“Самогон” самураев

Японский сётю менее известен за пределами островного государства, чем производимые этой страной саке и виски. Но недавно Европа и Соединенные Штаты ослабили ограничения на объёмы поставляемых им из Страны восходящего солнца напитков, и это, вполне возможно, простимулирует индустрию сётю.

Сётю (в переводе на русский — “жжёное вино”) — мало известный широкой публике японский спиртной напиток. Его питейная крепость — 20-25%. На самом-то деле эта национальная японская “самогонка” гораздо забористее и градусом иногда обгоняет водку, но любители сётю обычно разбавляют напиток до предпочитаемой ими крепости.

Сётю делают на базе риса. Зерно вначале распаривают, затем добавляют специальный сорт плесени, называемый кодзи кин. В результате появляется оригинальный рисовый солод. Затем при помощи воды и закваски — с “приложением” батата, ячменя и даже гречки — готовят спиртовые дрожжи. Из этой смеси получают брагу, которую впоследствии перегоняют. Продукт первой перегонки — не очень крепкий, всего 17%–18%. Для достижения более высокой градусности его перегоняют ещё несколько раз.

Сётю бывает двух типов: коруй и оцуруй. Они отличаются по крепости (первый меньше 36%, второй — не более 45%), но главное различие всё же не в этом, а в способе дистилляции (сравнительно быстрой и непрерывной или медленной, но с паузами), благодаря которому напиток получен. После выдержки в деревянных бочках сётю разливают по бутылкам и отправляют в торговые сети. Но перед бутилированием винокурни обычно разбавляют продукт, чтобы осветлить жидкость и сделать её непохожей на виски.

В конце 2020 года США разрешили экспорт сётю в четырёх разных стилях дизайна бутылок ёмкостью от 720 мл до 1,8 литра.

Продвижение японского сётю за границу сильно отстаёт от других японских спиртных напитков. В последнее десятилетие годовая стоимость экспорта колеблется в районе 1,5 миллиарда японских йен ($13 650 000). В 2010 году экспорт японского виски был в пересчёте на деньги таким же, а к 2020 году вискарь далеко оторвался от сётю — 27,1 миллиарда японских иен, что примерно в 23 раза больше, чем у сётю. Экспорт саке достиг 24,1 миллиарда йен.

Уже упомянутое ослабление ограничений в Европе и Соединенных Штатах считается одними экспертами решающим фактором в расширении продаж сётю за рубеж. Однако другая группа аналитиков склоняется к мнению, что экспорт вряд ли вырастет в ближайшие месяцы. Накаяма Дайки, президент экспортной компании сётю Nanzan Bussan, указывает, что главная проблема в цвете напитка.

“Если нормы по цвету не будут пересмотрены, расширить экспорт сётю будет невероятно сложно”, — уверен менеджер.

Так называемое “регулирование по цвету”, установленное в Японии 70 лет назад, действительно стало препятствием для экспорта сётю. Дело в том, что этот напиток, выдержанный длительное время в бочках, становится янтарно-жёлтым, то есть практически совпадающим по своему колеру с виски. В соответствии же с Регламентом, установленным Национальным налоговым агентством Японии, “плотность цвета сётю должна составлять примерно одну десятую от плотности виски, чтобы различать два дистиллированных продукта”.

“В мире редко принято различать спиртные напитки по цвету, но у нас так”, — не без сарказма прокомментировал наличие помехи для экспорта Накаяма.

Объём продаж сётю на внутреннем рынке в Японии достиг своего пика в 2007 году и с тех пор снизился примерно на 25%. В планах правительства значится увеличение поставок сётю за рубеж. К 2025 году доходы от экспорта этого продукта должны составить 4 миллиарда иен к 2025 году, что в три раза больше текущего финансового объёма.