армии, что делало их куда более дорогими, чем немецкие аналоги. Для адаптации многопредметных фолдеров к машинному производству требовались немалые средства. Тратить их с неочевидной выгодой для себя члены Ассоциации не захотели и стали банально разбегаться. Чуть ли не единственным швейцарским ножеделом, продолжавшим засучив рукава работать над армейским складником, остался Карл Эльзенер. Вскоре он оказался на пороге банкротства.
И тут в дело вступила Виктория — почтенная матушка Карла.
Продолжение следует.
Борис Гринёв