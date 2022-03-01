The Macallan выпускает виски 81-летней выдержки

Старейший односолодовый The Reach

Шотландская винокурня The Macallan* выпустила 81-летний скотч под названием The Reach, который считается старейшим в мире из когда-либо производившихся односолодовых виски, по цене £92 000 ($125 000) за графин.

Именно «за графин», поскольку художественно исполненную стеклянную ёмкость (выдута вручную), стоящую на бронзовой подставке в форме трёх человеческих рук, язык не поворачивается назвать бутылкой. Композиция создана шотландской художницей Саскией Робинсон. Продукт хранится в коробке, сделанной из вяза, который, как считается, был высажен в землю поместья Макаллан в 1940 году. Старейший виски крепостью 41,6% разлит в 288 таких графинов.

Дистиллят был помещён в единственную бочку из-под хереса на винокурне в Спейсайде в 1940 году, незадолго до того, как Вторая мировая война вынудила The Macallan впервые в своей истории на длительный период закрыться.

«Рождённый в неспокойное время, этот экстраординарный продукт не только является очередной выдающейся строчкой в истории винокурни, но и демонстрирует изобретательность работающих у нас людей. Сила их характера отражена в силе духа нашего напитка», — отметила на презентации нового скотча мастер по производству The Macallan Кристин Кэмпбелл.

«Если вы решите открыть бутылку виски за 125 000 долларов, то будьте готовы — вас ждёт наслаждение: удивительной глубины вкус с нотами тёмного шоколада, сладкой корицы и ароматного торфа, переходящими в патоку ириски, кристаллизованного имбиря и запечённого ананаса. После глотка скотча наступает интенсивно богатое, сладкое и дымное послевкусие», — обещает Кристин Кэмпбелл.

К релизу прилагается фильм, рассказывающий историю The Macallan и создания The Reach, снятый лондонским фотографом Надавом Кандером и содержащий оригинальную музыку авторства шотландской группы Mogwai.

Сейчас Reach выставлен в бутике The Macallan Estate, а позже этот напиток можно будет приобрести в местных и туристических магазинах.

В прошлом году независимый производитель виски Gordon & MacPhail побил рекорд старейшего односолодового шотландского виски, выпустив Gordon & MacPhail Generations 80 Years Old на заводе Glenlivet Distillery. Он тоже был разлит в бочки в 1940 году, но у его создателей оказалось чуть меньше терпения, чем у The Macallan. 80-летний скотч стоил 80 000 фунтов стерлингов за бутылку.

Первый из 250 графинов Gordon & MacPhail был продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге за рекордную сумму в 1,5 миллиона гонконгских долларов (193 000 долларов США).

*Вискикурня Macallan основана в 1824 году. Предприимчивый житель округа Спейсайд Александр Рейд (школьный учитель и фермер — два в одном), выращивавший отменного качества ячмень, решил открыть собственную дистиллерию — если есть своё сырьё для производства виски, зачем его отдавать кому-то? Пусть даже и за деньги? Местные фермеры Спейсайда веками производили виски в своих хозяйствах, используя излишки ячменя.

*Первоначальное название местности было «Магеллан». Термин происходит от слова «magh», означающего на гэльском (шотландском) языке плодородную землю, и «Ellan» — от имени монаха Святого Филлана. Житие монаха было тесно связано с церковью, стоявшей на этой земле до 1400 года.