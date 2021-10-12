Топливо, кожа и кроссовки из винограда

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Новое автомобильное топливо, частично сделанное из отходов винного производства, разработала французская нефтяная компания TotalEnergies.
Горючее, получившее название Excellium Racing 100, считается экологически чистым, поскольку работающий на нём двигатель выбрасывает в атмосферу на 65% меньше углекислого газа, чем при сжигании обычного бензина.
Вырабатывать новое топливо для ДВС будут из биоэтанола, получаемого из виноградной выжимки (кожица ягод, гребни, косточки и остатки жидкости в прессе), а также винного осадка, которым богата французская винодельческая промышленность.
Новая горючка, согласно информации, которую Total распространила в мировых СМИ, предназначается не для широкого потребления, а пока только для гоночных машин. Утверждается, что “винное топливо” соответствует всем требованиям, предъявляемым Международной автомобильной федерацией (FIA).
Первую соревновательную пробу нового горючего планируется провести во время престижной гонки “24 часа Ле-Мана” в 2022 году. Выбор соревнований для тестирования вполне объясним: партнёром TotalEnergies по проекту создания биотоплива является Западный автомобильный клуб (Automobile Club de l’Ouest), организатор названной выше суточной автогонки на выносливость. Кроме того, нефтяная компания выступает в качестве официального поставщика топлива для этих соревнований.
В свете всемирной борьбы за декарбонизацию FIA поддерживает поиски новых видов горючего, всерьёз рассчитывая сделать “Формулу 1” углеродно‑нейтральной к 2030 году.
В релизе французских нефтяников объясняется, что “процесс производства топлива из остатков винодельческих материалов, таких как винный осадок и виноградный жмых, включает в себя промышленную ферментацию, дистилляцию и последующее обезвоживание. Полученная основа затем смешивается с ЭТБЭ (этил-трет-бутиловый эфир — побочный продукт, полученный из этанола) и с несколькими добавками, улучшающими характеристики топлива”.
Президент FIA Жан Тодт, комментируя информацию о проекте TotalEnergies и Automobile Club de l’Ouest, отметил: “Гонки на выносливость по своей природе всегда служили отличной платформой для исследований и разработок, и переход чемпионата мира на 100% экологически чистое топливо является важной вехой. Основная цель FIA — внедрить устойчивые источники энергии в обслуживание автоспорта”.
Фото с гонки «24 часа Ле-Мана», включая фото с гонки «Ле-Ман классик»
Идея использования винных отходов для создания автомобильного топлива витает в воздухе довольно давно. Ещё в 2008 году выяснилось, что британский принц Чарльз переделал свой Aston Martin для работы на топливе, созданном из отходов английской винной промышленности.
Некоторое время назад стало известно, что шотландский производитель виски Glenfiddich запустил производство биогаза, вырабатываемого из жидких отходов своего производства. Получаемым газом заправляются грузовики компании, которые развозят готовый виски потребителям.
И вообще, винные отходы — сырьё многофункциональное. Например, итальянское предприятие Vegea в 2017 году открыло в Милане линию по производству кожи из виноградных косточек и волокон. А голландская обувная компания Mercer Amsterdam изготавливает из этой “винной кожи” кроссовки W3RD Wine Pack. Между прочим, совсем не дешёвые: в декабре 2020 г. фирма презентовала их в рамках коллекции Mercer Amsterdam весна/лето 2021, обозначив цену в €250.
Обувь, надо сказать, полностью “экологической сборки”: помимо винной кожи, кроссовки включают в себя сеточку из остатков ПЭТ-бутылок, а подошва сделана из водорослей.
W3RD Wine Pack в настоящее время представлен в четырёх цветовых вариантах.
“На данный момент это первый и единственный продукт из подобного материала, но мы планируем расширить ассортимент”, — говорит основатель Mercer Amsterdam Пим Мерсер.
По данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), в 2020 году в мире было произведено 26 миллиардов литров вина. Согласно подсчётам Vegea, “в процессе изготовления такого объёма напитков образовалось примерно семь миллиардов килограммов виноградных выжимок, из которых можно произвести примерно три миллиарда квадратных метров винной кожи”.
Андрей Карат