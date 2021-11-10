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Торжок: купеческий размах под бомбами

Путеводитель для заМКАДного туризма эпохи ковида. Часть III
Торжок
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Часть I  Часть II  Часть III

Время на чтение: 5 минут.

Покровитель: преп. Ефрем Новоторжский († 1053).

Основан: XI в., первое упоминание в 1139 г.

В составе Великого княжества Московского: с 1478 г.

Население: 44 439 чел. (2020 г.), сокращается.

Виды сверху: Яндекс, Google.

Оптимальный маршрут: автомобилем из Москвы по любой из “Ленинградок”; из Санкт-Петербурга — если захотелось поглядеть Верхневолжье на пути в столицу. Но можно и на двух “Ласточках” с пересадкой в Твери.

Расстояние и время от МКАД: 220 км, 3 часа при выезде в 5 утра в субботу.

Торжок — древнерусский городок старше Москвы, чья сохранившаяся историческая застройка XVIII-XIX вв. делает его живописнейшим во всей Тверской области. Его слава и горести — результат стратегического положения на пути с берегов Волги сперва в Новгород, а затем и в Петербург. И если путешествовать меж двух столиц не по воздуху и не поездом, то заехать в Торжок на добрые полдня или с ночёвкой — лучшая идея после самой задумки выбраться из дома.

Пять причин приехать

Открыточные виды более древней левобережной половины города, которые станут ещё лучше, когда приведут в порядок несколько церквей и вырубят лишние деревья.

Торжок
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Борисоглебский монастырь (1038 г., оценки 5,0/5 на Я.Картах), одна из древнейших монашеских обителей в России. Основан венгром на русской службе Ефремом после того, как его младший брат лишился головы во время убийства двух первых русских святых.
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Деревянная Тихвинская, или Старо-Вознесенская церковь (1653–1717 гг., 5,0 на Я.Картах). Четыре яруса этого неотапливаемого, протекающего, без единого гвоздя сработанного храма, закрытого в XX в. на долгие десятилетия, вызывают лишь один вопрос: как это вообще сохранилась?
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Реконструкция кремля, точнее одной-единственной Михайловской проезжей башни и деревянного частокола по периметру верхнего городища древнего Торжка, где в XII-XV вв. сидел князь или посадник. Редкий фестиваль под эгидой Всероссийского историко-этнографического музея застанешь тут.
кремль торжок
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Традиционный гостинец в память о городе — вышивка торжокских золотошвей (известна с XIII в.). Поглядеть лучше в музее при фабрике, купить — в магазине там же или Сувенирном доме”поблизости). Если глаз ни за что не зацепился, можно устроить квест по поиску лучшего приготовления пожарских котлет, когда-то подаваемых в гостинице Пожарских — и разрекламированных Пушкиным в стишке 1826 г.

Лучшее время для посещения

Если ночёвка не планируется, то приезжать надо бы к девяти — и хорошо бы не в понедельник и не во вторник.

Идеальная стоянка и перекус

“Оникс” (историческое здание, 9,0/10 на Booking.com, 4,7 на Я.Картах, 4,5/5 на Google.Maps), когда важно расположиться в самом центре. И “Староямская” на въезде в город (2008 г., 9,3 на Booking.com, 5,0 на Я.Картах, 4,6 на Google.Maps), если готовы прокатиться до прогулки.

У обеих гостиниц имеются одноимённые ресторанчики: первый поменьше и подороже (4,7 на Я.Картах, 3,5/5 на Tripadvisor, открыт до 23:00), второй — побольше и подешевле (4,7 на Я.Картах, 4,5 на Tripadvisor, открыт до 22:00).

Как правильно понимать

Основанный новгородцами на холмах у Тверцы, больше пострадавший от своих (суздальцев, тверичей, москвичей), чем от чужих (татар, литовцев, поляков — а вот немцы его так и не взяли), сегодня Торжок — едва ли не лучший в России пример того, посреди какой красоты можно жить, если отремонтировать хотя бы фасады. Культурные и географические доминанты тут совпадают: самые интересные постройки облюбовали горки. Вместе с рекой они создают ландшафт, мало изменившийся со времён Прокудина-Горского.

Торжок на карте
Фрагмент карты Тверской губернии авторства Александра Менде 1849-1850 гг.

Исторический центр Торжка обязан своим видом опустошительным пожарам середины XVIII в., после которых он лишился кремля и обрёл генплан на 150 лет вперед. И главному городскому сословию — купцам: именно они двигали строительство храмов на каждом заметном возвышении, торговых рядов на площадях и крепких особняков вдоль новых улиц — уже для себя.

