Страсти по Филиппинам: как испанцы с голландцами у Манилы рубились

Удача на войне переменчива

Своё владычество над Филиппинами Испания установила примерно в 1565 году. При этом ей сразу же пришлось противостоять многочисленным врагам. Ассортимент таковых потрясал своим разнообразием: китайские и малайские пираты, мусульманские каперы с островов Филиппинского архипелага Минданао и Джоло, вако и японские пираты (включая изгнанных из Японии ронинов), наконец — английские корсары (знаменитый Фрэнсис Дрейк, а также Томас Кавендиш, перехвативший галеон с серебром «Санта Анна» у Акапулько). Ну и чуть позже — голландцы.

К началу XVII века именно голландцы, вернее — голландская Ост-Индская компания, стали главными противниками Испании и Португалии (с 1581 по 1640 годы эти страны объединяла уния) в регионе. Первая голландская экспедиция в Азию отправилась из Амстердама 2 апреля 1595 года. В её состав входили 4 корабля под командованием Корнелиуса ван Гутмана. Голландцы добрались до Суматры и Явы, неплохо поторговали на Молуккских островах и возвратились в Голландию в августе 1597 года. Главное, что они поняли — в Юго-Восточной Азии испанцы и португальцы укрепились довольно сильно. Место под солнцем там придётся отвоёвывать. Именно поэтому все следующие экспедиции были уже не торговыми, а военно-торговыми.

Человек, который никогда не сдаётся

В 1598 году из Роттердама вышла эскадра Оливера ван Норта в составе пары галеонов (флагманский «Мориц», плюс «Хенрик-Фредерик», командир Жак Клаас), а также двух кораблей классом поменьше («Эндрахт», командир Питер де Линт, и «Хоуп», командир Йохан Гюйдекопер). Выдавал инструкции Норту аж сам штатгальтер Нидерландов Мориц Нассауский. Перед голландской эскадрой была поставлена задача исследовать новые коммерческие пути в Африку и Азию. Попутно Норту не возбранялось пограбить испанско-португальское судоходство.

В голландском флоте Норт имел репутацию человека, который никогда не сдаётся. Запомним этот нюанс.

В ноябре 1599 года парусники Норта достигли Магелланова пролива. Тут везение голландцев дало сбой — на преодоление пролива эскадре пришлось потратить 4 месяца. 14 января 1600 года бесследно исчез в тумане галеон «Хенрик-Фредерик». Что с ним дальше стало — крушение ли, или парусник просто утонул — неизвестно. Вскоре оказался потерян и «Хоуп».

Тем не менее остальные 2 корабля Норта добрались до Вальпараисо, где голландцы наконец-то смогли отвести душу. Для начала они захватили испанский паташ «Буэн Иесус». Далее последовала атака поселения и захват второго испанского корабля. Число призов Норт мог бы и удвоить, но ещё две каботажные посудины голландцам пришлось сжечь.

Там же, в Вальпараисо, голландцы узнали, что поблизости крейсирует испанская эскадра Хуана де Веласко, которая разыскивает отряд Норта с явно недобрыми намерениями. Задерживаться не стоило — голландская эскадра, подняв все паруса, взяла курс на вест. После длительного перехода через Тихий океан в сентябре 1600 года Норт достиг острова Воров (ныне — остров Гуам). Там были захвачены штурманы, которые помогли голландцам дойти до Филиппин. Через пролив Сан-Бернардино Норт в октябре 1600 года смог подобраться к Маниле. Рассчитывать на её захват посредством оставшихся у него 2 кораблей и 150 человек Норт не мог. Пораскинув мозгами, командующий голландской эскадрой решил ограничиться крейсерством возле входа в бухту Кавита и перехватом мимохожих судов.

Импульсивный и непоседливый губернатор

Следует отметить, что на описываемый момент город Манила на звание города тянул не особо. Скорее, это была провинциальная дыра, охраняемая небольшим испанским гарнизоном, как назло прямо перед появлением Норта ещё больше уменьшившимся из-за отправки части донов в антипиратский рейд к Минданао. Однако командовал оставшимися в Маниле солдатами губернатор Филиппин Франсиско Телло — человек импульсивный и непоседливый. Появление голландцев настолько взбодрило губернатора, что тот немедленно погнал своих подчинённых копать траншеи и сооружать батареи из «заныканных на чёрный день» 12 бронзовых орудий. Возможно, этим бы дело и ограничилось. Но тут кто-то напомнил губернатору про ожидавшееся появление «манильского» галеона «Сан-Тома» с грузом товаров и серебра из Мексики на полтора миллиона песо.

