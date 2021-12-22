Великий Устюг — вотчина Деда Мороза as is

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Выбравшись с почты, путешественники получают возможность набрести на героев русских народных сказок — те зазывают “понаехавших” на волшебную тропу показать свою удаль и смекалку.

Сначала гостей испытает Баба Яга, которая решила “перековаться” и стать доброй. Путников энергичная старушка не отпускает, пока те не отгадают её загадки. В общем, местная Яга — это как эдипов Сфинкс. Только хтоничности в ней поменьше, а дружелюбия побольше.

Следующая “инстанция” — кот Баюн. Этот персонаж явно близок к структурам ДОСААФ, так как сразу предлагает встречным-поперечным проверить себя в благородном искусстве поражения целей метательным оружием. Метко “отстрелявшись” еловыми шишками, гости попадают в лабиринт, приводящий их к Соловью-разбойнику.

Словом, только благополучно миновав огонь, воду и медные трубы, переполненные эмоциями и саспенсом добры молодцы, а также красны девицы прорываются к дому доброго волшебника — творца новогодних чудес.

Последующий осмотр дедморозовой жилплощади начинается с кладовой. Здесь хранятся сказки, где на большой волшебной карте можно рассмотреть диспозицию всей вотчины Деда Мороза. Далее настаёт черёд библиотеки, переполненной инкунабулами с легендами, былинами, поверьями и преданиями, посвящёнными добродушному хозяину великоустюжского “поместья”. По соседству с библиотекой расположена лаборатория волшебника, где тот, по слухам, генерирует самый чистый в мире снег, самый морозный мороз и самое радостное новогоднее настроение.

Не чужд Дед Мороз и астрологии… Пардон, астрономии. В сказочной обсерватории под самой крышей высится огромный телескоп. Он тут совсем не “для мебели”. Сейчас лучшее время, чтобы с помощью этого прибора разглядывать астрономические объекты — в декабре в Великом Устюге темнеет уже в 15.00.

Продолжение “круиза” по дому волшебника подарит гостям знакомство с эксклюзивной коллекцией самых красивых ёлочек, собранием новогодних гардеробов “дедушки и его внучки”, тронным залом, хороводом и неукоснительным вручением подарков принимающей стороны всем, кто дошёл (то есть — всем поголовно).

Если после всего вышеописанного пилигримы ещё сохранили силы для новых увеселений, то к их услугам зоосад (медвежье семейство, аисты, филины, бельчата и лис — в ассортименте), столярная мастерская — “выстругай новогодний дрын / волшебную игрушку”, кузница — “откуй себе что-нибудь на память”, зимний сад с ледяными скульптурами, эгегейские покатушки с горки на “ватрушках”, снежки, возведение снеговиков — “почувствуй себя демиургом!” и так далее и тому подобное.

Без какой-либо тени сарказма можно сказать, что весёлых активностей в вотчине Деда Мороза хватит на всех — и детей, и взрослых.