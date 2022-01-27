В Дубае установлен мировой рекорд по созданию “шампанской пирамиды”

В течение пяти дней между датами католического Рождества и Нового года группа специалистов из нидерландской компании Luuk Broos Events сооружала трёхгранную пирамиду — своеобразный “тетраэдр” — из бокалов для шампанского. Конструкция состояла из 54 740 фужеров. Высота её достигла отметки 27 футов (8,23 метра).
Постройка башни была одним из мероприятий, включённых в программу продвижения шампанских вин Effervescence знаменитой французской компании Moët & Chandon. Различные акции программы прошли в течение 2021 года более чем в 20 городах мира.
Пирамида, простоявшая несколько дней на территории роскошного дубайского курорта Atlantis The Palm, будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Бригаду наблюдателей-контролёров издания специально пригласили, чтобы зафиксировать установление нового мирового достижения. После соблюдения всех необходимых формальностей пирамидостроители и все присутствовавшие на мероприятии с удовольствием пригубили продукцию Moët & Chandon — фужеры после установки в конструкцию были наполнены, естественно, шампанским этой фирмы.
СМИ подчёркивают, что напиток был налит только в несколько верхних рядов пирамиды, не уточняя, почему было принято такое решение. Эксперты, опрошенные Right Place, выразили мнение, что, скорее всего, “организаторы проконсультировались у архитекторов, выдержит ли нижний ряд тяжесть всех заполненных ёмкостей, расположенных выше. Получив отрицательный ответ, они не стали рисковать — ведь если бы пирамида рухнула, в Книгу рекордов её бы точно не занесли”.
Кроме шампанского гостям и участникам церемонии был предложен торжественный ужин в ресторане Asateer Tent с картой из 65 блюд.
Luuk Broos Events не первый раз создаёт впечатляющую пирамиду из винных бокалов: в 2017 году мастера из этой компании возвели в Мадриде аналогичный шедевр из 50 116 бокалов, который тоже был внесён в Книгу рекордов.
“Башня из фужеров для шампанского традиционно является символом величия и маяком, указывающим нам путь к высокому благосостоянию. Мы хотели бы пожелать, чтобы новый 2022 год был наполнен и тем и другим в изобилии от первого и до последнего дня. После завершившегося трудного 2021-го приятно выпить за рассвет [и ожидаемый расцвет] 2022-го”, — сказал исполнительный вице-президент Atlantis Resorts and Residences Тимоти Келли.
“Строительство “горки” такого размера — непростая задача. Более половины нашей команды в своей обычной жизни работают хирургами, и это не случайно. В нашем деликатном деле крайне важна дисциплина, сосредоточенность, точность и твердость руки. Все эти характеристики присущи названной категории медиков”, — прокомментировала Лотте Броос из Luuk Broos Events.
Официальный судья Книги рекордов Гиннесса Правин Патель отметил: “Чтобы совершить дизайнерский подвиг подобного масштаба, требуются серьёзное планирование и организация. Было приятно наблюдать за работой такой слаженной и преданной своему делу команды”.
Лоран Домингес, генеральный менеджер Moët Hennessy Middle East, сказал, что связь Moët & Chandon с пирамидами шампанского восходит к концу 1950-х годов. А первый мировой рекорд этой винодельни в категории “самая высокая пирамида из бокалов для шампанского” был зафиксирован в 1983 году. Тогда в честь своего 240-летнего юбилея Moët & Chandon построила конструкцию из 2 757 хрустальных ёмкостей для питья.
В первый день нового года конструкцию разобрали и отправили местным стеклодувам на переработку. Использовавшиеся бокалы будут расплавлены, и из полученной массы изготовят стеклянную посуду, которая затем станет служить постояльцам 1 548 номеров и люксов Atlantis The Palm.
Luuk Broos после завершения церемонии регистрации “пирамидального рекорда” в Книге Гиннесса объявила, что полученные ею за выполнение заказа от Moët & Chandon средства будут переведены в благотворительный фонд The Forgotten Child.
В 2020 году ОАЭ объявили о серьёзном пересмотре исламских законов страны, касающихся личности. Были ослаблены некоторые ограничения персональных свобод, в том числе на употребление алкоголя. Инициаторы изменений полагают, что эти послабления увеличат приток иностранных туристов и бизнесменов в страну.
Андрей Карат