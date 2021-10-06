Шесть мифов о виски

Знакомая всем картина на самом деле порождена американской традицией, которая появилась вследствие низкого качества большей части американского виски, производимого местными “самогонщиками” — муншайнерами. Кстати, это название, образованное от английского moonshine — “лунный свет”, появилось то ли из-за того, что цвет этого напитка, как и у всякого самогона, мутно-белый, то ли потому, что самогонщики делали своё дело по ночам — ведь во многих штатах кустарное самогоноварение, не подвергавшееся налогообложению, считалось незаконным. Разумеется, такой вульгарный напиток можно проглотить, лишь разведя водой или добавив кубики льда.

В Шотландии и Ирландии в виски, даже самый простецкий, никогда не добавляли ничего, полагая, что не стоит портить хороший напиток водой. Так что сейчас делать, как в кино, стоит только с недорогими вискарными блендами, при употреблении которых важен не вкус, а “получаемый градус”. Конечно, ещё существуют коктейли с виски, но поверьте — это слишком вульгарно. Ну а добавлять воду и лёд в старые, благородные напитки — просто кощунство.

Однако могут быть ситуации, когда немного кристально чистой воды пригодится при употреблении дорогого односолодового виски. Это происходит, когда на стол ставится бутылка однобочкового виски (его ещё зовут сингл-касковым, от английского cask — бочка). Такие напитки разливаются из одной бочки (её номер чаще всего указывается на этикетке), отчего вкус каждой серии уникален и не воспроизводим в точности, даже если купить тот же виски из другой бочки. Так вот, однобочковый виски поступает в бутылку в состоянии “как есть”, без разбавления водой, отчего может иметь крепость больше 500. Обычно это придаёт вкусу виски большую плотность и насыщенность, но многие ценители рекомендуют капнуть буквально одну-две капли воды на бокал, чтобы виски чудесным образом поменялся, часто раскрывая новые стороны вкуса и аромата.