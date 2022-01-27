В Дубае установлен мировой рекорд по созданию “шампанской пирамиды”

В течение пяти дней между датами католического Рождества и Нового года группа специалистов из нидерландской компании Luuk Broos Events сооружала трёхгранную пирамиду — своеобразный “тетраэдр” — из бокалов для шампанского. Конструкция состояла из 54 740 фужеров. Высота её достигла отметки 27 футов (8,23 метра).

Постройка башни была одним из мероприятий, включённых в программу продвижения шампанских вин Effervescence знаменитой французской компании Moët & Chandon. Различные акции программы прошли в течение 2021 года более чем в 20 городах мира.

Пирамида, простоявшая несколько дней на территории роскошного дубайского курорта Atlantis The Palm, будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Бригаду наблюдателей-контролёров издания специально пригласили, чтобы зафиксировать установление нового мирового достижения. После соблюдения всех необходимых формальностей пирамидостроители и все присутствовавшие на мероприятии с удовольствием пригубили продукцию Moët & Chandon — фужеры после установки в конструкцию были наполнены, естественно, шампанским этой фирмы.