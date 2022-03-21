Сказ о том, как сигареты Европу завоевали

Партия! Дай покурить!..

Граждане курящие, приобретая сейчас пачку Marlboro или Parliament, как правило, совершенно не задумываются об истории сигарет. При этом основные вехи дружбы человечества с табаком известны. Хотя бы — из знакомой всем с детства песенки:

Колумб Америку открыл —

Великий был моряк!

Но заодно он научил

Весь мир курить табак.

От трубки мира, у костра

Раскуренной с вождём,

Привычка вредная пошла

В масштабе мировом.

Табак рос в Америке. Его активно пользовали индейцы, потом попробовали белые. Сначала табак был спрессован в кубики для жевания. Затем табаком стали набивать трубки, вертеть из него сигары… Как же в ходе всех этих телодвижений появились сигареты?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вернуться, так сказать, к истокам.

Появление «бумажонки»

Можно с уверенностью утверждать: европейцы узнали, что такое табак, 28 октября 1492 года. В этот день Христофор Колумб высадился на северо-востоке острова Куба в заливе Бариай, где принял индейских посланников, дабы подписать с ними договор о дружбе и торговле. Далее несколько представителей дона* Колумба в период со 2 по 5 ноября совершили с индейцами таино путешествие вглубь острова. Вернувшись вечером 6 ноября, эти депутаты сообщили руководителю экспедиции следующее: «Мужчины племени всегда шли с горящей тростниковой трубкой в руках (Cuba), набитой определёнными травами (Cohiba), чтобы вдыхать благовония, которые выделяются при горении. Тростниковая трубка по типу ствола мушкета (mosquete) подожжена с одной стороны, а с другой — аборигены сосут её и глотают дым, который их дурманит и немного пьянит. Но они говорят, что этот дым придаёт им также и бодрость. Эти тростниковые трубки они называют табаком (tabacos)».

Тут следует обратить внимание на три слова. «Коиба» (Cohiba) на языке таино означало скрутку табачных листьев, то есть сигару. «Куба» (Cuba или Cuaba) — это местный кустарник, который играл роль огнива, и его зажжённым концом подносили к сигаре. Третье же слово — «табак» (tabaco). Так таино называли Y‑образную трубку тростника, в две верхние части которой забивались табачные листья, поджигались «кубой», а через нижнюю часть индейцы втягивали дым. Симптоматично, что на Санто-Доминго (ныне Доминикана) индейцы как раз это устройство называли «сигарой» (cigarro).

Что было дальше? Привычку курить табак в Европу привезли, естественно, конкистадоры. Тогда же распространилось два вида употребления табака — это жевать и курить. Во втором случае высушенные листья заворачивали в кукурузный лист, сушили, и — вуаля! — пойдём, подымим!

Как известно, полностью сигару выкурить невозможно. Поэтому состоятельные люди (а именно у них хватало средств на приобретение сигар), накурившись всласть, как правило, швыряли дымящийся и разваливающийся окурок в ближайшее подходящее место. То есть — на улицу. Там сигарные окурки подбирала беднота, получавшая тем самым возможность завернуть находку в рисовую, а с середины XIX века — и в простую бумагу, чтобы докурить сигарный табак.

Собственно, так и появились первые сигареты. Правда, на первых порах их именовали иначе — «бумажонкой» (papelate).

По поводу того, какая страна стала пионером промышленного производства сигарет, историки спорят до сих пор. На данный титул имеется две претендентки — Мексика и Бразилия. Соответственно, две группы историков оспаривают и схему распространения сигарет — из Мексики в Испанию и далее в Европу, или из Бразилии в Португалию, а там уже — в европейские дали.

Не будем отстаивать ни одну из этих версий. Просто опишем общий тренд, который мог быть и в Бразилии, и в Мексике.

В 1820‑х годах по Южной Америке пронеслась череда революций и войн за независимость. Отразились они на положении местных жителей очень плохо — население беднело и разорялось. Почти все табачные латифундии работали на экспорт, в то время как рядовые бразильцы и мексиканцы громко требовали: «Партия! Дай покурить!».

