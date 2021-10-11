Вечеринка “Острые козырьки” и прочая движуха!

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Начинается новая неделя, а вместе с ней — и муки выбора: “Куда пойти после работы?”. В помощь дорогим читателям редакция журнала Fitzroy делится своим топом недельных мероприятий.
Пабы
В этом раз начинаем с новостей пабной культуры.
Во вторник 12 октября в 20:00 начнётся дегустация виски Glenlivet в Smith’s English Pub, а в среду 13 октября начиная с 19:15 ждёт гостей на мероприятие “RAZOGREV Party — Whiskануться можно!” ресторан московской кухни “Ландринъ”.
Кроме того, следует отметить открытие ресторана Spaten Haus Grand, приуроченное к небольшому “общемосковскому” Октоберфесту. Организаторы обещают настоящее “застольное” путешествие в Баварию, единственно доступное в наше непростое время. Гулять предполагается аж две недели: с 15 по 31 октября. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия “Фестиваль в стиле Октоберфест в ресторане Spaten Haus Grand”.
Субботним вечером 16 октября паб Michael Collins проводит уже ставшую традиционной вечеринку “Острые козырьки”. Ведущий — Максим Макаров, он же Рагнар. В программе — выступление группы Puck&Piper. Партнер мероприятия — магазин твидовых вещей Tweed Hat. Хотя мы уверены, что все перечисленные имена и названия прекрасно знакомы нашим читателям, на всякий случай напомним, что “Майкл Коллинз” — это паб-музей, названный в честь героя Ирландской революции, о чём мы писали в одной из наших статей. Ожидается аншлаг, так что бронируйте столики заранее!
Вплотную к пабной тематике примыкает и запланированный к проведению на 15-16 октября долгожданный юбилейный, десятый по счёту, фестиваль “Крепкий Мир” — крупнейший алкогольный форум в России. Организаторы предупреждают, что первый день работы “Крепкого Мира” в основном рассчитан на профессиональную аудиторию: представителей торговых сетей, HoReCa, блогеров и журналистов. В субботу же фестиваль будет открыт для всех желающих.
Дальше — кино!
Безусловно, самым ожидаемым фильмом проката следует считать новую картину бондианы No Time To Die — “Не время умирать”, успевшую появиться и на страницах нашего журнала. Продолжение истории агента 007 можно считать попыткой “перезагрузки” франшизы: “Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально…” И, как говорится, понеслось.
Следует ли эту “перезагрузку” считать “метким выстрелом” или “осечкой”, лично мы точно так и не решили. Если попадёте на киносеанс и таки досмотрите, чем там у Бонда всё кончилось, будет любопытно узнать ваше мнение о фильме. Пишите его в комментариях, не стесняйтесь!
Помимо боевиков “бегут-стреляют”, в кинопрокате также стоит обратить внимание на фильм ужасов “Лес призраков: Сатор”. Как гласит аннотация к фильму: “Адам живет в одиночестве в хижине в лесу. У Адама есть брат, который изредка к нему заглядывает, и бабушка, которая сдружилась с духом по имени Сатор. Но у Сатора злые намерения: он покидает душу бабушки и концентрирует своё внимание на Адаме и других членах семьи”. Вряд ли кого-то можно удивить историями про кровожадных призраков, но сама завязка про Адама, живущего в лесу, уже интригует! На месте любителей хоррора мы бы такое не пропустили.
Что ещё? Ещё — корейский веб-сериал “Игра в кальмара”, который мы бы назвали неочевидным успехом своих создателей. Совсем недавно корейцы поразили мировой кинематограф, взяв “Оскар” фильмом “Паразиты”, а сейчас настал черёд новой дорамы, вызвавшей весьма разнополярные впечатления у зрителей. Мировая премьера “Игры в кальмара” на платформе Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. После премьеры корейский сериал возглавил топ-10 самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира, включая США и Великобританию. При этом сюжет “Игры…” нельзя считать особо оригинальным: 456 человек из-за нужды в деньгах принимают приглашение поучаствовать в тайном турнире на выживание с финальным призом в виде громадной кучи денег. В общем, перед нами — этакая “королевская битва” по-корейски. Любопытно, что режиссёр Хван Дон Хёк придумал основную идею сериала, основываясь на собственных финансовых проблемах в молодости. Пришлось ли при этом режиссёру пережить мясорубку, подобную той, что показана в его сериале, осталось неизвестным…
Выбор редакции однозначно падает на вечеринку “Острых козырьков”, где мы ждём всех читателей. Давайте встречаться!
Стас Литвинов, Игорь Самсонович