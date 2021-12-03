Самые необычные вина мира

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Right Place уже знакомил своих читателей с необычными крепкими спиртными напитками и странными сортами пива. Теперь настала очередь неординарных вин — удивительных, романтичных, причудливых, дерзких и порой невозможных (ну, собственно, из винотеки бутылку, как из песни слова, не выкинешь). Топ-10 таких вин, по нашему мнению, выглядит так.
- Шоколадное вино. Идея добавлять каплю шоколада “для аромата” в бочки созревающего вина не нова, но настаивать его на натуральном чёрном шоколаде в компании с растущими в Калифорнии “французскими сортами” Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah, как это делает американская бодега Chocolate Shop Wine, дано не каждому. Массовое производство шоколадного вина началось здесь в 2011 году после того, как тщательное изучение вкуса и спроса населения на сей продукт показало необходимость срочного заполнения этой ниши в США и Великобритании. Для Соединённого Королевства, правда, вино делают из испанского сорта винограда Tempranillo.
- Крапивное вино. На ум сразу приходит дикое буйство жгучих зарослей где-нибудь на старенькой летней даче. Собственно, какое тут может быть сочетание неаристократической бунтарки с тонкой европейской лозой? Ну, скажем мы, это примерно как сварить кашу из топора. Судите сами. Изготавливается крапивное вино из небольших цветочных бутонов и листьев верхней части растения — там они самые сочные. Крапиву добавляют в виноградное сусло в варёном виде (причём припускают в кипятке быстро — чтобы не растеряла свои полезные свойства). Далее дополняют “топор” мятой, тёртым имбирём, тимьяном, петрушкой, соком апельсина или лимона. На весь процесс выдержки обычно уходит до 4 месяцев.
- Вино на каннабисе*. По словам Крейна Картера, президента Ассоциации производителей конопли в долине Напа, вино, содержащее марихуану*, воздействует на человека сильнее и быстрее, чем при употреблении им брауни (печенья) из каннабиса. Этот напиток популярен в Соединенных Штатах и производится из Cabernet Sauvignon. В каждую бочку с виноградным суслом закладывают 0,5 кг “травки”*. В бутылке готового продукта содержится около 1,5 г марихуаны.
- Вино из берёзового сока. Хотелось бы сделать отсылку к России. Но, к сожалению, “страна берёзового ситца” проморгала такой отличный официальный бренд. Это игристое вино производится с 1785 года в Швеции, имеет фоном ореховый вкус и аромат трав и миндаля. По словам знатоков, “берёзовое вино выглядит свежее и слаще виноградного”. В России — с её обилием берёз и традицией собирать их сок по весне — такое вино тоже готовят. Но главным образом настаивают в домашних условиях. Рецепты и советы, как приготовить этот напиток, доступны в Рунете.
- Метеоритное вино. Производилось чилийской винодельней Bodega Viña Tremonte, работники которой утверждают, что погружают метеорит в Cabernet Sauvignon во время ферментации. Правда, по сведениям из других источников, прибывший из космоса камешек возрастом 4,5 млн лет и размером три дюйма, найденный в пустыне Атакама, укладывают снаружи поблизости от бочек. Всего метеоритного вина было произведено 10 000 литров. Продажи всех партий прошли успешно.
- Вино на тигриных костях. Происхождение этого вина можно считать криминальным: однажды сотрудников китайского зоопарка Xiongsen Bear & Tiger Zoo, где время от времени умирали нестарые ещё тигры, поймали за занятием, которое не входило в список выполняемых ими работ по договору. Ребята разделывали туши, отбирали мясо, которое потом употребляли в пищу, а кости вымачивали в больших чанах с вином. Согласно народным поверьям, получающаяся настойка способна излечивать такие хвори, как артрит и прочие заболевания костей. Изготовление вина на тигриных костях, по сведениям портала Vinetur.com, в Китае запрещено с 1993 года, однако бутылки с этим напитком продолжают появляться на аукционах “неизвестно откуда”. Стоимость ёмкости 0,7 л начинается от $800.
Рисовое вино со змеями
- Вино с рептилиями и пауками. Этот напиток необычным можно считать только для жителей Европы или Америки. Для азиатов же он — практически классика. Его получают путём погружения паукообразных и рептилий (змей, скорпионов и ящериц) в рисовое вино. Продукт пользуется спросом в Китае и Юго-Восточной Азии и, как полагают местные жители, обладает целебными свойствами.
- Вино с медвежьей желчью. В европейской и американской фармакологической практике желчь медведя используется для изготовления лекарственных настоек, а мешать её с вином категорически не рекомендуется. В Китае же добавить медвежью желчь в вино с примесью китайской кассии, апельсиновой цедры и семян фенхеля — в порядке вещей. Считается, что такое вино наделено необычными целебными свойствами (ну почти наверняка улучшает зрение — а это тоже неплохо).
- Вино с пенисом оленя. Ещё одна китайская находка. Для приготовления такого вина пенис оленя извлекают, пока это бедное существо ещё живо. По свидетельству некоторых западных источников, такое вино использовалось китайскими спортсменами на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Считается, что оно является лекарством от спортивных травм.
- Вино с человеческими фекалиями. Экскременты добавляют к традиционному японскому рисовому вину в период брожения. По прошествии 3-4 месяцев их удаляют. В Японии и Южной Корее это вино можно найти в продаже под маркой Ttongsul. Утверждается, что 9-градусное вино излечивает от эпилепсии и способствует быстрому заживлению сломанных костей. Сведения о вкусе напитка в прессе отсутствуют.
*Данная статья не является пропагандой наркотиков. Редакция Fitzroy Magazine выступает против употребления психоактивных веществ.
Андрей Карат