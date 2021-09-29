Spyderco Military — “суперзвезда” ножевого мира

Давным-давно, в далёкой Галактике… Впрочем, не так уж и давно, да и Галактика вполне наша — в общем, жил-был американский конструктор-ножедел Сэл Глессер. Изначально Сэл занимался производством керамических абразивов и точильных камней, основав для этого в 1978-м компанию “Спайдерко” (Spyderco). А затем Сэл увлёкся ножами.

На этом поприще Глессер достиг больших успехов, заодно обогатив мир ножей как минимум двумя знаковыми изобретениями.

Первым стала… дырка в клинке. Точнее, не просто дырка, а дырка круглая, запатентованная, пафосно именуемая Spyderco Trade Mark Round Hole, или по-простому — СпайДырка. До Глессера складные ножи было принято открывать за выемку на клинке — как у олдового Buck 110, например. Одной рукой это сделать было достаточно непросто, а Глессеру хотелось добиться именно удобства в одноруком открытии ножа. Потому что в жизни бывает куча ситуаций, когда одна “клешня” у вас чем-то занята, на её помощь вы рассчитывать не можете, а складной нож открыть надо. Можно, конечно, в этой ситуации ухватиться за лезвие зубами, но… услуги стоматологов дороги, так что — не вариант.

Сперва Глессер хотел решить проблему, заменив ногтевой зацеп на клинке на расположенные по обеим сторонам клинка два симметричных круглых углубления. Но в итоге изобретатель тупо просверлил клинок насквозь, и… получилось замечательно. Хоть правша, хоть левша втыкал подушечку большого пальца руки в СпайДырку и легко открывал нож. Одной рукой.