Несколько таких радующих взор домиков, дополненных попавшими в стиль новоделами, растянулись вдоль восточного берега Тверцы. В новоделах проживают “мэры и пэры”, по “макашовскому” выражению смотрительницы одного из музеев. На их задних дворах нет оград, и там можно глянуть, как жили бы остальные новоторы, появись у них деньги.

На остальной город, за редким исключением, пока приятнее смотреть издали: ближний вид на облупленные стены, бездорожье и целые кварталы руин в самом центре навевает мысль о немецких бомбёжках. От последних Торжок, впрочем, действительно сильно пострадал в 1941-м — до сих пор в некоторых домах, по городской легенде, лежат неразорвавшиеся бомбы… 

И всё же тот непромышленный Торжок, который мог бы кормиться с туристов, постепенно восстанавливается, в том числе на деньги РПЦ и меценатов. Тем интереснее приехать в него сейчас, а лет через 20 — сравнить.

Оптимальный маршрут

(6 км)

Для скорейшего погружения в XIX век лучше припарковаться на главной городской площади — 9 Января (бывш. Торговая, бесплатно, места есть всегда), со зданием магистрата и часовней-ротондой. Купите карту в киоске правее бюста её строителя, масона-палладианца Николая Львова, — и, покормив уток, вперёд через вантовый пешеходный мост на другой берег.

Отсюда всё уже неплохо видно, но надежнее взойти по Красной Горе к Ильинской церкви. Если чувствуете себя лучше мёртвого Александра I, лежавшего тут по пути домой, забирайтесь на колокольню (100 руб. в церковную лавку) ради видов с птичьей высоты. Спуститься обратно к Тверце назидательнее не по “хромой лестнице”, а в обход — чуть покружив у руин Путевого дворца (его обещают восстановить), двух куполов полуразрушенного Воскресенского монастыря и местного царского села, чтобы почувствовать разницу.

Сняв с автомобильного моста лучшую панораму города, вернёмся на западный берег поверх реки (раз уж с подземными ходами под Тверцой сегодня глухо). И если не дождь, то сразу налево, на Новгородскую набережную (без асфальта в октябре 2021-го). Поравнявшись с верхним городищем кремля, смелее огородами к сердцу Торжка, Борисоглебскому монастырю, обойти который в поисках входа душеспасительнее по часовой.

Торжок
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Перестройка в XVIII-XIX вв., начатая собственноручно Екатериной II, превратила монастырь в архитектурный ансамбль с грандиозным собором Бориса и Глеба (архит. Н. Львов). Патриарх Кирилл выделил средства на реставрацию, так что сейчас там в лесах не одно, так другое. Обитель действующая, поэтому часть её закрыта для прохода, в том числе вокруг древнейших храмов XVII в. Для панорам сгодится Свечная башня (100 руб. в руки контролёрше, осторожно: низкие балки!), по монаху на которой новоторы предсказывали погоду.

По пути к машине не миновать макета Новоторжского кремля в натуральную величину (2012 г., открыт без выходных летние полгода до 20:00, зимние — до 18:00, билет 50 руб.). На княжеском городище отыщешь несколько старательно смастерённых доспехов и клинков, дыбу, колодки, баллисту, таран, смотровую площадку на древнем валу и главное богатство — душевных историков-экскурсоводов, которые знают о городе всё.

Они подскажут лучший путь в Торжок купеческий: мимо синекупольной Благовещенской церкви (1864 г., в 1946–1991 гг. — единственный действующий храм в городе) и памятника Ефрему Новоторжскому (2015 г.), поднявшись до ул. Бакунина, а затем через сквер у громады сталинского Дома культуры выйдя к ул. Луначарского. На этих-то двух “революционных” улицах и стоит затеряться в XIX веке — если только вы не боитесь немецких бомб.

До деревянной Тихвинской церкви (открыта с 11:00 до 17:00) добирайтесь на машине. И уже под самый конец не пожалейте времени на развалины единоверческого Покровского храма в другой стороне (1823 г., классицизм, лужайка с видом на восток) — место уж больно хорошее.

Приключения по соседству

Убежище “средневековых” реконструкторов — усадьба “Василёво” с Музеем деревянного зодчества (13 км на север, кроме понедельника и вторника) и снявшимся в Ночном дозоре Чёртовым мостом (Н. Львов, 5,0 на Я.Картах). По ту сторону Тверцы — усадьба “Митино” с развалинами львовского же винного погреба в виде пирамиды.

Усадьба Знаменское-Раёк” (23 км в сторону Москвы, кроме понедельника и вторника, угадайте архитектора) — запущенный шедевр  эпохи классицизма.

Музей вертолётов на базе 344-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава МО РФ (на востоке города, для организованных групп, по заявке и предварительному согласованию с командиром части).

Денис Тукмаков

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