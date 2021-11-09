В продажу поступает пиво из побывавшего в космосе хмеля

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Space Craft, индийский пейл-эль (India Pale Ale — IPA) из хмеля, путешествовавшего в космосе на борту миссии SpaceX Inspiration4, на днях поступает в продажу в США. Уже известно от профессиональных дегустаторов, что этот эль — горький IPA с тропическими нотами гуавы, грейпфрута и маракуйи.
Желающим отведать новинку придётся выложить $22,33 за упаковку из четырёх жестяных баночек.
Эль изготовлен бостонской пивоварней Samuel Adams (название обычно сокращают до Sam Adams), которая отправляла в космос 66 фунтов хмеля с командой Inspiration4, вращавшейся трое суток на околоземной орбите с удалением в 300 миль от поверхности нашей планеты.
Цена упаковки “неземного” пива взята не с потолка. Но и не продиктована себестоимостью напитка, а также необходимыми налоговыми отчислениями и желанием получить максимально возможную прибыль. Всё гораздо проще. Цифры 22,33 доллара означают 2 дня, 23 часа и 3 минуты, которые хмель провёл в космосе. Space Craftпоступит в продажу 16 ноября и будет доступен сначала в барах Boston Brewery, Boston Taproom и CincinnatiTaproom.
Чтобы сделать в итоге “космическое” пиво, которое найдёт своих поклонников по всей стране, Sam Adamsпривлёк к проекту компанию Give Them Beer, обязующуюся доставлять продукт в любую точку США. Пилотная партия Space Craft уже распродана. По словам некоторых комментаторов в соцсетях, “пиво — просто хоп-хоп и полный улёт” (hop в переводе с английского — “хмель”).
Согласно утверждению журнала The Drink Business, фанаты эля (и в особенности продукции от Sam Adams), живущие за пределами Соединённых Штатов, страшно расстроены, что им в ближайшее время попробовать это пиво не удастся. Пользователь Twitter под ником “Джонатан из Великобритании” даже обратился в своём комментарии под постом пивоварни о выпуске пива с вопросом, не могут ли ему прислать упаковочку для дегустации? На что лично ему из компании категорично ответили: “Эта партия доступна только для жителей США. Извини! Но мы тебя любим, Джонатан!” Возможно, это обращение следует рассматривать как обещание продолжить практику отправки хмеля на орбиту перед тем, как варить с этим “астронавтом” пиво.
Участие Sam Adams в космической миссии Inspiration4 обошлось пивоварне в $100 000. Этот полёт, надо сказать, вообще оказался весьма доходной затеей.
По данным Mail Online, первоначальной целью Inspiration4 было собрать “с миру по нитке” — $200 млн на космическое путешествие, организованное SpaceX. Однако на настоящий момент известно, что сумма пожертвований составила в общей сложности 239 180 457 долларов. Один только командир корабля миссии миллиардер Джаред Исаакман (состояние оценивается в $2,4 млрд) вложил 125 миллионов долларов в кампанию по сбору средств.
Кстати, миссия Inspiration4 была первым в мире космическим путешествием экипажа, в котором не было ни одного профессионального астронавта. И именно Исаакман предложил компании Sam Adams отправить хмель — такой вот своеобразный технологический прыжок пивоваров в космос.
Дата для начала реализации Space Craft тоже выбрана не случайно — 16 ноября Земля будет проходить через “метеоритный душ” потока Leonid.
Sam Adams, возможно, теперь самый известный бренд, который ставит космические эксперименты, имеющие отношение к пиву, но не первый, кто делает пиво из ингредиентов, доставленных с орбиты. В 2009 году старейшая пивоварня Японии “Саппоро” для создания эля ограниченной серии использовала ячмень, выращенный из семян, доставленных на Международную космическую станцию. Пять лет спустя компания Ninkasi Brewing Company из Орегона культивировала дрожжи на борту коммерческого суборбитального космического корабля, чтобы сделать стаут Ground Control.
Работали над созданием космического пива и в Budweiser. С 2017 года бренд Anheuser-Busch профинансировал и провёл серию экспериментов в Национальной лаборатории США на Международной космической станции, чтобы лучше понять прорастание и развитие ячменя в космической среде.
Справедливости ради надо заметить, что есть внушительная когорта биргиков, которым космическое пиво, мягко говоря, до звезды. Ну а с другой стороны, улётные эксперименты на орбите могут подсказывать нам, консерваторам, что на Земле не так уж всё и плохо.
Андрей Карат