Дарить такой суперприз Норту Телло не захотел. Взвесив все за и против, губернатор пришёл к выводу о необходимости перехода к активным наступательным действиям. Для этого Франсиско Телло распорядился вооружить торговый галеон «Сан-Диего» (водоизмещение — 300 тонн), принадлежавший купцам Луису де Бельверу и Антуану Томасу, а также — фрагату (небольшое парусное судно с косыми парусами) «Сан-Хасинто», чьим собственником числился португальский коммерсант. Кроме того, испанцы начали спешно строить 2 галеры и 50-тонную галисабру «Сан-Бартоломе», которая могла ходить как на вёслах, так и под парусами.

Норт продолжал болтаться у входа в бухту Кавита и никаких попыток помешать работам испанцев не предпринимал. Поэтому достаточно скоро в распоряжении Телло оказался 14-пушечный галеон «Сан-Диего» и 10-пушечная «Сан-Бартоломе». Командовать этой мини-эскадрой губернатор назначил местного судью Антонио де Морга. Тот не имел никакого военного опыта, но зато подавал большие надежды как отличный администратор. Чтобы судья в бою не наломал дров, в помощь де Морга Телло направил капитана Хуана де Альседа, который одновременно «рулил» экипажем галисабры.

Голландцы имели преимущество над импровизированным соединением де Морга в тяжёлом вооружении — их флагман «Мориц» нёс 24 орудия и 100 человек экипажа, а «Эндрахт» — 10 орудий и 40-50 матросов. На стороне же испанцев имелось безусловное превосходство в количестве воинского контингента. Исходя из сложившейся диспозиции, губернатор порекомендовал де Морга сделать ставку на старый добрый абордаж.

В дело идёт отчаянная импровизация

11 декабря 1600 года, приняв на борт «Сан-Диего» и «Сан-Бартоломе» 450 человек, испанцы вышли в море. Значительную часть абордажных команд де Морга и де Альседе пришлось укомплектовать филиппинскими солдатами и наёмниками-японцами, так как испанскую инфантерию Франсиско Телло предпочёл оставить на берегу для обороны Манилы.

К удивлению де Морга и де Альседе, голландцев на привычном месте у Кавиты не оказалось. Корабли Норта нашлись лишь через три дня поисков у мыса Балаитеги (Balaitegui) острова Батаан. Чтобы не дать голландцам реализовать своё преимущество в пушках, судья сразу бросился в атаку — на полном ходу «Сан-Диего» врезался в «Морица» и вцепился в его фальшборт абордажными крючьями. В игру вступили испанские аркебузиры, обрушившие на верхнюю палубу «голландца» град пуль. Затем, подбадривая себя истошными воплями, вперёд рванулись филиппинские и японские абордажники. Ошарашенный таким началом баталии, «Эндрахт» ударился в бегство, но ветер спал, и голландский корабль не столько убегал от испанцев, сколько уползал.

Меж тем отчаянная схватка на флагмане Норта продолжалась целых шесть часов. «Мориц» сдался только после того, как к нему вплотную приблизилась галисабра де Альседа. Понявший, что сейчас его парней станут колошматить сразу с двух сторон, Оливер ван Норт выбросил белый флаг. Но при этом не сдался (о таком финте оппонента де Морга не подозревал). Когда побоище на «Морице» завершилось, из всего экипажа голландского флагмана в живых остались только 58 человек, включая Норта. По приказу де Морга их загнали в трюм захваченного корабля.

Похоже, с «Морицем» всё было кончено. Хуан де Альседа распорядился на «Сан-Бартоломе» выдвинуть вёсла и пустился в погоню за «Эндрахтом». Галеон де Морга остался возле борта голландского флагмана в гордом одиночестве — судья с удовольствием занялся подсчётом трофеев.

