В продажу поступает пиво из побывавшего в космосе хмеля

Space Craft, индийский пейл-эль (India Pale Ale — IPA) из хмеля, путешествовавшего в космосе на борту миссии SpaceX Inspiration4, на днях поступает в продажу в США. Уже известно от профессиональных дегустаторов, что этот эль — горький IPA с тропическими нотами гуавы, грейпфрута и маракуйи.

Желающим отведать новинку придётся выложить $22,33 за упаковку из четырёх жестяных баночек.

Эль изготовлен бостонской пивоварней Samuel Adams (название обычно сокращают до Sam Adams), которая отправляла в космос 66 фунтов хмеля с командой Inspiration4, вращавшейся трое суток на околоземной орбите с удалением в 300 миль от поверхности нашей планеты.

Цена упаковки “неземного” пива взята не с потолка. Но и не продиктована себестоимостью напитка, а также необходимыми налоговыми отчислениями и желанием получить максимально возможную прибыль. Всё гораздо проще. Цифры 22,33 доллара означают 2 дня, 23 часа и 3 минуты, которые хмель провёл в космосе. Space Craftпоступит в продажу 16 ноября и будет доступен сначала в барах Boston Brewery, Boston Taproom и CincinnatiTaproom.

Чтобы сделать в итоге “космическое” пиво, которое найдёт своих поклонников по всей стране, Sam Adamsпривлёк к проекту компанию Give Them Beer, обязующуюся доставлять продукт в любую точку США. Пилотная партия Space Craft уже распродана. По словам некоторых комментаторов в соцсетях, “пиво — просто хоп-хоп и полный улёт” (hop в переводе с английского — “хмель”).

Согласно утверждению журнала The Drink Business, фанаты эля (и в особенности продукции от Sam Adams), живущие за пределами Соединённых Штатов, страшно расстроены, что им в ближайшее время попробовать это пиво не удастся. Пользователь Twitter под ником “Джонатан из Великобритании” даже обратился в своём комментарии под постом пивоварни о выпуске пива с вопросом, не могут ли ему прислать упаковочку для дегустации? На что лично ему из компании категорично ответили: “Эта партия доступна только для жителей США. Извини! Но мы тебя любим, Джонатан!” Возможно, это обращение следует рассматривать как обещание продолжить практику отправки хмеля на орбиту перед тем, как варить с этим “астронавтом” пиво.

Участие Sam Adams в космической миссии Inspiration4 обошлось пивоварне в $100 000. Этот полёт, надо сказать, вообще оказался весьма доходной затеей.