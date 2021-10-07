Sotheby’s открывает свою аукционную винную площадку во Франции

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Аукционный дом Sotheby’s заявил, что планирует начать проводить регулярные торги винами и спиртными напитками во Франции, а этот шаг потенциально предоставит коллекционерам по всему миру больше возможностей для покупки редких бутылок.
В релизе компании сообщается, что Франция станет уже четвёртым “международным центром” Sotheby’s, где будут организованы аукционы элитного вина и крепких алкогольных напитков. В настоящее время винные торговые площадки аукционного дома работают в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге.
Французские регулярные торги решено проводить в Бордо и винной столице Бургундии — Боне. Sotheby’s также объявил, что принимает на себя ответственность за реализацию одного из самых известных вин Бона — Hospices de Beaune*.
Организаторы аукциона отмечают, что “этот шаг предпринят на фоне ощутимого усиления спроса со стороны коллекционеров всего мира: объём продаж вин и крепких спиртных напитков на Sotheby’s в первой половине 2021 года достиг $58 млн. За весь 2020 год этот показатель составил $92 млн”.
Несколько других аукционных домов мира также сообщили о растущем спросе со стороны ценителей хорошего вина и редких спиртных напитков в этом году.
Джейми Ричи, глава одного из подразделений Sotheby’s, сказал, что открытие торговой площадки во Франции является ключевой инициативой политики расширения компании.
Согласно отчёту группы за 2020 год, на бургундские вина пришёлся 41% продаж вин и крепких напитков Sotheby’s на аукционах и в розницу в 2020 году. Продажи вин из Бордо составили 26%.
Руководителем аукционных продаж в континентальной Европе Sotheby’s назначил Амайеса Аули, заядлого коллекционера вин, 10 лет проработавшего исполнительным директором JP Morgan Asset Management во Франции.
Компания заявила, что планирует провести свой первый аукцион французских спиртных напитков в декабре текущего года. “После этого будут осуществлены планы, которые уже разработаны, по реализации полного списка продаж вина в 2022 году, о чём будет объявлено чуть позже”, — говорится в сообщении.
На прошлой неделе Sotheby’s анонсировал свой винный тизер: на лондонских торгах в октябре компания выставит лоты алкогольной продукции из погребов Бордо — Châteaux Canon и Rauzan-Ségla, принадлежащих Chanel.
Ожидается, что на аукционе эксперты также представят винтажные вина 1917 года, а ёмкости бутылок будут варьироваться от 75 мл до 18 литров.
*Название вина происходит от Hospices de Beaune — больницы, основанной в Боне в 1443 г. Чтобы медучреждение могло самостоятельно себя обеспечивать финансово, казначей герцога Бургундского Николя Ролен пожертвовал больнице участок земли под виноградники в Кот-де-Бон для производства вин. В настоящее время у Hospices de Beaune насчитывается около 60 гектаров виноградных плантаций, 85% которых включены в категории primeur и grand cru. Вина по традиции продаются бочками на открытом аукционе ежегодно в третье воскресенье ноября. Торги проходят на рынке, расположенном прямо напротив больницы, а весь доход от реализации продукта идёт на её нужды. Теперь этот аукцион будет проводить Sotheby’s.
Андрей Карат