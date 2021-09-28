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В Провансе назовут мировую элиту винных дегустаторов

Чемпионат в Папском дворце!
вино
istockphoto

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1–2 октября во Франции пройдёт чемпионат мира по слепой дегустации вин (World Blind Tasting Championship — WWTC). Соревнование состоится уже в девятый раз. Это событие ежегодно собирает представителей не менее тридцати стран с пяти континентов. Организатор конкурса — известный французский журнал, одно из старейших и наиболее престижных изданий, пишущих о винах и винограде, Revue des Vins de France (RVF). Спонсорскую поддержку осуществляет ассоциация французских виноделов “Союз виноградарей Шатонёф-дю-Пап”.

Участникам предстоит оценить 12 видов различных вин (8 — французских и 4 — из других государств). И делать они это будут в невероятно красивом эмблематичном месте не только Прованса, но и всей Франции — Папском дворце в Авиньоне*.

Каждая команда состоит из четырёх дегустаторов и одного специалиста-наставника (именуемого по-спортивному тренером). Задача участников — определить марку вина, год созревания урожая, из которого напиток приготовлен, сорт винограда и производителя продукта.

Победителем становится тот, кто наберёт большее количество очков за правильные ответы на вопросы по каждому из конкурсных напитков.

Французы — едва ли не главные фавориты конкурса, они становились его победителями два последних года. Сильными конкурентами хозяев соревнований считаются бельгийцы (чемпионы 2018 года), китайцы (победители 2017 г.) и шведы (лауреаты 2016 г.).

Принцип вынесения решений по дегустации того или иного вина — такой же, как в популярной российской телепередаче “Что? Где? Когда?”: каждый из четверых дегустаторов озвучивает внутри команды своё мнение, после чего принимается решение. Обсуждения — вещь достаточно интригующая и драматичная. Нередко бывает, что один из участников верно определяет продукт, но у него не хватает аргументов, чтобы убедить товарищей по команде, что прав именно он. Например, в 2019 году бельгийцы дважды оказались в подобной ситуации, когда один член команды сумел точно установить происхождение винограда, из которого были сделаны вина (Chenin blanc и Sangiovese), но не смог убедить в этом остальных. Что и стало причиной проигрыша сборной.

Avignon, Palais des Papes depuis la place devant le petit Palais by JM Rosier.jpg More details Avignon
wikipedia

Российская команда в том чемпионате заняла 18-е место (при 27 участниках), украинская — 19-е. В 2020 году по причине пандемии команда России в соревнованиях не участвовала.

На дегустацию и обсуждение каждого из представленных вин команде отводится по 10 минут, так что соревнование проходит довольно энергично, зрелищно и увлекательно.

Чемпионат World Blind Tasting Championship будет транслироваться в прямом эфире в соцсетях Facebook, Instagram и Twitter.

*Папский дворец в Авиньоне (Palais des papes d’Avignon) — памятник истории и архитектуры. Резиденция римских пап с 1309 по 1377 гг. Главы католической церкви находились здесь в период, когда Папское государство в центре Италии фактически перестало существовать. Вынужденное пребывание пап в этом французском городе в истории именуется “Авиньонским пленением”, хотя некоторые историки не согласны с такой формулировкой, считая, что понтифики перебрались сюда не под своеобразный домашний арест, а в целях обеспечения большей, чем в Италии, собственной безопасности. Папский дворец в Авиньоне включён в каталог Всемирного наследия ЮНЕСКО. Является одним из крупнейших дворцов в Европе, но при этом — живой историей, и служит местом проведения ежегодного театрального фестиваля, а теперь ещё и локацией престижного винного чемпионата.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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