В Британии набирает силу разумный тренд “пить не пьянея”

Ещё несколько лет назад словосочетание “безалкогольная водка” считалось в кругах истинных ценителей спиртных напитков проявлением тонкого юмора. На самом деле практически никто не воспринимал водку без градуса — своего главного компонента — как нечто возможное. Но вдруг пошли валом эксперименты с пивом 0,0%, дальше — с вином того же процента, и постепенно дело дошло до обезалкоголивания не только спиртных напитков, проходивших по категории “крепкие”, но и святая святых — до собственно спирта.

На чём, судя по всему, производители алкогольно-безалкогольных продуктов не успокоились. Наоборот, процесс захвата “нулевыми” (по содержанию спирта) напитками рынка, ещё недавно с полным правом называвшегося алкогольным, набирает силу и обороты.

В минувшем августе британский бренд безалкогольных “спиртных напитков” Strykk выпустил “водку” Strykk Not Vanilla V*dka со вкусом ванили, которую можно использовать в таких популярных коктейлях, как Passionfruit Martini.

Strykk был запущен в 2018 году Алексом Карлтоном, основателем Funkin cocktail mixers. В 2019 году Карлтон приобрел 20% акций Elegantly Spirited, которая Strykk производит, и стал благодаря этому не только главой компании, но и человеком, определяющим лицо, функции и направление деятельности созданного им внутри Elegantly Spirited бренда.

Согласно отчёту CGA Mixed Drink Report за третий квартал 2020 года, безалкогольные продукты с маркой Strykkиспользуются в каждом пятом коктейле, подаваемом в Великобритании.

“Для 8,6 миллиона пьющих британцев, которые хотят снизить свою привязанность к алкоголю, Strykk Not VanillaV*dka представляет собой отличную возможность сохранить свои вкусовые предпочтения и при этом освободить их от алкогольной нагрузки, — уверен Карлтон. — Потребителям не столько нужно опьянение, сколько факт поддержания социальных ритуалов, и с введением Strykk Not Vanilla V*dka пьющие могут оставаться в кругу общения и наслаждаться коктейлями, такими как маракуя или эспрессо-мартини, без алкоголя”.

Безалкогольная водка со вкусом ванили присоединяется к ассортименту Strykk, который включает альтернативы джину и рому со спиртом 0%. Stryyk Not Rum позволит дегустатору ощутить нотки гвоздики, дуба и грейпфрута, а Stryyk Not Gin сочетает в себе ароматы можжевельника, розмарина и базилика. Ни один из этих напитков не содержит сахара, жира, углеводов или искусственных ароматизаторов, и оба описываются как 100% натуральные. Распространяется новинка не только через британские магазины, но и с привлечением онлайн‑платформ Tesco, Amazon и Ocado.

Цена за 700 мл Strykk Not Vanilla V*dka — £18,99 ($27).

Также недавно Спенсер Мэтьюз, экс-звезда британского реалити-шоу Made in Chelsea (сериал о жизни богатых и успешных молодых людей, современных денди британской столицы), выступающий ныне в качестве главы и основателя безалкогольного проекта Clean Co (2018 г.), заявил о выпуске брендом ограниченной серии розового джина Clean G Pink. (“Избавьтесь от алкоголя, отыграйте себе отличное утро!” — призывает Clean Co своих клиентов встать на тропу трезвенников). Безалкогольный вариант предлагает доминирующую ноту клубники, наряду с розовым перцем, смешанным с красными ягодами. 50 мл этого джина содержат всего 13 калорий (вниманию желающих похудеть). Сахар отсутствует полностью.

“Люди склонны — по-настоящему склонны — к более сладкому вкусу розового джина, который приятно пить, поскольку он не только восхитителен во рту, но и отлично подходит для общения в компании, — считает Мэтьюз. — Регулярно общаясь с нашими постоянными и преданными потребителями, мы поняли, что спрос на розовую версию нашего бестселлера Clean G будет вечным. И нам оставалось лишь заняться его удовлетворением. Наш розовый безалкогольный джин сочетает идеальный вид с идеальным вкусом. А главное — его можно пить в любых количествах, прекрасно зная, что похмелье наутро не наступит”.

Clean G Pink идеально подходит для вечеринок в саду, корзины для пикника и барбекю, считают производители. Продукт следует подавать со льдом и тоником и украшать долькой лимона и свежей мятой.

Ассортимент Clean Co, кроме упомянутого розового джина, включает в себя также безалкогольные альтернативы рому и текиле, а также джины с ароматом ревеня и терпкого яблока.

Clean G Pink можно купить онлайн в Clean Co за 16 фунтов стерлингов (22 доллара США).