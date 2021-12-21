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Шампанское 1874 года позволило установить рекорд продаж

Успех аукционного дома Christie's

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Аукционный дом Christie‘s продал на первых торгах декабря бутылку шампанского Perrier-Jouët (урожая 1874 года) более чем за £40 000. Согласно заявлению организаторов аукциона, благодаря продаже этого лота был зафиксирован новый рекорд Christie‘s по сумме реализации вина и спиртных напитков.

Christie‘s сообщил, что бутылка Perrier-Jouët “Brut Millesimé” накануне торгов была оценена экспертами в 15 000 фунтов стерлингов, однако в итоге ушла за сумму почти в три раза бóльшую (точная цифра — £42 875, что в пересчёте на доллары США составляет 56 981, а на евро — 50 292 евро).

Шампанское

“Бутылка 1874 года была покрыта пылью веков, не имела этикетки. Но внешний вид никак не должен отразиться на содержимом — вино внутри сосуда провело почти 150 лет в идеальных условиях”, — сказал Тим Триптри, директор международного департамента вин и спиртных напитков Christie‘s.

“Оно, вероятно, потеряет большую часть своей “пузырковости”, поскольку газированность со временем уменьшается. Но я не сомневаюсь, что всё равно яркая кислинка и свежесть сохранились”, — добавил он.

Для Christie‘s эта продажа стала лишь одним из ярких событий рекордного для компании аукциона.

Общий объём реализации вин и спиртных напитков на аукционе в начале декабря составил примерно 7,6 млн фунтов стерлингов ($10,1 млн, €8,9 млн). По словам Ноа Мэй, главы отдела вина и спиртных напитков Christie‘s, это “самый высокий показатель за всю историю винного аукциона Christie‘s в мире”.

Среди других основных моментов — три лота по шесть бутылок знаменитого Romanée-Conti’s 1990 года, каждый из которых был продан по £208 250 при предпродажной оценке в £150 000 за лот.

Одиннадцать бутылок того же вина урожая 1971 года ушли с молотка единым лотом за £269 500 (оценка — £180 000), что позволяет сделать вывод: бургундские “голубые этикетки” стали особенно популярными на рынке изысканных вин в этом году.

Шампанское

Шотландский виски также попал в заголовки газет, после того как бутылка односолодового скотча Springbank1919 (50-летней выдержки) была продана за £183 750. Но тут обнаружился “эффект с минусом”: оценочная стоимость не оправдалась — эксперты были уверены, что за эту бутылку покупатель выложит не меньше £280 000.

Большой интерес покупатели проявили к высоко оценённому винтажу шампанского 2002 года: 12 бутылок BelleEpoque Blanc de Blancs 2002-го были проданы за 4 288 фунтов, что превзошло высокую предварительную оценку в £3 000.

Аналитики полагают, что рекордным результатам аукциона поспособствовали появившиеся в британской прессе публикации о “приближающемся годе повышенного спроса на изысканные вина”. По мнению экспертов, некоторые участники торгов рассчитывают, что приобретённые ими бутылки они смогут продать через некоторое время с приличным “наваром”.

Наряду с основным аукционом группа Christie‘s провела распродажу вин, отмеченных наградами престижного британского журнала Decanter, специализирующегося на алкогольных темах. В целом, за вина-лауреаты по версии Decanter World Wine Awards было выручено более 72 000 фунтов стерлингов.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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