Армейский нож. В массовом сознании это словосочетание, как правило, ассоциируется с каким-нибудь страшным жабоколом наподобие “ножа Рэмбо”: клинок длиной сантиметров в 35, шоковые зубья на обухе, набор для выживания в полой рукоятке. Диванная же аудитория журнала Soldier of fortune пренебрежительно фыркнет и отправится доставать с антресолей куда более утилитарные боевые ножи Glock или Ka-Bar. А вот настоящие профи никуда не пойдут, а извлекут из кармана самый популярный армейский нож в мире. Он окажется складным, не будет иметь шоковых зубьев, зато предоставит в распоряжение владельца несколько лезвий, ножницы, штопор и открывалку для консервов. Ещё этот фолдер легко уместится в ладони и окажется украшен красными накладками с белым крестом — гербом Швейцарии.

Именоваться сей нож будет по названию компании-производителя — Victorinox, или на сленге отечественных найфоманов — просто “Викс”.