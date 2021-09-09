Спиртное со вкусом дыма

Пожар, возникающий на виноградной плантации или неподалёку от неё, несёт в себе сразу два зла: не только уничтожает непосредственно лозу, но и пагубно влияет на те растения, до которых дотянуться огню не удалось. Дым, накрывающий виноградники, способен впитаться в ягоду настолько, что его не вывести потом никаким долгосрочным “проветриванием”. Таким образом, даже если плантации уцелели во время пожаров, ещё не факт, что урожай, который они принесут, будет пригоден для изготовления вина.

И что в результате? Спасали-спасали лозу от огня и дыма, деньги потратили в огромных количествах, и всё впустую? Сохранённую ягоду выбросить на свалку из-за оставшегося запаха гари? В компании Simon Tolley Wines(SMW, Аделаида, Австралия) решили найти выход из регулярно складывающейся (ведь леса и поля здесь горят ежегодно) ситуации. Виноделы заявили о проведении исследования, цель которого — выяснить, как из винограда, испорченного дымом, можно делать спиртные напитки, не потерявшие качества.

Надо сказать, что Simon Tolley Wines не сама это придумала: некоторое время назад команда учёных из университета Аделаиды, руководимая профессором Хью Холдсом, уже развернула проект, посвящённый исследованию воздействия изменения климата на производство бренди в Австралии. Так что винная тема Simon Tolley Wines будет удачным дополнением в работе Холдса, по словам которого, “первые спиртные напитки уже медленно созревают на винодельне университета” и будут готовы к отбору в начале 2022 года.

Компания Simon Tolley Wines, которая восстановила свою винодельню после пожара в декабре 2019 года, пожертвовала на исследования весь свой сильно “закопчённый” дымом виноград.

Если первые образцы окажутся удачными, как планировалось, у винодельни могут появиться “своеобразно ароматизированные” спиртные напитки для продажи уже в следующем году.

“Надеюсь, мы сможем выкатить бочки ароматизированного дымом бренди или джина из дверей нашего погреба примерно через 12 месяцев”, — сказал Саймон Толли, виноградарь и винодел в пятом поколении, который вместе со своей женой Нарель управляет фамильной винодельней.

“Мы думаем, что проект поможет и другим производителям, пострадавшим от задымления, предоставив им в будущем больше возможностей извлечь пользу из бракованных винных фруктов, а не зарывать их в землю”, — сказал Толли.

Винодел не зря беспокоится о других производителях: два года назад перекинувшийся на его плантации лесной пожар оставил SMW вообще без урожая, а у нескольких соседей “украл” значительную его часть. Кстати, одна из соседок Толли, компания VNTLPR, тоже пожертвовала свой задымлённый виноград исследовательскому проекту.

Аделаида — не единственный австралийский регион, где экспериментируют с “копчёной” лозой, пытаясь создать из неё нормального качества спиртные напитки.

Компания Archie Rose Distilling Co выпустила в мае 2020 года eau de vie (о де ви — фруктовый бренди) Hunter Valley Shiraz Spirit, созданный из пропитанной дымом ягоды с виноградников Hunter Valley. Кстати, этот дистиллятор работал с Tulloch Wines и First Creek Wines, чтобы найти способ создания спиртных напитков из “дымного” винограда, который забракован для вина, но вполне может пригодиться в другой алкогольной продукции.

Добавим, что Австралия не одинока в своём стремлении обратить минусы последствий природного бедствия в плюсы виноделия. В Калифорнии семейный виноградник Hoopes Vineyard в долине Напа в сотрудничестве с ведущим дистиллятором из Кентукки Марианн Барнс также создаёт бренди из подкопчённого пожарищами винограда.