Великий Устюг — вотчина Деда Мороза as is

Старинный паровоз дымит клубами дыма на перроне небольшого старинного северного городка Великий Устюг. У вагонов суета, музыка, много детей и сказочных персонажей, которые ждут главного зимнего чародея Деда Мороза. Несмотря на 20-градусный холод, все — в отличном настроении. И наконец вот на перроне появляется ОН в красивой теплой шубе, с длинной седой бородой и посохом!..
Вот так, под музыку и игры с аниматорами, в долгое путешествие по России провожали любимого детского волшебника. В программе вояжа до 13 января — посещение 30 городов, в каждом из которых Дед Мороз намерен лично поздравлять детишек с Новым годом. Для столь необычного пассажира РЖД спроектировало специальный вагон, где имеются рабочий кабинет и отдельная сказочная спальня.
Примерно в это же время, почти за 1 000 километров от вышеописанного перрона, громкоговоритель Ладожского вокзала Санкт-Петербурга деловито информирует общественность об отправлении состава в сказочную страну Деда Мороза. Нет, это не съёмки новогоднего “Огонька” — девять красно-серых плацкартных вагонов действительно “отчаливают” от вокзала, медленно набирают скорость и покидают Северную столицу. Всего одна ночь — и пассажиры этого поезда проснутся… в детстве.
В этом году РЖД впервые решило отправить поезда из Москвы и Санкт-Петербурга прямо до Великого Устюга. Начиная с 2005-го составы останавливались в соседнем городе Котлас — в 60 километрах от вотчины Деда Мороза. Теперь же у гостей всероссийского новогоднего персонажа появилась возможность добраться до своего места назначения без лишних пересадок.
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Великий Устюг — это небольшой районный центр, в 1999 году в ультимативном порядке назначенный родиной всероссийского Деда Мороза. Собственно, последний не очень возражал против такого “проявления авторитаризма”, что, как мне кажется, обнуляет какие-либо претензии “к этому режиму”.
Итак, зимушка-зима, Величайший из Всех Великих Устюгов, привокзальная суета, двухэтажные домишки XIX века давно замело белым снегом. Миновав эти исторические “декорации” и выбравшись на несколько километров за городскую черту райцентра, гости попадают в вотчину волшебника.
Первый пит-стоп происходит на почте волшебника. Посреди общей великоустюжской неспешности там последние 2 месяца творится настоящая суета сует — помощники Деда Мороза разбирают тысячи детских писем со всего мира.
Да-да, волшебнику пишут не только из России — Ded Moroz получает послания даже из-за океана. Одни корреспонденты просят у него новую детскую железную дорогу (интересно, а что случилось со старой?), другие, напирая на своё хорошее поведение — “айфон последней модели”, а кто-то — здоровья для себя и родных. При этом Дед Мороз и сам не остаётся без подарков. Так, например, в прошлом году из Кемерова в Великий Устюг прибыл свиток длиной более 10 метров с пожеланиями волшебнику добра и счастья от воспитанников одного из детских домов.
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Выбравшись с почты, путешественники получают возможность набрести на героев русских народных сказок — те зазывают “понаехавших” на волшебную тропу показать свою удаль и смекалку.
Сначала гостей испытает Баба Яга, которая решила “перековаться” и стать доброй. Путников энергичная старушка не отпускает, пока те не отгадают её загадки. В общем, местная Яга — это как эдипов Сфинкс. Только хтоничности в ней поменьше, а дружелюбия побольше.
Следующая “инстанция” — кот Баюн. Этот персонаж явно близок к структурам ДОСААФ, так как сразу предлагает встречным-поперечным проверить себя в благородном искусстве поражения целей метательным оружием. Метко “отстрелявшись” еловыми шишками, гости попадают в лабиринт, приводящий их к Соловью-разбойнику.
Словом, только благополучно миновав огонь, воду и медные трубы, переполненные эмоциями и саспенсом добры молодцы, а также красны девицы прорываются к дому доброго волшебника — творца новогодних чудес.
Последующий осмотр дедморозовой жилплощади начинается с кладовой. Здесь хранятся сказки, где на большой волшебной карте можно рассмотреть диспозицию всей вотчины Деда Мороза. Далее настаёт черёд библиотеки, переполненной инкунабулами с легендами, былинами, поверьями и преданиями, посвящёнными добродушному хозяину великоустюжского “поместья”. По соседству с библиотекой расположена лаборатория волшебника, где тот, по слухам, генерирует самый чистый в мире снег, самый морозный мороз и самое радостное новогоднее настроение.
Не чужд Дед Мороз и астрологии… Пардон, астрономии. В сказочной обсерватории под самой крышей высится огромный телескоп. Он тут совсем не “для мебели”. Сейчас лучшее время, чтобы с помощью этого прибора разглядывать астрономические объекты — в декабре в Великом Устюге темнеет уже в 15.00.
Продолжение “круиза” по дому волшебника подарит гостям знакомство с эксклюзивной коллекцией самых красивых ёлочек, собранием новогодних гардеробов “дедушки и его внучки”, тронным залом, хороводом и неукоснительным вручением подарков принимающей стороны всем, кто дошёл (то есть — всем поголовно).
Если после всего вышеописанного пилигримы ещё сохранили силы для новых увеселений, то к их услугам зоосад (медвежье семейство, аисты, филины, бельчата и лис — в ассортименте), столярная мастерская — “выстругай новогодний дрын / волшебную игрушку”, кузница — “откуй себе что-нибудь на память”, зимний сад с ледяными скульптурами, эгегейские покатушки с горки на “ватрушках”, снежки, возведение снеговиков — “почувствуй себя демиургом!” и так далее и тому подобное.
Без какой-либо тени сарказма можно сказать, что весёлых активностей в вотчине Деда Мороза хватит на всех — и детей, и взрослых.
После развлечений на свежем воздухе можно подумать и об отдыхе. В вотчине Деда Мороза есть всё для комфортного туризма — большой гостиничный комплекс со своими тематическими ресторанами “Снежинка” и “Щи да каша”.
Желающим прогуляться по самому Великому Устюгу можно порекомендовать ознакомиться с местными достопримечательностями (в городе сохранилось 28 храмов XVII–XVIII веков), а затем заглянуть в кафе “Гостиничный дворик” или “Народное Кафе РомановЪ” (оценка у обоих заведений 4,0 на TripAdvisor).
Словом, смело собирайтесь в новогоднее путешествие. На всякий случай — вот вам шпаргалка для построения маршрута.
Ну и да. Вернётесь из Великого Устюга — отпишитесь, как всё прошло. А то нам тут, на нашем диване, страсть как интересно узнать из первых рук, каково это рвануть за тридевять земель в сказку, расположенную “в нескольких километрах от райцентра”.
Артём Кол