Однако удача на войне переменчива. Вид удаляющейся галисабры навёл Норта на мысль попробовать пустить в дело один хитрый трюк, когда-то подсмотренный командующим голландской эскадрой у дюнкерских каперов. Удивительно, но эта отчаянная импровизация сработала.

Пока одни уцелевшие члены экипажа «Морица» отвлекали внимание людей де Морга, другие голландцы запалили в трюме галеона ветошь. Вид густых клубов дыма, внезапно поваливших из люков и орудийных портов «Морица», произвёл на расхаживавших по верхней палубе голландского флагмана филиппинцев и японцев воистину неизгладимое впечатление. Эти люди отлично проявили себя во время абордажа, но лишённые каких-либо познаний в морском деле, сейчас они впали в ступор. Стоило кому-то из заточённых в трюм голландцев заорать по-испански, что сейчас пожар доберётся до порохового погреба, как охваченные паникой абордажники де Морга метнулись обратно на «Сан-Диего», не забыв по пути обрубить канаты, удерживавшие испанский галеон у борта голландского «коллеги».

На этом дурдом, впрочем, не кончился. Уяснив из сбивчивых объяснений абордажников, что «Мориц» вот-вот разлетится в щепки, матросы «Сан-Диего» принялись так «лихо» управляться с румпелем и снастями, что посадили свой корабль на скалу возле необитаемого острова, именуемого… Фортуна. В столкновении досок корабельного днища и скального камня победил второй. «Сан-Диего» самым натуральным образом утоп, а когда его команда попыталась спастись на Фортуне, в толпу плывущих людей врезался «Мориц», мнимый пожар в трюме которого уже был потушен.

Всепрощенчеством Норт не страдал — голландский флагман открыл методичный огонь по мелькающим там-сям средь волн головам противника. Избиение команды «Сан-Диего» закончилось только после того, как 250 человек из её состава отправились к праотцам. На этом Норт счёл свой долг испанцам уплаченным и благоразумно поспешил убраться с поля боя — что-то большее 58 голландцев вряд ли могли сделать.

Что же до «Сан-Бартоломе», то де Альседе сумел догнать и абордировать «Эндрахт». 26 августа 1601 года пленные голландцы, объявленные испанским судом пиратами, были повешены на центральной площади Манилы.

Только рассказ, Карл!..

Самое удивительное, что Антонио де Морга смог спастись. Причём — дважды: сначала — от ядер, пуль и клинков голландцев, а затем — от гнева Франсиско Телло. Импульсивный губернатор стремительно заводился, но столь же быстро остывал. Опять же, Телло с самого начала знал, что судья никакого военного опыта не имеет. Стоило ли после этого пенять де Морга, что изворотливый Норт смог обвести его вокруг пальца? Ну и да — административные способности судьи действительно оказались выше всяких похвал. Когда де Альседе с захваченным «Эндрахтом» подошёл к Фортуне, все добравшиеся до острова члены команды «Сан-Диего» уже были разбиты де Морга на несколько партий, которые собирали плавник и разводили из него костры. Ну молодец же!

Тем не менее сам «молодец» считал свою репутацию в Маниле полностью испорченной. При первом же удобном случае Антонио де Морга перебрался в Мексику, где в 1609 году опубликовал книгу воспоминаний о столкновении с Нортом. В мемуарах де Морга постарался себя обелить, целиком и полностью переложив всю ответственность за афронт с потерей «Сан-Диего» на филиппинцев и японцев. Ах, если бы у него в декабре 1600 года вместо этих туземцев имелись доны!..

Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Великого флотоводца из хорошего администратора так и не получилось. «Мориц» же под командованием Оливера ван Норта 26 августа 1601 года благополучно добрался до Роттердама, став тем самым первым голландским кораблём, совершившим кругосветное плавание.

Под занавес упомяну один красноречивый момент, неплохо характеризующий главных героев этой истории. Если де Морга о своей жестокой, но короткой потасовке с голландцами написал целую КНИГУ, то командующий голландской эскадрой о своём кругосветном путешествии счёл возможным сочинить лишь РАССКАЗ.

Только рассказ, Карл!..