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Sam Adams Utopias по цене $250 за бутылку

“Это — самое крепкое коммерческое пиво в мире!”
Sam Adams Utopias
domstrousam.ru

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Американская пивоваренная компания Boston Beer Co объявила о выпуске партии “очень специального” пива. Неординарность напитка заключается в невиданных для сего продукта градусах: он настолько забористо-крепкий, что… запрещён в 15 штатах США.

Пиво именуется Sam Adams Utopias, имеет крепость 28%, и его коллекционные партии в последнее время выпускаются один раз в два года.

Такая периодичность определяется сложным процессом выдержки и смешивания продукта в бочках, а также трудностью перемещения выстаивающегося напитка из одной ёмкости в другую. Хлопотно, но именно подобными шагами достигается “усложнение напитка”.

История SAU началась в 2002 году, когда Boston Beer выпустила первую партию Utopias крепостью 24%. Производители громко заявили, что “это — самое крепкое коммерческое пиво в мире”. В первые годы SAUвыпускали ежегодно, постепенно увеличив содержание в нём алкоголя до 27%. Затем партии стали производиться раз в два года, а крепость выросла ещё на процент.

Sam Adams Utopias
media.gqindia.com

Пивовары Boston Beer говорят, что “некоторая часть жидкости имеет почти тридцатилетнюю выдержку” (какая именно часть — не разглашается) в деревянных бочках из-под бурбона. Есть и объёмы, настаивающиеся меньшее время. Когда подходит определённый финальный срок ферментации напитка, будущее пиво частями разливают — смешивая в определённых пропорциях — по 86 большим бочкам, в которых ранее выдерживались мадера, портвейн и херес. Выпуск Utopias 2021 года отличается от остальных тем, что часть купажа впервые была выдержана в бочках французского дуба, где ранее зрело вино Сотерн.

В этом году в настаивавшееся крепкое и экстремальное пиво Sam Adams Utopia была добавлена ещё и выжимка вишни. Сообщается, что партия выпущена ограниченным тиражом (маркетинговый ход не нов, но всегда срабатывает — народ активно покупает, “а вдруг именно мне не хватит?”). Utopias готовят из карамельного, венского, моравского и баварского копчёного солода — с добавкой к этому “созвездию” злаков благородного хмеля четырёх сортов (Hallertauer Mittelfrüh, Tettnanger, Spalter и Saaz). Выпускаемые партии действительно очень небольшие. Например, в 2007 году в торговую сеть было отправлено 12 000 бутылок, а в 2009 — всего 9 000. Правда, нынче пивовары расщедрились и к радости биргиков выкатили партию в 13 000 бутылок.

Продажа Sam Adams — 2021 началась 11 октября в американских магазинах, имеющих специальное разрешение на торговлю столь крепким пивом. Сногсшибательная Utopia запрещена к реализации в таких штатах, как Алабама, Арканзас, Джорджия, Айдахо, Миссури, Миссисипи, Монтана, Нью-Гемпшир, Северная Каролина, Оклахома, Орегон, Южная Каролина, Юта, Вермонт, Западная Вирджиния и некоторых других.

С момента появления Utopias в 2002 году пивовары исследовали неизведанную территорию с каждым вариантом пива, экспериментируя с разными видами бочек для выдержки, новыми вкусами и различными методами смешивания, — говорит основатель и пивовар-изобретатель лагера Sam Adams Джим Кох. — Результат всегда превосходил наши ожидания (в лучшую сторону, конечно). Пиво получалось особенным, энергичным, неповторимым. Таким, которого стоит ждать и не жалеть потом о потраченном на это времени.

Времени и денег, добавим мы. Розничная цена напитка Sam Adams Utopias (SAU) 2021 года составит 240 долларов США за бутылку. А самая первая серия Utopias, вышедшая в 2002 году, разливалась в керамические бутылки, стоившие 100 долларов. Спрос на товар был высоким — бутылка SAU в 2009 году уже легко уходила за $150.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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