В конце концов кому-то из латифундистов (может быть — сразу нескольким) пришла в голову вполне логичная идея — табачное крошево продавать вразвес, попутно наладив торговлю бумажным папирусом, в который некондиционный табачок можно было заворачивать и курить. Нормальные, толстые скрученные в трубочку табачные листы на тот момент называли сигарами (cigarros). Поэтому крошево стали именовать уменьшительно-ласкательно — «цигарками» (cigarrillos).

Клошары, самокрутки, войны

К 1830 году Мексика и Бразилия во всю дымили «цигарками» и даже почти не обижались на экспорт нормального табачного листа и сигар в Европу. В 1830 году «цигарки» из Мексики распространились в Испанию, а оттуда попали во Францию. Ушлые французские капиталисты усмотрели в новом продукте большой потенциал и начали продавать сигары для богатых, а сигареты — для бедных. Почему бы и нет, собственно?

В 1833 году во Франции можно было приобрести пачки «цигарок» по 10 штук, которые проходили под названием «сигариллы» (cigarrillo). Местные клошары и прочие представители городских низов, не обученные премудростям испанского языка, переиначили это слово в cigaret (маленькая сигара).

27 ноября 1838 года начался франко-мексиканский конфликт, вошедший в историю под названием Кондитерская война. В ходе боевых действий французские военнослужащие попробовали cigarillos, и… им зашло. Новый способ курения табака подкупал своей простотой. Трубку надо постоянно чистить, а тут — сыпанул табак на бумажку, скрутил и кури себе на здоровье! Кондитерская война закончилась в марте 1839-го, де-факто победой французов. Дома все хотели походить на бравых победителей, лихо дымивших самокрутками, поэтому мода на сигареты начала распространяться по Франции со скоростью лесного пожара. Дополнительное ускорение этому процессу придало изобретение в 1847 году мексиканским промышленником Хуаном Непомучено Ардоно машинки для скручивания сигарет.

Простота процесса создания сигарет оказалась востребована военными не только в условиях Кондитерской войны, но и во время последующих военных конфликтов, включая войну Крымскую. Сигары были дороги, да и с хранением их в полевых условиях наблюдались проблемы. Трубки в полевых условиях «выживали» тоже далеко не всегда. Зато кисет с табаком имелся почти у каждого бойца, а постоянный доступ к бумаге, в которую тот табачок можно было обернуть, обеспечивался наличием в частях газет, книг, агитационных листков и бумажных пыжей для ружей.

Глядя на то, как бодро вертят самокрутки французы, турки и русские, под Севастополем «взяли на вооружение» сигареты и снобы англичане. Далее в Англии произошло то же самое, что случилось во Франции в 1839 году. Вернувшаяся домой в 1856 году армия принесла с собой и моду на сигареты. Причём в отличие от Франции сигаретное «завоевание» Англии произошло почти мгновенно. В немалой степени этому поспособствовало очень своевременное создание Джеймсом Альбертом Бонсаком уже не машинки, а настоящей промышленной машины для изготовления сигарет. Та значительно увеличила производительность сигаретных компаний — сначала до 600, а потом и до 1 200 сигарет в день.

Преодолев французские и английские границы, пристрастие к курению сигарет стало распространяться вглубь европейских территорий.

Как из 930 марок сделать 10 миллионов

Между прочим, в России первые сигареты появились задолго до Крымской войны — ещё во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов. В Германию же сигареты попали в самый разгар Крымской прямиком из Санкт-Петербурга. Управляющий российской столичной сигаретной фабрикой Йозеф Хуппман в 1861 году открыл в Дрездене первую немецкую фабрику по производству сигарет. Те поступили на прилавки под маркой Laferme.

Весь персонал фабрики Хуппмана состоял из семи человек — одного резчика табака и шести рабочих. Этого для завоевания германского рынка явно было маловато. Неудивительно, что когда грек Георг Антон Ясмаци нанял сразу несколько десятков человек и начал выпускать в Германии сигареты, в угоду сверхмодному в Европе конца XIX века увлечению Египтом названные Cheops, Sphinx и Ramses, продукция Хуппмана быстро оказалась отодвинута на второй план. Придя в сигаретный бизнес с капиталом в 930 марок, Ясмаци встретил XX век директором крупнейшей табачной корпорации в Германии, чей капитал оценивался в 10 миллионов марок.

Подводя итог, можно сказать, что в новый век Европа вошла как настоящий сигаретный центр мира.

*Титул пожалован Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской 17 апреля 1492 года.