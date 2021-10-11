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Вечеринка “Острые козырьки” и прочая движуха!

Традиционная афиша интересных мероприятий в Москве
паб Michael Collins
Предоставлено пабом Michael Collins
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Начинается новая неделя, а вместе с ней — и муки выбора: “Куда пойти после работы?”. В помощь дорогим читателям редакция журнала Fitzroy делится своим топом недельных мероприятий.

Пабы

В этом раз начинаем с новостей пабной культуры.

Во вторник 12 октября в 20:00 начнётся дегустация виски Glenlivet в Smith’s English Pub, а в среду 13 октября начиная с 19:15 ждёт гостей на мероприятие “RAZOGREV Party — Whiskануться можно!” ресторан московской кухни “Ландринъ”.

Кроме того, следует отметить открытие ресторана Spaten Haus Grand, приуроченное к небольшому “общемосковскому” Октоберфесту. Организаторы обещают настоящее “застольное” путешествие в Баварию, единственно доступное в наше непростое время. Гулять предполагается аж две недели: с 15 по 31 октября. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия “Фестиваль в стиле Октоберфест в ресторане Spaten Haus Grand”.

Субботним вечером 16 октября паб Michael Collins проводит уже ставшую традиционной вечеринку “Острые козырьки”. Ведущий — Максим Макаров, он же Рагнар. В программе — выступление группы Puck&Piper. Партнер мероприятия — магазин твидовых вещей Tweed Hat. Хотя мы уверены, что все перечисленные имена и названия прекрасно знакомы нашим читателям, на всякий случай напомним, что “Майкл Коллинз” — это паб-музей, названный в честь героя Ирландской революции, о чём мы писали в одной из наших статей. Ожидается аншлаг, так что бронируйте столики заранее!

паб Michael Collins
Предоставлено пабом Michael Collins

Вплотную к пабной тематике примыкает и запланированный к проведению на 15-16 октября долгожданный юбилейный, десятый по счёту, фестиваль “Крепкий Мир” — крупнейший алкогольный форум в России. Организаторы предупреждают, что первый день работы “Крепкого Мира” в основном рассчитан на профессиональную аудиторию: представителей торговых сетей, HoReCa, блогеров и журналистов. В субботу же фестиваль будет открыт для всех желающих.

Дальше — кино!

Безусловно, самым ожидаемым фильмом проката следует считать новую картину бондианы No Time To Die — “Не время умирать”, успевшую появиться и на страницах нашего журнала. Продолжение истории агента 007 можно считать попыткой “перезагрузки” франшизы: “Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально…” И, как говорится, понеслось.

Следует ли эту “перезагрузку” считать “метким выстрелом” или “осечкой”, лично мы точно так и не решили. Если попадёте на киносеанс и таки досмотрите, чем там у Бонда всё кончилось, будет любопытно узнать ваше мнение о фильме. Пишите его в комментариях, не стесняйтесь!

не время умирать

Постер к фильму "Не время умирать"

Помимо боевиков “бегут-стреляют”, в кинопрокате также стоит обратить внимание на фильм ужасов “Лес призраков: Сатор”. Как гласит аннотация к фильму: “Адам живет в одиночестве в хижине в лесу. У Адама есть брат, который изредка к нему заглядывает, и бабушка, которая сдружилась с духом по имени Сатор. Но у Сатора злые намерения: он покидает душу бабушки и концентрирует своё внимание на Адаме и других членах семьи”. Вряд ли кого-то можно удивить историями про кровожадных призраков, но сама завязка про Адама, живущего в лесу, уже интригует! На месте любителей хоррора мы бы такое не пропустили.

лес призраков

Постер к фильму "Лес призраков: сатор"

Что ещё? Ещё — корейский веб-сериал “Игра в кальмара”, который мы бы назвали неочевидным успехом своих создателей. Совсем недавно корейцы поразили мировой кинематограф, взяв “Оскар” фильмом “Паразиты”, а сейчас настал черёд новой дорамы, вызвавшей весьма разнополярные впечатления у зрителей. Мировая премьера “Игры в кальмара” на платформе Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. После премьеры корейский сериал возглавил топ-10 самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира, включая США и Великобританию. При этом сюжет “Игры…” нельзя считать особо оригинальным: 456 человек из-за нужды в деньгах принимают приглашение поучаствовать в тайном турнире на выживание с финальным призом в виде громадной кучи денег. В общем, перед нами — этакая “королевская битва” по-корейски. Любопытно, что режиссёр Хван Дон Хёк придумал основную идею сериала, основываясь на собственных финансовых проблемах в молодости. Пришлось ли при этом режиссёру пережить мясорубку, подобную той, что показана в его сериале, осталось неизвестным…

Выбор редакции однозначно падает на вечеринку “Острых козырьков”, где мы ждём всех читателей. Давайте встречаться!

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Стас Литвинов, Игорь Самсонович

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