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Stand-Up в Harat’s Pub на “Павелецкой”

Вечер хорошего настроения & добровольный взнос в “шапку”
HARATS
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От редакции.

Приключение прошлой недели — stand-up* в пабе Harat`s у метро “Павелецкая” (Большой Строченовский пер., 7).

Наш выбор заведения для очередного посещения был, разумеется, не случаен.

Во-первых, пару лет назад наш корреспондент оказался гостем на съёмках телевыпуска Comedy Club и давно искал повода снова оказаться на стендапе. Это, конечно, не Барвиха Вилладж, а ведущий — Георг Пономарёв — не так известен в народе, как Павел Воля (хотя ролики Георга на “Ютубе” пользуются большой популярностью), но мы решили, что вечер смеха во вторник может подарить нам хорошее настроение до самого конца недели.

Во-вторых, пусть сеть Harat`s не столь всемирно известна, как Hard Rock Cafe, но всё же она должна быть знакома нашим читателям. В конце концов пабы сети, а точнее — франшизы расповсюдились во всех крупных городах России, а некоторые заведения — и за их пределами. Как заявляют владельцы, на сегодняшний день у них работают “80 + пабов, из них 50 открыты по франшизе”. В общем-то картина неудивительная, если предложение открыть паб по франшизе включает дизайн помещения и налаженные поставки алкоголя, а инвестиции начинаются с 12 млн рублей.

Фотографии предоставлены автором

Если что и удивительно, так это факт начала истории ирландских пабов Harat`s не где-нибудь, а в… Иркутске. Первый Harat`s открыл иркутский бизнесмен Игорь Кокоуров в 2009 году. Уже в следующем, 2010-м, паб стал франшизой, которая в последующие 10 лет принялась активно завоёвывать мир.

Кстати, с вроде_бы_английским_названием на деле не всё просто. В 70 км от Иркутска находится бурятское село Харат — там Кокоуров родился. “На русский это переводится как “чёрная река”, а “чёрная река” — это Guinness”, — пояснил Игорь в интервью.

В столице России Harat`s можно встретить повсеместно — от центральной Тверской и до спального района метро “Молодёжная” в формате “паб у дома”.

Франшиза франшизой, однако, несмотря на общие стандарты, сложно предугадать особенности работы каждого представителя “семьи”. Так, если паб на “Белорусской”, хорошо известный нашему корреспонденту, полностью отвечает ожиданиям от ирландского кабака — тяжёлая музыка, официантки в клетчатых юбках и текущие с барной стойки водопады “Гиннесса”, то заведение на “Павелецкой” удивило прямо с порога, вдарив по ушам играющим из колонок треком какого-то рэпа. Судя по идущим подряд композициям Моргенштерна, Kendrick Lamar и Maneskin, плейлист паба формировали из клипов “ВКонтакте”!..

Фотографии предоставлены автором

Возможно, это была инициатива диджея стендапа. По крайней мере, мы на это надеемся.

Второе, что нас удивило в пабе на “Павелецкой” — отсутствие официанта. Еда и напитки заказываются на барной стойке — что-то забираешь сам, что-то приносят за столик. Никаких неудобств это не вызвало, поскольку людей было немного. Но мы бы не хотели, чтобы в ночь с пятницы на субботу поддавший народ сам разносил себе пиво мимо моего столика.

В целом формат паба (и франшизы) понятен. Заведения представлены во всех крупных городах РФ, а также — в Европе и США. Таким образом, встретив где-нибудь знакомую вывеску, ты уже понимаешь, что там тебя ждут любимое пиво и привычные закуски.

К слову о пиве и закусках. Меню в Harat’s Pub на “Павелецкой” пабное — тут не убавишь и не прибавишь. Много пива — от “Гиннесса” и “Харпа” до бельгийского криКа и сидра. Виски, вино, коктейли тоже вполне себе присутствуют на любой вкус. Кухня заведения также не выбивается из “пабно-пивной”: закуски к напиткам, крылышки BBQ и несколько бургеров. Короче, голодным не уйдёшь! Особенно в меню напитков порадовал Harat`s Lager by Жигули, напомнивший своим вкусом беззаботно-счастливое детство, проведённое в баре Жигулевского пивоваренного завода.

