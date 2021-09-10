Сказ про то, как Россия-матушка собственным табачком разжилась

Для начала отправимся в Туманный Альбион, дабы познакомиться с английским купцом Джозефом Мартином. Тот родился в 1672 году и к началу XVIII века плотно занимался торговыми операциями на Балтике, хотя изредка торговал и с Левантом. При этом Мартин являлся одним из акционеров Ост-Индской компании, вложившим в уставный капитал знаменитой “державы-купца” аж 17 500 фунтов стерлингов — гигантская сумма по тем временам! Сам негоциант по этому поводу отшучивался иносказательно: “Лучше быть богатым ремесленником, чем бедным коммерсантом”.

Тем временем в 1705 году в Россию прибыл новый английский посол, Чарльз Уитворт, который русскому царю очень понравился и вскоре стал закадычным другом Петра I. Уитворт вполне разделял взгляды Петра и старался наладить торговлю между Россией и Англией. Именно посол предложил британским купцам смелее заключать контракты с царём, а также активнее осваивать русский рынок, который сам Уитворт оценивал как бездонный.

Среди английских негоциантов, соблазнившихся перспективами торговли с Россией, оказался и Джозеф Мартин, который захотел — ни много ни мало — запустить в России производство табачного зелья. Для этого “богатый ремесленник” решил закупить оборудование в североамериканских колониях, а точнее — в Вирджинии и Мериленде. Надо сказать, что колониальные латифундисты с ужасом отнеслись к идее Мартина. Они даже королеве пожаловались, что, мол, сэр Джозеф хочет научить русских выращивать табак!.. Мартин вполне логично возражал — господа, какое разведение табака, вы о чём? Там семь месяцев в году снег лежит! Перед тем, как там табак выращивать, сначала придётся русскую географию переформатировать! Не пугайтесь — табачок будет как раз ваш, вирджинский и мерилендский. Просто в России его перед продажей станут превращать именно в табачное зелье — ферментировать, прессовать и нарезать на волокна.

Доводы купца подействовали. Поставщики ударили с Джозефом по рукам. Правда, королева Анна напоследок отвесила Мартину хорошую затрещину, заявив, что “ей крайне не нравится”заключение Мартином торгового договора с иностранной державой без предварительного обсуждения данного контракта с Её Королевским Величеством, особенно в вопросе, “столь важном для её подданных”.

Часть закупленного оборудования Мартин успел поставить на Восток, но запустить задуманную табачную фабрику Джозеф в России так и не успел. В самый разгар Северной войны, в 1710 году, английская королева приказала Мартину срочно оставить российские пределы и вернуться в Королевство. Ещё не отправленное в Россию оборудование табачной фабрики было уничтожено. Клерки “богатого ремесленника” угодили под арест. Самого же Мартина королевские чиновники классифицировали как “человека сомнительной репутации”, о чём общественность известили в специальной колонке “Ганноверского Листа”. Словом, в Лондоне явно не хотели способствовать экономическому процветанию России, которая, по мнению правящих кругов Туманного Альбиона, наглела прямо на глазах. Последнее проявилось в том, что как раз в 1710-м русские закончили завоевание Эстляндии и Лифляндии…