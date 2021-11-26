Сказ про то, как казаки Нидерланды освобождали

Выпроводив Наполеона из России, Александр I озадачился созданием новой антинаполеоновской коалиции. Собственно, с этого и начинается фантастическая история про русский блицкриг в Нидерландах.

Намерение Его Императорского Величества нашло полное понимание у британского кабинета министров, так что вскоре новый союз для борьбы с Кровавым Бонни был сформирован. Помимо России и Англии, в него вошли также бывшие союзники Наполеона — Пруссия и Австрия. Соединёнными силами союзники успешно наваляли Наполеону в октябре 1813-го при Лейпциге. Французская Grand Armee посыпалась, и Наполеон, дабы расколоть вражескую коалицию, начал вести тайные переговоры с австрийцами. В обмен на сепаратный мир Бонни им пообещал откатиться на “свои естественные границы по Рейну”. Правда, Южные Нидерланды, а также Антверпен французский император при этом планировал удержать за собой.

Последнее совершенно не устроило прознавших про тайные переговоры англичан. Расстояние от Антверпена до Дувра составляло всего-то 200 км — какие-то два плевка по карте и Бонни десантируется в Англии!.. Что? Английский флот? Вы вообще о чём? Какой тут флот, когда Наполеон в Антверпене, а Нельсон в могиле?!..

Не-е-ет, так не пойдёт!

Самым простым, что в текущих обстоятельствах пришло в голову англичанам, был стремительный захват Нидерландов, способный одним махом похоронить все возможные кулуарные договорённости Парижа и Вены. Однако тут в игру вступили британские парламентаризм и бюрократия. Уверенно действуя на стороне Наполеона, они сумели отодвинуть отправку английской экспедиции в Нидерланды аж до 30 ноября 1813 года, когда британский экспедиционный корпус генерал-лейтенанта Томаса Грэхема, сопровождающий принца Оранского, высадился в Схевенингене. Но всё это, повторюсь, произойдёт лишь в конце осени 1813-го, а до этого…

До этого можно было бы пустить цитату из “12 стульев”: “В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошёл молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный. — Дядя! — весело кричал он. — Дай десять копеек!..”

Пока в Англии ещё только сочиняли план десанта в курортный Схевенинген, в октябре 1813-го в Голландию со стороны деревни Чмаровки… пардон! — с востока вошёл русский генерал Александр Христофорович Бенкендорф. Да-да, тот самый, который 1782 года рождения, а также “и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ”. Впрочем, последнее будет позже, а пока Александр Христофорович являлся лихим партизанским командиром, немало “пошумевшим” на коммуникациях французов во время кампании 1812 года.