…О чём мы ещё не рассказали? Ах, да! — о стендапе. Тот был заявлен то ли на 19.30, то ли на 20.00, а начался реально около 20.30. Далее было порядка десяти выступающих, матерные шутки (об этом предупреждают заранее), общение с залом — выступающим надо обкатывать материал. Далеко не все шутки оказались зажигательными, но ведущий правильно отметил в начале концерта: “Если вам не понравился кто-то из комиков, если вы считаете шутки несмешными, вспомните, сколько вы заплатили за вход. Нисколько!” Это являлось чистой правдой — за выступление стендаперов денег с посетителей не брали. Ну разве что — только добровольный взнос “в шапку”.

По итогу посещение Harat’s Pub на “Павелецкой” вылилось для нас в достаточно ненапряжное времяпрепровождение, дополненное смехом и поддержкой начинающих артистов. Без отрыва от пинты любимого “Гиннесса”. 

30 августа. Понедельник

19:30 StandUp. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.

20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.

20:30 Музыка. Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр в джаз-клубе Игоря Бутмана.

31 августа. Вторник

19:30 StandUp. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

19:30 StandUp. Шоу в баре “Следующая станция”.

19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 StandUp. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.

20:30 Музыка. Gibson Day — концерт, посвященный гитаре “Гибсон” в джаз-клубе Алексея Козлова.

1 сентября. Среда

18:00 Гастрономия. Paella Party в ресторане Modus.

19:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

19:00 Гастрономия. Кулинарный мастер-класс “Бургер Пати в Америке” в кулинарной студии “Вкусотеррия”.

20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в баре “Дорогая, я перезвоню”.

2 сентября. Четверг

19:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe.

20:00 StandUp. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.

20:00 Кальвадос. Дегустация Chateau Du Breuil. Клубный вечер с Дмитрием Красильниковым в ресторане Whisky Rooms.

3 сентября. Пятница

19:00 Вино. Шесть “минеральных” вин Европы на дегустации в ресторане [email protected]

19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.

19:30 Музыка. На фортепиано играет и поёт итальянский эстрадный певец Маурицио Фелистад в ресторане Butler.

20:00 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.

20:00 Дискотека. Дискотека в ресторане “Кафедра вкуса”.

4 сентября. Суббота

16:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

16:00 Гастрономия. Устричная суббота в ресторане-баре “Киану”.

19:00 Спектакль. “Чисто ирландское упийство” — новый криминальный экшен в формате pubscrawl. Режиссер и автор пьесы Илья Леонов (Театр DOC). Действие спектакля стартует в пабе Abbey Players.

19:30 Музыка. Прекрасный женский вокал Анны Тинс — вокалистки группы Times Band в ресторане Butler.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:30 Спектакль. “Чисто ирландское упийство” — новый криминальный экшен в формате pubscrawl. Режиссер и автор пьесы Илья Леонов (Театр DOC). Действие спектакля стартует в пабе Abbey Players.

5 сентября. Воскресенье

11:00 Маркет. “Ламбада-маркет”** Pop-Up на Даниловском рынке.

18:00 Пабквиз. Эйнштейн party в баре “Дорогая, я перезвоню”.

18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.

18:00 Гастрономия. Кулинарный мастер-класс “Вечер в Провансе” в кулинарной студии “Вкусотеррия”.

19:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

На этой неделе выбором редакции будет набег на Paella Party. Нам обещан гастрономический шедевр, гитара и коктейль “Сангрита томатная”!..

*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.
**“Ламбада-маркет” — онлайн-магазин LMBD.ru и городская ярмарка одновременно. Здесь встречаются покупатели и продавцы со всей России, которых объединяет любовь к винтажной и модной одежде, изделиям ручной работы, обуви и аксессуарам; к экокосметике, к уютным предметам быта и интерьера, к антикварной и вручную сделанной мебели, к маленьким семейным бизнесам, к магазинам, созданным друзьями и единомышленниками, к маленьким тиражам и вещам, сделанным от сердца!

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Игорь Самсонович

 

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