Sam Adams Utopias по цене $250 за бутылку

Американская пивоваренная компания Boston Beer Co объявила о выпуске партии “очень специального” пива. Неординарность напитка заключается в невиданных для сего продукта градусах: он настолько забористо-крепкий, что… запрещён в 15 штатах США.

Пиво именуется Sam Adams Utopias, имеет крепость 28%, и его коллекционные партии в последнее время выпускаются один раз в два года.

Такая периодичность определяется сложным процессом выдержки и смешивания продукта в бочках, а также трудностью перемещения выстаивающегося напитка из одной ёмкости в другую. Хлопотно, но именно подобными шагами достигается “усложнение напитка”.

История SAU началась в 2002 году, когда Boston Beer выпустила первую партию Utopias крепостью 24%. Производители громко заявили, что “это — самое крепкое коммерческое пиво в мире”. В первые годы SAUвыпускали ежегодно, постепенно увеличив содержание в нём алкоголя до 27%. Затем партии стали производиться раз в два года, а крепость выросла ещё на процент.