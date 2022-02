Старейшее питейное заведение Британии объявило о банкротстве

Паб умер! Да здравствует паб?



Паб Ye Olde Fighting Cocks (YOFC), внесённый в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая питейная точка подобного типа, объявил о прекращении своей деятельности. Администратор предприятия Кристо Тофалли поделился этой печальной новостью с завсегдатаями заведения, опубликовав её на страничке Ye Olde в социальной сети Facebook.

Текущий оператор паба, открывшегося в Сент-Олбансе (графство Хартфордшир) в очень далёком от нынешних дней 793 году, пояснил, что он подал в соответствующие органы заявление, в котором просит начать в отношении заведения процедуру банкротства. По словам Тофалли, руководившего питейной точкой на протяжении последних десяти лет, “длительный период чрезвычайно сложных торговых условий [сочетание экономического кризиса с коронавирусной пандемией] нанёс предприятию удар, от которого оно оказалось не в состоянии оправиться”. Как отмечает английская пресса, Ye Olde — не первый из пабов-долгожителей, которые закрылись во время известной общемировой паники.

Год назад Right Place сообщал, что почил в бозе паб “Ягнёнок и Флаг” (The Lamb and Flag), где любили посидеть автор “Властелина колец” Дж. Р. Р. Толкин и его друг К. С. Льюис, из-под пера которого вышли “Хроники Нарнии”.

“Вместе со своей командой я сделал всё возможное, чтобы наше заведение продолжало работать. Однако последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства и победили нас всех, несмотря на то, что мы изо всех сил старались сохранить жизнь этому отмеченному множеством наград пабу, — с грустью констатировал Кристо Тофалли в своём сообщении в соцсети. — Моё сердце разбито: Ye Olde был для меня намного больше, чем просто бизнес, и мне выпала большая честь сыграть хотя бы небольшую роль в его истории”.

Однако, как свидетельствует BBC, несколько перефразируя одного известного американского писателя, на самом деле “слухи о смерти Ye Olde Fighting Cocks могут оказаться сильно преувеличенными”.

Вполне возможно, что 1229-й день рождения, отмеченный пабом, окажется не последним в его истории. Само здание, где расположена общепитовская точка, принадлежит Mitchells and Butlers, одной из крупнейших групп пабов в Великобритании. Источники в администрации группы подтвердили СМИ, что “M&B планирует вновь отрыть заведение в “подходящий момент” и “скорее всего, с новой командой”, но которая при этом “сохранит частичку души прежнего паба”.

В прошлом месяце паб подвергся нападению вандалов. Атаку зафиксировали камеры видеонаблюдения: на записи видно, как злоумышленники крадут пивные кеги и бросают их в реку Вер.

А в 2015 году паб стал мишенью кампании группы по защите прав животных PETA, которая призвала Тофалли сменить название, чтобы “перестать представлять петушков драчунами и птицами, склонными к насилию. Следует прославлять цыплят как умных и добродушных животных, какими они и являются на самом деле”.

Менеджер по специальным проектам Дон Карр тогда предложила в качестве альтернативы Ye Olde Clever Cocks.



“Название Ye Olde Fighting Cocks напоминает о насилии и кровопролитии петушиных боёв, отвратительном кровавом спорте, столь жестоком, что он впоследствии был объявлен вне закона в Великобритании”, — сказала она.

“Смена названия на Ye Olde Clever Cocks поможет подчеркнуть тот факт, что куры — умные, чувствительные и сверхсоциальные животные. Это побудило бы людей переосмыслить то, как мы обращаемся с цыплятами, и дать этим птицам уважение и доброту, которых они заслуживают”, — добавила Дон Карр.

Когда петушиные бои были запрещены как вид спорта, паб изменил своё название на “Рыбак” в 1848 году. Однако уже в 1872 году к нему вернулось его прежнее название “Старые бойцовские петухи”.



В народе его часто называют просто “Круглый дом” — из-за формы здания. Некоторые исторические источники утверждают, что под строением, пережившим более двенадцати веков, существует секретный подземный ход, ведущий в находящееся поблизости аббатство Сент-Олбанс. Утверждается (хотя и официально не подтверждается), что во времена оны монахи регулярно покидали свои кельи и пользовались этим тайным путём, чтобы незаметно от своего “начальства” сбегать в паб — опрокинуть пару пинт пивка. Говорят, что в “Круглом доме” как-то раз ночевал сам Оливер Кромвель. Во всяком случае, об этом свидетельствует укреплённая на стене здания специальная табличка с соответствующей надписью.

По данным газеты Metro, только в 2020 году более 10 000 лицензированных заведений Британии, включая бары, клубы и рестораны, закрылись навсегда.