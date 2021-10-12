Топливо, кожа и кроссовки из винограда

Новое автомобильное топливо, частично сделанное из отходов винного производства, разработала французская нефтяная компания TotalEnergies.

Горючее, получившее название Excellium Racing 100, считается экологически чистым, поскольку работающий на нём двигатель выбрасывает в атмосферу на 65% меньше углекислого газа, чем при сжигании обычного бензина.

Вырабатывать новое топливо для ДВС будут из биоэтанола, получаемого из виноградной выжимки (кожица ягод, гребни, косточки и остатки жидкости в прессе), а также винного осадка, которым богата французская винодельческая промышленность.

Новая горючка, согласно информации, которую Total распространила в мировых СМИ, предназначается не для широкого потребления, а пока только для гоночных машин. Утверждается, что “винное топливо” соответствует всем требованиям, предъявляемым Международной автомобильной федерацией (FIA).

Первую соревновательную пробу нового горючего планируется провести во время престижной гонки “24 часа Ле-Мана” в 2022 году. Выбор соревнований для тестирования вполне объясним: партнёром TotalEnergies по проекту создания биотоплива является Западный автомобильный клуб (Automobile Club de l’Ouest), организатор названной выше суточной автогонки на выносливость. Кроме того, нефтяная компания выступает в качестве официального поставщика топлива для этих соревнований.