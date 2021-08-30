Stand-Up в Harat’s Pub на “Павелецкой”

От редакции.
Приключение прошлой недели — stand-up* в пабе Harat`s у метро “Павелецкая” (Большой Строченовский пер., 7).
Наш выбор заведения для очередного посещения был, разумеется, не случаен.
Во-первых, пару лет назад наш корреспондент оказался гостем на съёмках телевыпуска Comedy Club и давно искал повода снова оказаться на стендапе. Это, конечно, не Барвиха Вилладж, а ведущий — Георг Пономарёв — не так известен в народе, как Павел Воля (хотя ролики Георга на “Ютубе” пользуются большой популярностью), но мы решили, что вечер смеха во вторник может подарить нам хорошее настроение до самого конца недели.
Во-вторых, пусть сеть Harat`s не столь всемирно известна, как Hard Rock Cafe, но всё же она должна быть знакома нашим читателям. В конце концов пабы сети, а точнее — франшизы расповсюдились во всех крупных городах России, а некоторые заведения — и за их пределами. Как заявляют владельцы, на сегодняшний день у них работают “80 + пабов, из них 50 открыты по франшизе”. В общем-то картина неудивительная, если предложение открыть паб по франшизе включает дизайн помещения и налаженные поставки алкоголя, а инвестиции начинаются с 12 млн рублей.
Фотографии предоставлены автором
Если что и удивительно, так это факт начала истории ирландских пабов Harat`s не где-нибудь, а в… Иркутске. Первый Harat`s открыл иркутский бизнесмен Игорь Кокоуров в 2009 году. Уже в следующем, 2010-м, паб стал франшизой, которая в последующие 10 лет принялась активно завоёвывать мир.
Кстати, с вроде_бы_английским_названием на деле не всё просто. В 70 км от Иркутска находится бурятское село Харат — там Кокоуров родился. “На русский это переводится как “чёрная река”, а “чёрная река” — это Guinness”, — пояснил Игорь в интервью.
В столице России Harat`s можно встретить повсеместно — от центральной Тверской и до спального района метро “Молодёжная” в формате “паб у дома”.
Франшиза франшизой, однако, несмотря на общие стандарты, сложно предугадать особенности работы каждого представителя “семьи”. Так, если паб на “Белорусской”, хорошо известный нашему корреспонденту, полностью отвечает ожиданиям от ирландского кабака — тяжёлая музыка, официантки в клетчатых юбках и текущие с барной стойки водопады “Гиннесса”, то заведение на “Павелецкой” удивило прямо с порога, вдарив по ушам играющим из колонок треком какого-то рэпа. Судя по идущим подряд композициям Моргенштерна, Kendrick Lamar и Maneskin, плейлист паба формировали из клипов “ВКонтакте”!..
Фотографии предоставлены автором
Возможно, это была инициатива диджея стендапа. По крайней мере, мы на это надеемся.
Второе, что нас удивило в пабе на “Павелецкой” — отсутствие официанта. Еда и напитки заказываются на барной стойке — что-то забираешь сам, что-то приносят за столик. Никаких неудобств это не вызвало, поскольку людей было немного. Но мы бы не хотели, чтобы в ночь с пятницы на субботу поддавший народ сам разносил себе пиво мимо моего столика.
В целом формат паба (и франшизы) понятен. Заведения представлены во всех крупных городах РФ, а также — в Европе и США. Таким образом, встретив где-нибудь знакомую вывеску, ты уже понимаешь, что там тебя ждут любимое пиво и привычные закуски.
К слову о пиве и закусках. Меню в Harat’s Pub на “Павелецкой” пабное — тут не убавишь и не прибавишь. Много пива — от “Гиннесса” и “Харпа” до бельгийского криКа и сидра. Виски, вино, коктейли тоже вполне себе присутствуют на любой вкус. Кухня заведения также не выбивается из “пабно-пивной”: закуски к напиткам, крылышки BBQ и несколько бургеров. Короче, голодным не уйдёшь! Особенно в меню напитков порадовал Harat`s Lager by Жигули, напомнивший своим вкусом беззаботно-счастливое детство, проведённое в баре Жигулевского пивоваренного завода.
…О чём мы ещё не рассказали? Ах, да! — о стендапе. Тот был заявлен то ли на 19.30, то ли на 20.00, а начался реально около 20.30. Далее было порядка десяти выступающих, матерные шутки (об этом предупреждают заранее), общение с залом — выступающим надо обкатывать материал. Далеко не все шутки оказались зажигательными, но ведущий правильно отметил в начале концерта: “Если вам не понравился кто-то из комиков, если вы считаете шутки несмешными, вспомните, сколько вы заплатили за вход. Нисколько!” Это являлось чистой правдой — за выступление стендаперов денег с посетителей не брали. Ну разве что — только добровольный взнос “в шапку”.
По итогу посещение Harat’s Pub на “Павелецкой” вылилось для нас в достаточно ненапряжное времяпрепровождение, дополненное смехом и поддержкой начинающих артистов. Без отрыва от пинты любимого “Гиннесса”.
30 августа. Понедельник
19:30 Stand—Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.
20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.
20:30 Музыка. Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр в джаз-клубе Игоря Бутмана.
31 августа. Вторник
19:30 Stand—Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
19:30 Stand—Up. Шоу в баре “Следующая станция”.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Stand—Up. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.
20:30 Музыка. Gibson Day — концерт, посвященный гитаре “Гибсон” в джаз-клубе Алексея Козлова.
1 сентября. Среда
18:00 Гастрономия. Paella Party в ресторане Modus.
19:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
19:00 Гастрономия. Кулинарный мастер-класс “Бургер Пати в Америке” в кулинарной студии “Вкусотеррия”.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в баре “Дорогая, я перезвоню”.
2 сентября. Четверг
19:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe.
20:00 Stand—Up. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.
20:00 Кальвадос. Дегустация Chateau Du Breuil. Клубный вечер с Дмитрием Красильниковым в ресторане Whisky Rooms.
3 сентября. Пятница
19:00 Вино. Шесть “минеральных” вин Европы на дегустации в ресторане [email protected]
19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.
19:30 Музыка. На фортепиано играет и поёт итальянский эстрадный певец Маурицио Фелистад в ресторане Butler.
20:00 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.
20:00 Дискотека. Дискотека в ресторане “Кафедра вкуса”.
4 сентября. Суббота
16:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
16:00 Гастрономия. Устричная суббота в ресторане-баре “Киану”.
19:00 Спектакль. “Чисто ирландское упийство” — новый криминальный экшен в формате pubscrawl. Режиссер и автор пьесы Илья Леонов (Театр DOC). Действие спектакля стартует в пабе Abbey Players.
19:30 Музыка. Прекрасный женский вокал Анны Тинс — вокалистки группы Times Band в ресторане Butler.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:30 Спектакль. “Чисто ирландское упийство” — новый криминальный экшен в формате pubscrawl. Режиссер и автор пьесы Илья Леонов (Театр DOC). Действие спектакля стартует в пабе Abbey Players.
5 сентября. Воскресенье
11:00 Маркет. “Ламбада-маркет”** Pop-Up на Даниловском рынке.
18:00 Пабквиз. Эйнштейн party в баре “Дорогая, я перезвоню”.
18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.
18:00 Гастрономия. Кулинарный мастер-класс “Вечер в Провансе” в кулинарной студии “Вкусотеррия”.
19:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
На этой неделе выбором редакции будет набег на Paella Party. Нам обещан гастрономический шедевр, гитара и коктейль “Сангрита томатная”!..
Игорь Самсонович