Туризм в Иране

Что посмотреть, поесть и как не попасть в неловкую ситуацию

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Среди туристических мест Ближнего Востока Иран оказался незаслуженно обделён вниманием путешественников. Однако тем, кто не побоится посетить эту удивительную страну, она готова раскрыть свои тайны и показать все красоты, хранящие отпечаток древней и богатой культуры. Пусть это туристическое направление достаточно необычно, такая поездка наверняка оставит след в памяти даже тех, кого уже ничем не удивишь.

Среди мест, которые должен посетить каждый турист в Иране, в первую очередь стоит назвать Тегеран — шумную, никогда не спящую и сияющую огнями столицу, которая расположена настолько близко к горам, что они беззастенчиво заглядывают в окна домов. Здесь стоит обратить внимание на многочисленные музеи, такие как Национальный музей, где собрана огромная коллекция археологических находок, предметов искусства, ремесла и быта древних и не очень древних иранцев, Музей современного искусства, обладающий лучшим собранием западного искусства в Азии, а также на Национальную сокровищницу, поражающая посетителей блеском тысяч драгоценных камней. Одной из самых известных достопримечательностей Тегерана также является дворец Голестан — настоящий архитектурный шедевр, окружённый большим садом.

Исфахан — самый популярный туристический город в Иране — можно сравнить с Петербургом. Это действительно культурная столица, где любое здание, любой сад, любая улочка выглядит как достопримечательность. Жемчужиной этого города, несомненно, является площадь Накш‑э Джахан, название которой переводится как «украшение мира». Здесь огромный сад с фонтанами окружён непревзойдённой красоты мечетями, а на Северной стороне открываются ворота в Большой базар, где путешественники могут полноценно прочувствовать восточный колорит.

Ещё один центр персидской культуры, в котором обязательно стоит побывать, — это Шираз, город роз и садов, где находятся богато украшенные усыпальницы великих персидских поэтов. Помимо прекрасных дворцов и мечетей внимание туристов со всего мира привлекают находящиеся недалеко от Шираза развалины древней персидской столицы Персеполиса, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Есть у Ирана и предложения для любителей курортного отдыха — остров Киш в водах Персидского залива, за который закрепилась слава «иранских Мальдив». Благодаря своим коралловым рифам и широким песчаным пляжам Киш считается одним из самых красивых и живописных островов мира.

К чему же нужно быть готовым путешественникам, которые решатся на поездку в Иран?

В первую очередь, стоит напомнить о некоторых правилах пребывания в мусульманской стране. В Иране действует сухой закон, поэтому никакой алкоголь купить там нельзя, как и привозить с собой из родной страны. Кроме того, в стране действует дресс-код, который распространяется и на туристов: мужчинам и женщинам нельзя носить одежду, открывающую руки выше локтя и ноги выше щиколотки, женщинам не стоит надевать облегающие вещи. Женщины в общественных местах также обязаны покрывать голову платком или другим головным убором. Однако эти правила в действительности не такие строгие, какими кажутся, да и к туристам местные жители относятся очень лояльно.

Улицы Тегерана, как и других крупных городов, безопасны для путешественников, однако в бедные районы лучше не заглядывать. Тем не менее, иранцы — народ очень открытый и дружелюбный, многие из них, особенно представители молодого поколения, понимают английский. А те, кто не понимают, всегда с радостью готовы прийти на помощь, объясниться на пальцах и выручить иностранцев из любой ситуации. Один нюанс, о котором следует помнить — иранская вежливость. В культуре этой страны широко распространены вежливые формулы, которые не несут в себе ничего, кроме этикета. Поэтому если незнакомые иранцы приглашают вас в гости или говорят, что для вас этот товар могут отдать бесплатно — не соглашайтесь, скорее всего это просто вежливость. Не стоит также забывать и об ответной вежливости — пара приятных фраз, вроде пожелания «доброго дня» поможет расположить к себе любого иранца. А на базаре ещё и получить скидку.

Денежный вопрос — одна из сложностей, с которыми придётся столкнуться туристам в Иране. Дело в том, то международные банковские системы там не работают, поэтому карточкой расплатиться не выйдет. Обычно приезжие берут с собой доллары или евро, и уже в Иране меняют их на риалы. Из-за большой разницы в курсе туристам приходится носить с собой огромные пачки денег и расплачиваться в прямом смысле миллионами. Но это не единственный подвох. Сбить туриста с толку может неофициальная валюта, которая называется туманы. Именно её зачастую указывают на ценниках. Туман меньше риала на один «нолик». Так, чашка кофе в северном (самом дорогом) районе Тегерана стоит в среднем около 40 000 туман, что равно 400 000 риал, а в переводе получается 120 рулей. К постоянным математическим вычислениям привыкнуть сложно, но в ближайшем будущем Иран обещает наладить с Россией прямой безналичный расчёт, что должно сильно облегчить путешественникам жизнь.

Конечно, нельзя побывать в восточной стране и не попробовать местную кухню во всём её разнообразии. Ценители колорита могут посетить традиционные рестораны «дизи-сара». В таких заведениях нет привычных столов и стульев, есть своего рода топчаны, на которых сидят посетители, и туда же ставят еду. Основное блюдо в таких ресторанах — дизи — тушёная баранина, толчённая с нутом, картофелем и специями, блюдо очень жирное, сытное и вкусное. В комплекте к нему обычно подают лаваш и острые соленья. В дизи-сара обычно играет традиционная восточная музыка, а между посетителей ходят хозяева заведения ходят между посетителей, окуривая их жжёным травами. За это им принято давать мелкие деньги.

Заведения европейского типа также широко распространены в Иране, однако при этом они сохраняют свой неповторимый стиль. На данный момент очень популярны кафе, которые располагаются в старых частных домах. В таких домах традиционно есть большой двор с прудом или фонтаном, который заполняется изящными столиками для посетителей. Попробовать в таких местах можно как национальные блюда, вроде кебабов, плова, рагу с баклажанами, так и знакомые всем европейские блюда, если вы устали от обилия риса. Ему, кстати, стоит уделить особое внимание — иранский рис считается одним из самых вкусных в мире, а готовят его непременно с шафраном, зажаривая некоторые кусочки до хрустящей корочки.

Из такой страны, естественно, нельзя вернуться без сувениров. В первую очередь любой путешественник подумает про известные на весь мир персидские ковры, но даже при том, что для российских туристов Иран может показаться страной очень дешёвой, ковры — это весьма дорогое удовольствие. Кроме того, на вывоз ковров из страны существуют строгие ограничения по количеству и размерам. К счастью, в Иране есть множество других предметов ручного промысла, которые стоит увидеть. К примеру, расписные тарелки, выполненные в технике «минакари». Делают их из небьющегося материала, а потом вручную покрывают удивительными узорами.

Туризм в Иране пока ещё развит не идеально, иногда путешественникам приходится сталкиваться с неудобствами. Однако иранцы на самом деле стараются познакомить иностранцев со своей страной и искренне радуются каждому туристу. Такое путешествие, совсем не похожее на поездку в Европу или Турцию, поможет по-новому взглянуть на мир и наверняка запомнится надолго.