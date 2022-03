Ликбез по морским татуировкам

Что означают цыплёнок и свинья на щиколотках?

Тема татуировок, да и вообще боди-арта, просто бездонна. Она заслуживает даже не статьи, а книги, если не серии книг. Мы же остановимся только на одном её аспекте — морских татуировках.

Люди, Преодолевавшие Большие Расстояния

Однако прежде чем с головой окунуться в бездну набитых профессионально и не очень якорей со штурвалами, правильно будет коснуться истории татуировки как таковой.

Да не покажется читателю странным, но татуировки появились, наверное, прямо в тот момент, когда просторы нашей планеты содрогнулись от довольного урчания первого представителя Homo sapiens.

По крайней мере, набивали тату не только народы Меланезии и Океании, но и американские индейцы, тайваньцы и филиппинцы, японцы, а также жители Западного Китая (о последних двух вообще можно писать отдельные трактаты по татуировкам, ибо, скажем, у японцев тату изначально были просто прикладным изображением, обозначающим сферу деятельности и статус носителя, будь то проститутка, пожарный или грузчик).

Если же брать Европу, то там татуировками щеголяли русы (жители Северной Руси, чему у нас есть доказательство в виде воспоминаний арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана в X веке: «От кончиков пальцев и до шеи у каждого здешнего мужчины есть тёмно-зелёные татуировки с рисунками и надписями»), скифы, народы Древнего Египта и Древней Сирии.

Постепенное выделение из всего этого скопища разнокалиберного боди-арта морских татуировок в некий особый подвид изображений, которыми себя отмечали Люди, Преодолевавшие Большие Расстояния и Многие Трудности, началось, пожалуй, где-то в XVI веке, когда паломники в память о посещении Иерусалима начали бить себе на спину… так и хочется сказать — купола, но нет — иерусалимский крест.

Настоящий же взрыв популярности татуировок среди европейских моряков пришёлся на эпоху Великих географических открытий, когда мореплаватели познакомились с татуированными туземцами. Вспомним, что само слово «тату» появилось в европейских языках после посещения Джеймсом Куком Таити, где процесс нанесения перманентного рисунка на тело, выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего пигмента, назывался «татау». В журнале судна Кука HMS Endeavour читаем: «И мужчины, и женщины раскрашивают своё тело тату, как это называется на их языке. Это делается путём нанесения чёрного цвета под кожу таким образом, чтобы он оставался невымываевым».

У матросов в жизни было не так уж много радостей, чтобы отказать себе в удовольствии щегольнуть по возвращении домой экзотическим боди-артом от лучших кольщиков Полинезии. В общем — понеслось!..

К XIX веку татуировки в Европе стали ассоциироваться в первую очередь именно с моряками. Как писал один исследователь: «Моряки, находящиеся в постоянной милости стихий, часто испытывают потребность в религиозных изображениях на своём теле, дабы успокоить эти гневные силы, вызывающие штормы и крушения вдали от дома». К концу XIX века уже до 90% матросов Royal Navy носило татуировки. Нижние чины других флотов мира старались от лайми не отставать.

Ласточки, драконы и полуголые красотки

Набивали себе моряки, конечно, не только кресты — ассортимент рисунков, используемых матросами, оказался весьма широк. При этом он был наполнен смыслами, не всегда понятными сторонникам сухопутных профессий.

Начнём с ласточки. Это изображение, согласно кодексу моряцких тату, значит, что его обладатель хотя бы раз пересёк экватор. В XIX веке, когда пересечение экватора стало уже рутиной, появился другой смысл: моряк с ласточкой на груди, спине или шее — это человек, который прошёл 5 тысяч морских миль. Две ласточки — 10 тысяч миль. И так далее.

Выбор ласточки в качестве некоего символа морского профессионализма был неслучаен. Считалось, что эта птица всегда возвращается домой, то есть рисунок ласточки служил ещё и оберегом, призванным помочь моряку вернуться в родную гавань.

Идём дальше.

Дракон. В современном понимании тату дракона трактуется как защита семейных ценностей или декларация своей силы, у японских якудза драконов носили начальники боёвок или ватаг, ну а на матросском сленге тату дракона говорит только об одном: данный моряк служил в Юго-Восточной Азии, или в русском варианте — на Тихом океане.

Следует отличать просто дракона от золотого дракона, ибо если вы вдруг видите тату последнего — то у моряков это значит, что человек совершил кругосветное путешествие.

Парусник с полным парусным вооружением, несущийся по волнам — очень романтичная татуировка. В понимании моряков XIX века она означала, что носитель такого рисунка хотя бы раз обогнул мыс Горн.

