Англичане, русские и много-много опиума
Граждане курящие, приобретая сейчас пачку Marlboro или Parliament, как правило, совершенно не задумываются об истории сигарет. При этом основные вехи дружбы человечества с табаком известны. Хотя бы — из знакомой всем с детства песенки:
Колумб Америку открыл —
Великий был моряк!
Но заодно он научил
Весь мир курить табак.
От трубки мира, у костра
Раскуренной с вождём,
Привычка вредная пошла
В масштабе мировом.
Табак рос в Америке. Его активно пользовали индейцы, потом попробовали белые. Сначала табак был спрессован в кубики для жевания. Затем табаком стали набивать трубки, вертеть из него сигары… Как же в ходе всех этих телодвижений появились сигареты?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вернуться, так сказать, к истокам.
Можно с уверенностью утверждать: европейцы узнали, что такое табак, 28 октября 1492 года. В этот день Христофор Колумб высадился на северо-востоке острова Куба в заливе Бариай, где принял индейских посланников, дабы подписать с ними договор о дружбе и торговле. Далее несколько представителей дона* Колумба в период со 2 по 5 ноября совершили с индейцами таино путешествие вглубь острова. Вернувшись вечером 6 ноября, эти депутаты сообщили руководителю экспедиции следующее: «Мужчины племени всегда шли с горящей тростниковой трубкой в руках (Cuba), набитой определёнными травами (Cohiba), чтобы вдыхать благовония, которые выделяются при горении. Тростниковая трубка по типу ствола мушкета (mosquete) подожжена с одной стороны, а с другой — аборигены сосут её и глотают дым, который их дурманит и немного пьянит. Но они говорят, что этот дым придаёт им также и бодрость. Эти тростниковые трубки они называют табаком (tabacos)».
Тут следует обратить внимание на три слова. «Коиба» (Cohiba) на языке таино означало скрутку табачных листьев, то есть сигару. «Куба» (Cuba или Cuaba) — это местный кустарник, который играл роль огнива, и его зажжённым концом подносили к сигаре. Третье же слово — «табак» (tabaco). Так таино называли Y‑образную трубку тростника, в две верхние части которой забивались табачные листья, поджигались «кубой», а через нижнюю часть индейцы втягивали дым. Симптоматично, что на Санто-Доминго (ныне Доминикана) индейцы как раз это устройство называли «сигарой» (cigarro).
Что было дальше? Привычку курить табак в Европу привезли, естественно, конкистадоры. Тогда же распространилось два вида употребления табака — это жевать и курить. Во втором случае высушенные листья заворачивали в кукурузный лист, сушили, и — вуаля! — пойдём, подымим!
Как известно, полностью сигару выкурить невозможно. Поэтому состоятельные люди (а именно у них хватало средств на приобретение сигар), накурившись всласть, как правило, швыряли дымящийся и разваливающийся окурок в ближайшее подходящее место. То есть — на улицу. Там сигарные окурки подбирала беднота, получавшая тем самым возможность завернуть находку в рисовую, а с середины XIX века — и в простую бумагу, чтобы докурить сигарный табак.
Собственно, так и появились первые сигареты. Правда, на первых порах их именовали иначе — «бумажонкой» (papelate).
По поводу того, какая страна стала пионером промышленного производства сигарет, историки спорят до сих пор. На данный титул имеется две претендентки — Мексика и Бразилия. Соответственно, две группы историков оспаривают и схему распространения сигарет — из Мексики в Испанию и далее в Европу, или из Бразилии в Португалию, а там уже — в европейские дали.
Не будем отстаивать ни одну из этих версий. Просто опишем общий тренд, который мог быть и в Бразилии, и в Мексике.
В 1820‑х годах по Южной Америке пронеслась череда революций и войн за независимость. Отразились они на положении местных жителей очень плохо — население беднело и разорялось. Почти все табачные латифундии работали на экспорт, в то время как рядовые бразильцы и мексиканцы громко требовали: «Партия! Дай покурить!».
В конце концов кому-то из латифундистов (может быть — сразу нескольким) пришла в голову вполне логичная идея — табачное крошево продавать вразвес, попутно наладив торговлю бумажным папирусом, в который некондиционный табачок можно было заворачивать и курить. Нормальные, толстые скрученные в трубочку табачные листы на тот момент называли сигарами (cigarros). Поэтому крошево стали именовать уменьшительно-ласкательно — «цигарками» (cigarrillos).
К 1830 году Мексика и Бразилия во всю дымили «цигарками» и даже почти не обижались на экспорт нормального табачного листа и сигар в Европу. В 1830 году «цигарки» из Мексики распространились в Испанию, а оттуда попали во Францию. Ушлые французские капиталисты усмотрели в новом продукте большой потенциал и начали продавать сигары для богатых, а сигареты — для бедных. Почему бы и нет, собственно?
В 1833 году во Франции можно было приобрести пачки «цигарок» по 10 штук, которые проходили под названием «сигариллы» (cigarrillo). Местные клошары и прочие представители городских низов, не обученные премудростям испанского языка, переиначили это слово в cigaret (маленькая сигара).
Простота процесса создания сигарет оказалась востребована военными не только в условиях Кондитерской войны, но и во время последующих военных конфликтов, включая войну Крымскую. Сигары были дороги, да и с хранением их в полевых условиях наблюдались проблемы. Трубки в полевых условиях «выживали» тоже далеко не всегда. Зато кисет с табаком имелся почти у каждого бойца, а постоянный доступ к бумаге, в которую тот табачок можно было обернуть, обеспечивался наличием в частях газет, книг, агитационных листков и бумажных пыжей для ружей.
Глядя на то, как бодро вертят самокрутки французы, турки и русские, под Севастополем «взяли на вооружение» сигареты и снобы англичане. Далее в Англии произошло то же самое, что случилось во Франции в 1839 году. Вернувшаяся домой в 1856 году армия принесла с собой и моду на сигареты. Причём в отличие от Франции сигаретное «завоевание» Англии произошло почти мгновенно. В немалой степени этому поспособствовало очень своевременное создание Джеймсом Альбертом Бонсаком уже не машинки, а настоящей промышленной машины для изготовления сигарет. Та значительно увеличила производительность сигаретных компаний — сначала до 600, а потом и до 1 200 сигарет в день.
Преодолев французские и английские границы, пристрастие к курению сигарет стало распространяться вглубь европейских территорий.
Между прочим, в России первые сигареты появились задолго до Крымской войны — ещё во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов. В Германию же сигареты попали в самый разгар Крымской прямиком из Санкт-Петербурга. Управляющий российской столичной сигаретной фабрикой Йозеф Хуппман в 1861 году открыл в Дрездене первую немецкую фабрику по производству сигарет. Те поступили на прилавки под маркой Laferme.
Весь персонал фабрики Хуппмана состоял из семи человек — одного резчика табака и шести рабочих. Этого для завоевания германского рынка явно было маловато. Неудивительно, что когда грек Георг Антон Ясмаци нанял сразу несколько десятков человек и начал выпускать в Германии сигареты, в угоду сверхмодному в Европе конца XIX века увлечению Египтом названные Cheops, Sphinx и Ramses, продукция Хуппмана быстро оказалась отодвинута на второй план. Придя в сигаретный бизнес с капиталом в 930 марок, Ясмаци встретил XX век директором крупнейшей табачной корпорации в Германии, чей капитал оценивался в 10 миллионов марок.
Подводя итог, можно сказать, что в новый век Европа вошла как настоящий сигаретный центр мира.
*Титул пожалован Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской 17 апреля 1492 года.
P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что курение вредит вашему здоровью.
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