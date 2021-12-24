Стейк из рубленого мяса и коктейль дайкири

Солсбери наставлял: “Ешьте мышечную ткань нежирной говядины, предварительно её порубив, смешав с луком в лепёшки и обжарив на гриле. Эта пульпа должна быть свежей, свободной от клеевой ткани, жира и хрящей. Мякоть не следует отжимать слишком сильно перед жаркой, иначе котлета будет иметь привкус ливера. Просто сделайте плоскую лепёшку толщиной от полудюйма до дюйма и обжарьте. Подавать котлеты желательно с горчицей, хреном, вустерским соусом или лимонным соком”.

Надо сказать, что котлеты из рубленого мяса пришлись американцам настолько по вкусу, что они присвоили данному блюду название Salisbury steak — понятно в честь кого.

С 1880-х годов стейк Солсбери “перебрался” с суши на море, обосновавшись в поваренных книгах ВМС США. Состав котлеты при этом был прост и незатейлив — говяжий фарш, лук, соль, перец, панировочные сухари. Сверху котлета покрывалась подливкой из говяжьего жира, воды, муки и кетчупа. Подливкой либо поливали, либо просто намазывали котлету, и вуаля — стейк Солсбери готов.

Обычно стейк Солсбери подавали с бобами или чечевицей. Окопный быт Первой мировой внёс в технику приготовления Salisbury steak заметную новацию: солдаты стали помещать котлету меж двух булочек, что привело к появлению так нам хорошо знакомого по фастфудам стейк-гамбургера.

В поваренной книге ВМС США 1920 года на 100 человек для приготовления стейка Солсбери как гамбургера требовалось:

Говяжьего фарша — 40 фунтов.

Лука — 5 фунтов.

Хлеба — 10 фунтов.

Как видим — никаких изысков, но сытно и вкусно. Со временем тяга к творческим изысканиям у поваров и коков привела к корректировке рецептуры. В 1945 году для приготовления блюда на компанию из 5 человек рекомендовалось использовать уже следующие ингредиенты:

Говяжий фарш — 1,6 фунта.

Соль — 0.5 чайной ложки.

Натёртый лук — 0.5 стакана.

Панировочные сухари — стакан.

Говяжий бульон — 0.5 стакана.

Для подливки — 2 столовые ложки говяжьего жира, 2 ст. л. муки, немного говяжьего бульона с солью и перцем.

Фарш смешивали с луком, бульоном и солью, формировали лепёшки, которые несколько раз обваливали в панировочных сухарях и обжаривали на плоской сковороде с двух сторон.

Понятно, что во время жарки в сковороде образовывался жир, в который можно было добавить муки, соли, перца. Получившейся таким образом подливкой поливали приготовленные стейки.