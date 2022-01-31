У Генриха Шварцкопфа недопустимая длина волос!

Иными словами, меняется эпоха — меняется и взгляд искусства на главного героя. В любую эпоху персонаж фильма должен быть созвучен современности, даже если это викинг или первобытный охотник и собиратель. Поэтому, собственно, героям одной эпохи неизбежно приписываются мысли и чувства из другой эпохи. Но одно дело “пеплум” про древний Рим и гладиаторов, а другое — история сравнительно недавняя, когда остались ещё живые свидетели.

Ради этого сближения героев со зрителем применяли ещё один метод. Для советского кинематографа он менее характерен, а вот для голливудского аналогичного периода стал едва ли не непреложным законом. Действие может происходить среди бедуинов, среди нубийцев, среди японцев — и массовку добросовестно наберут из местных жителей, — но главные роли, скажем, туземной принцессы или прекрасного вождя будут исполнять белые актеры. Так, в фильме “Чайная церемония” (1956) Марлон Брандо играет одну из главных ролей — японца-переводчика. Выглядит это более чем потешно, но, видимо, так было надо.