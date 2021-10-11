Вечеринка “Острые козырьки” и прочая движуха!

В этом раз начинаем с новостей пабной культуры.

Во вторник 12 октября в 20:00 начнётся дегустация виски Glenlivet в Smith’s English Pub, а в среду 13 октября начиная с 19:15 ждёт гостей на мероприятие “RAZOGREV Party — Whiskануться можно!” ресторан московской кухни “Ландринъ”.

Кроме того, следует отметить открытие ресторана Spaten Haus Grand, приуроченное к небольшому “общемосковскому” Октоберфесту. Организаторы обещают настоящее “застольное” путешествие в Баварию, единственно доступное в наше непростое время. Гулять предполагается аж две недели: с 15 по 31 октября. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия “Фестиваль в стиле Октоберфест в ресторане Spaten Haus Grand”.

Субботним вечером 16 октября паб Michael Collins проводит уже ставшую традиционной вечеринку “Острые козырьки”. Ведущий — Максим Макаров, он же Рагнар. В программе — выступление группы Puck&Piper. Партнер мероприятия — магазин твидовых вещей Tweed Hat. Хотя мы уверены, что все перечисленные имена и названия прекрасно знакомы нашим читателям, на всякий случай напомним, что “Майкл Коллинз” — это паб-музей, названный в честь героя Ирландской революции, о чём мы писали в одной из наших статей. Ожидается аншлаг, так что бронируйте столики заранее!