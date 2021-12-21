Шампанское 1874 года позволило установить рекорд продаж

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Аукционный дом Christie‘s продал на первых торгах декабря бутылку шампанского Perrier-Jouët (урожая 1874 года) более чем за £40 000. Согласно заявлению организаторов аукциона, благодаря продаже этого лота был зафиксирован новый рекорд Christie‘s по сумме реализации вина и спиртных напитков.
Christie‘s сообщил, что бутылка Perrier-Jouët “Brut Millesimé” накануне торгов была оценена экспертами в 15 000 фунтов стерлингов, однако в итоге ушла за сумму почти в три раза бóльшую (точная цифра — £42 875, что в пересчёте на доллары США составляет 56 981, а на евро — 50 292 евро).
“Бутылка 1874 года была покрыта пылью веков, не имела этикетки. Но внешний вид никак не должен отразиться на содержимом — вино внутри сосуда провело почти 150 лет в идеальных условиях”, — сказал Тим Триптри, директор международного департамента вин и спиртных напитков Christie‘s.
“Оно, вероятно, потеряет большую часть своей “пузырковости”, поскольку газированность со временем уменьшается. Но я не сомневаюсь, что всё равно яркая кислинка и свежесть сохранились”, — добавил он.
Для Christie‘s эта продажа стала лишь одним из ярких событий рекордного для компании аукциона.
Общий объём реализации вин и спиртных напитков на аукционе в начале декабря составил примерно 7,6 млн фунтов стерлингов ($10,1 млн, €8,9 млн). По словам Ноа Мэй, главы отдела вина и спиртных напитков Christie‘s, это “самый высокий показатель за всю историю винного аукциона Christie‘s в мире”.
Среди других основных моментов — три лота по шесть бутылок знаменитого Romanée-Conti’s 1990 года, каждый из которых был продан по £208 250 при предпродажной оценке в £150 000 за лот.
Одиннадцать бутылок того же вина урожая 1971 года ушли с молотка единым лотом за £269 500 (оценка — £180 000), что позволяет сделать вывод: бургундские “голубые этикетки” стали особенно популярными на рынке изысканных вин в этом году.
Шотландский виски также попал в заголовки газет, после того как бутылка односолодового скотча Springbank1919 (50-летней выдержки) была продана за £183 750. Но тут обнаружился “эффект с минусом”: оценочная стоимость не оправдалась — эксперты были уверены, что за эту бутылку покупатель выложит не меньше £280 000.
Большой интерес покупатели проявили к высоко оценённому винтажу шампанского 2002 года: 12 бутылок BelleEpoque Blanc de Blancs 2002-го были проданы за 4 288 фунтов, что превзошло высокую предварительную оценку в £3 000.
Аналитики полагают, что рекордным результатам аукциона поспособствовали появившиеся в британской прессе публикации о “приближающемся годе повышенного спроса на изысканные вина”. По мнению экспертов, некоторые участники торгов рассчитывают, что приобретённые ими бутылки они смогут продать через некоторое время с приличным “наваром”.
Наряду с основным аукционом группа Christie‘s провела распродажу вин, отмеченных наградами престижного британского журнала Decanter, специализирующегося на алкогольных темах. В целом, за вина-лауреаты по версии Decanter World Wine Awards было выручено более 72 000 фунтов стерлингов.
Андрей Карат