Ну а если вдруг вытатуирована полуголая красотка с ожерельем из цветов, едва прикрывающих пышную грудь фемины? В американском флоте такое тату себе били те, кто служил на Гавайях. Да-да — в Пёрл-Харборе.

Звезды. Чаще всего на груди или на спине. Это не означало ранг матроса, но говорило о том, что вам встретился настоящий драчун, ибо каждая звезда, обычно красная или зелёная, рисовалась за победу в драке или серьёзной потасовке.

Раковина или ракушка. Здесь всё просто — перед вами старый моряк, так сказать, просоленный морской волк. Дошло до того, что в английском языке Shellback (ракушка, завёрнутая внутрь) даже стало переводиться как «морской волк» или «бывалый моряк».

Ах да, если ракушка не простая, а золотая — это значит, что моряк совершил кругосветку с попутным пересечением экватора.

Гарпун. Вариант только один — перед нами китобой. Будь Нед Ленд из «Двадцати тысяч лье под водой» или Квикег из «Моби Дика» реальными людьми, они обязательно постарались бы обзавестись татуировкой в виде гарпуна.

Якорь, обвитый цепью. Изначально такое тату полагалось боцману или боцманмату. Позже рисунок якоря приобрёл в моряцкой среде такую популярность, что его себе стали бить абсолютно все (ну разве что за исключением юнг).

Штурвал — это прерогатива штурманов и рулевых.

Канат на запястье в XIX веке кололи себе марсофлоты, то есть те моряки, которые работали с парусами и такелажем. Ныне эта татуировка означает, что моряк ходил под парусами.

Маяк — исходно татуировку с этим изображением в английском флоте носили те, кто был прикомандирован к Тринити-хаусу (служба маяков и береговых сооружений). Однако уже в середине XIX века маяк стал татуировкой-талисманом, «гарантирующей» возвращение моряка домой вопреки всем житейским и природным передрягам.

Hold Fast, парни, Hold Fast!..

Акула. А вот тут уже мы с вами сталкиваемся с предметом религиозной татуировки. Согласно поверью, если у моряка, выпавшего за борт, наколота акула, то настоящие акулы бедолагу атаковать не станут, ибо признают в нём «родственника». К этой же категории относится парная татуировка — цыплёнок и свинья. Цыплёнок обычно бился на левой щиколотке, а свинья — на правой. Это тоже предмет суеверия, заключающегося в том, что выброшенный на землю моряк с такой татуировкой всегда найдет еду и кров.

Полярная звезда. Предполагалось, что обладатель такой татуировки всегда, даже в самую лютую непогоду, отыщет дорогу домой.

Русалка. Татуировка-талисман, «заряженная» на то, что любимая девушка на берегу дождётся моряка.

Морская звезда. Эта татуировка обычно набивалась на запястье. Она символизировала то, что моряк никогда не собьётся с курса.

Игральные кости или же игральный кубик — опять татуировка-талисман. Набивший её себе моряк хотел тем самым «приманить» удачу и стать «баловнем фортуны».

Скрещенные пушки — сначала канонир или комендор, затем — просто военный моряк.

Выбитая на пальцах двух рук надпись Hold Fast — «держись крепко». Девиз, пожелание, заклинание — всё одновременно! Первоначально таким тату украшали себя марсофлоты. Затем, как и в случае с изображением якоря, — все кто ни попадя. Со временем это изображение позабылось, но выход в начале «двухтысячных» на экраны кинокартины Master and Commander: The Far Side of the World вновь возродил среди моряков моду на тату Hold Fast.

Мы могли бы ещё очень долго копаться в коллекции морских татуировок, но, пожалуй, остановимся на уже перечисленном.

В заключение отметим, что к середине тридцатых годов XX века жанр морских татуировок явно стал выдыхаться. Не исключено, что он так бы и скукожился до изображения одного единственного якоря, если бы не энтузиазм американского татуировщика Нормана Кейта Коллинса по прозвищу Моряк Джерри.

В возрасте 19 лет загремев на флот и много где побывав, Джерри в итоге осел в чайнатауне Гонолулу. Там он и встретил Вторую мировую, за время которой мастер набил тату тысячам американских матросов и солдат. Так, возможно, сам того не желая, Джерри стал самым настоящим популяризатором морских татуировок и основателем моряцкого тату-стиля «олдскул», завоевавшего столь бешеную популярность в U. S. Navy, что её можно сравнить разве что с популярностью пинапа в U. S. Army.

Самое же главное, Моряк Джерри возродил у людей интерес к морским татуировкам, сохраняющийся до сих пор.