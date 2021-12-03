Самые необычные вина мира

Right Place уже знакомил своих читателей с необычными крепкими спиртными напитками и странными сортами пива. Теперь настала очередь неординарных вин — удивительных, романтичных, причудливых, дерзких и порой невозможных (ну, собственно, из винотеки бутылку, как из песни слова, не выкинешь). Топ-10 таких вин, по нашему мнению, выглядит так.