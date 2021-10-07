Sotheby’s открывает свою аукционную винную площадку во Франции

Аукционный дом Sotheby’s заявил, что планирует начать проводить регулярные торги винами и спиртными напитками во Франции, а этот шаг потенциально предоставит коллекционерам по всему миру больше возможностей для покупки редких бутылок.

В релизе компании сообщается, что Франция станет уже четвёртым “международным центром” Sotheby’s, где будут организованы аукционы элитного вина и крепких алкогольных напитков. В настоящее время винные торговые площадки аукционного дома работают в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге.

Французские регулярные торги решено проводить в Бордо и винной столице Бургундии — Боне. Sotheby’s также объявил, что принимает на себя ответственность за реализацию одного из самых известных вин Бона — Hospices de Beaune*.

Организаторы аукциона отмечают, что “этот шаг предпринят на фоне ощутимого усиления спроса со стороны коллекционеров всего мира: объём продаж вин и крепких спиртных напитков на Sotheby’s в первой половине 2021 года достиг $58 млн. За весь 2020 год этот показатель составил $92 млн”.

Несколько других аукционных домов мира также сообщили о растущем спросе со стороны ценителей хорошего вина и редких спиртных напитков в этом году.

Джейми Ричи, глава одного из подразделений Sotheby’s, сказал, что открытие торговой площадки во Франции является ключевой инициативой политики расширения компании.