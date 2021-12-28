В 2022 году текила бросит вызов водке

Авторы документа абсолютно уверены в том, что в наступающем году текила будет продаваться в бóльших количествах, чем водка. Уверенность эта основана на заявлениях почти 80% опрошенных фирм, также считающих, что спрос на напиток из агавы сейчас на подъёме и как минимум в течение ближайшего года картина не изменится. Цифры на платформе электронной коммерции тоже свидетельствуют о росте продаж текилы, которая в течение уходящего года увеличила свои показатели реализации на 13% по сравнению с результатами 2020 г. В то же самое время доля водки упала на 2%.

“Мы знаем, что розничные торговцы алкоголем хорошо понимают поведение потребителей и колебание спроса, поскольку они видят всё это в своих магазинах, — говорит Кэти Левенберг, главный операционный директор компании Drizly. — Мы замечаем, что всё больше наших партнёров по реализации розницы слушают наши советы и это приносит им успех. Сочетание данных, получаемых ими в реальном времени, с предоставляемой нами аналитической информацией — идеальный симбиоз теории и практики. Именно это помогло окончательно сформировать наш годовой отчёт о розничной торговле в 2022-м”.

В представленном Drizly документе отмечены и другие тенденции наступающего года. Компания утверждает, что крафтовое пиво будет занимать всё больше места на алкогольных полках магазинов, вытесняя спиртное с более высоким градусом. И хотя половина респондентов, участвовавших в опросе, планирует в следующем году увеличить закупки крепких напитков, заметно и усиление обратного направления: 23% ретейлеров планируют в 2022 году снижение доли крепкого спиртного в общем объёме своих продаж.

Более 50% респондентов считают, что напитки, содержащие каннабис, имеют самый большой потенциал роста в отрасли. Это почти вдвое больше, чем количество розничных торговцев, полагающих, что наибольшие перспективы роста продаж — у безалкогольной продукции (26%).

Надо сказать, что Drizly — не единственная крупная компания рынка гаммы алкогольных напитков, предполагающая, что потребление текилы существенно увеличится в 2022 г. Такого же мнения придерживается и Bacardi. В аналитическом отчёте этого бренда отмечается, что 62% барменов мира (а в США — до 76%) уже считают текилу “спиртным номер один” как для смешивания коктейлей, так и для “чистого” потребления.

“После перенесённых карантинов и локдаунов у людей возникает ощущение упущенных моментов. Поэтому для потребителей на многих рынках 2022 год станет временем, когда они вплотную займутся навёрстыванием “удовольствий, прошедших мимо”, — уверен Джейкоб Брайарс, один из директоров Bacardi. — Люди входят в 2022 год с ощущением необходимости сделать каждое, даже совершенно рядовое, событие своей жизни более значимым. Крепкие напитки и коктейли всегда служили для подчёркивания торжественности и ценности подобных моментов. Ну а после кризиса у человека особенно доминирует желание сделать любой праздник ещё более особенным”.

Данные будущего потребления различных видов спиртного у Bacardi отличаются от тех, что содержатся в прогнозе Drizly. Возможно, в возникшем диссонансе виноват респондент — Bacardi, в отличие от коллег, опрашивала не продавцов, а покупателей, 47,66% которых заявили, что предпочитают всему водку. Любителей джина набралось 35,24%, текилы — 31,97%. Четвёртое место по популярности — у бренди (31,89%), пятое — виски (31,61%). Аналитики Bacardi уверены, что количество людей, предпочитающих пить крепкое, в будущем году будет выше, чем число любителей пить пиво.