Шампанское 1874 года позволило установить рекорд продаж

“Бутылка 1874 года была покрыта пылью веков, не имела этикетки. Но внешний вид никак не должен отразиться на содержимом — вино внутри сосуда провело почти 150 лет в идеальных условиях”, — сказал Тим Триптри, директор международного департамента вин и спиртных напитков Christie‘s.

“Оно, вероятно, потеряет большую часть своей “пузырковости”, поскольку газированность со временем уменьшается. Но я не сомневаюсь, что всё равно яркая кислинка и свежесть сохранились”, — добавил он.

Для Christie‘s эта продажа стала лишь одним из ярких событий рекордного для компании аукциона.

Общий объём реализации вин и спиртных напитков на аукционе в начале декабря составил примерно 7,6 млн фунтов стерлингов ($10,1 млн, €8,9 млн). По словам Ноа Мэй, главы отдела вина и спиртных напитков Christie‘s, это “самый высокий показатель за всю историю винного аукциона Christie‘s в мире”.

Среди других основных моментов — три лота по шесть бутылок знаменитого Romanée-Conti’s 1990 года, каждый из которых был продан по £208 250 при предпродажной оценке в £150 000 за лот.

Одиннадцать бутылок того же вина урожая 1971 года ушли с молотка единым лотом за £269 500 (оценка — £180 000), что позволяет сделать вывод: бургундские “голубые этикетки” стали особенно популярными на рынке изысканных вин в этом году.