Торжок: купеческий размах под бомбами

Исторический центр Торжка обязан своим видом опустошительным пожарам середины XVIII в., после которых он лишился кремля и обрёл генплан на 150 лет вперед. И главному городскому сословию — купцам: именно они двигали строительство храмов на каждом заметном возвышении, торговых рядов на площадях и крепких особняков вдоль новых улиц — уже для себя.

Несколько таких радующих взор домиков, дополненных попавшими в стиль новоделами, растянулись вдоль восточного берега Тверцы. В новоделах проживают “мэры и пэры”, по “макашовскому” выражению смотрительницы одного из музеев. На их задних дворах нет оград, и там можно глянуть, как жили бы остальные новоторы, появись у них деньги.

На остальной город, за редким исключением, пока приятнее смотреть издали: ближний вид на облупленные стены, бездорожье и целые кварталы руин в самом центре навевает мысль о немецких бомбёжках. От последних Торжок, впрочем, действительно сильно пострадал в 1941-м — до сих пор в некоторых домах, по городской легенде, лежат неразорвавшиеся бомбы…

И всё же тот непромышленный Торжок, который мог бы кормиться с туристов, постепенно восстанавливается, в том числе на деньги РПЦ и меценатов. Тем интереснее приехать в него сейчас, а лет через 20 — сравнить.