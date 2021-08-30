Stand-Up в Harat’s Pub на “Павелецкой”

Возможно, это была инициатива диджея стендапа. По крайней мере, мы на это надеемся.

Второе, что нас удивило в пабе на “Павелецкой” — отсутствие официанта. Еда и напитки заказываются на барной стойке — что-то забираешь сам, что-то приносят за столик. Никаких неудобств это не вызвало, поскольку людей было немного. Но мы бы не хотели, чтобы в ночь с пятницы на субботу поддавший народ сам разносил себе пиво мимо моего столика.

В целом формат паба (и франшизы) понятен. Заведения представлены во всех крупных городах РФ, а также — в Европе и США. Таким образом, встретив где-нибудь знакомую вывеску, ты уже понимаешь, что там тебя ждут любимое пиво и привычные закуски.

К слову о пиве и закусках. Меню в Harat’s Pub на “Павелецкой” пабное — тут не убавишь и не прибавишь. Много пива — от “Гиннесса” и “Харпа” до бельгийского криКа и сидра. Виски, вино, коктейли тоже вполне себе присутствуют на любой вкус. Кухня заведения также не выбивается из “пабно-пивной”: закуски к напиткам, крылышки BBQ и несколько бургеров. Короче, голодным не уйдёшь! Особенно в меню напитков порадовал Harat`s Lager by Жигули, напомнивший своим вкусом беззаботно-счастливое детство, проведённое в баре Жигулевского пивоваренного завода.

…О чём мы ещё не рассказали? Ах, да! — о стендапе. Тот был заявлен то ли на 19.30, то ли на 20.00, а начался реально около 20.30. Далее было порядка десяти выступающих, матерные шутки (об этом предупреждают заранее), общение с залом — выступающим надо обкатывать материал. Далеко не все шутки оказались зажигательными, но ведущий правильно отметил в начале концерта: “Если вам не понравился кто-то из комиков, если вы считаете шутки несмешными, вспомните, сколько вы заплатили за вход. Нисколько!” Это являлось чистой правдой — за выступление стендаперов денег с посетителей не брали. Ну разве что — только добровольный взнос “в шапку”.

По итогу посещение Harat’s Pub на “Павелецкой” вылилось для нас в достаточно ненапряжное времяпрепровождение, дополненное смехом и поддержкой начинающих артистов. Без отрыва от пинты любимого “Гиннесса”.