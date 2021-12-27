Royal Navy и овсянка

В годы Аугсбургской лиги и войны за испанское наследство система, выстроенная Пипсом, дала сбой в её “рыбной” части. Дело в том, что сушёная и вяленая рыба плохо переносят повышенную влагу, неминуемую в дальних плаваниях. Так что когда английские эскадры приступили к вояжам в Вест-Индию или к берегам Северной Америки, запасы рыбы в трюмах кораблей Royal Navy начали гнить. При этом по декам парусников распространялось настолько мощное амбре, что моряки порой требовали выкинуть за борт всю пайковую рыбу. Мало того, они даже совершенно добровольно были готовы вымыть весь корабль с уксусом, потому что запах уксуса и то менее противен, чем вонь от гниющей трески.

Сначала Адмиралтейство “тресковые” жалобы капитанов и команд посчитало блажью — ну типа матросики с жиру бесятся. Но последующие события заставили Их Лордства пересмотреть свои взгляды.

Началось всё с того, что в мае 1729 года адмиралу Чарльзу Уоджеру было приказано возглавить в Спитхэде эскадру из 33 вымпелов, к которым вскоре присоединились 14 голландских линейных кораблей. Данное англо-голландское соединение предназначалось для действий против Испании, поскольку Мадрид в 1727-1728 годах всячески демонстрировал Лондону свою враждебность и даже пытался отбить Гибралтар.

Планы — планами, но в море корабли Уоджера так и не вышли. В Лондоне газеты во всю потешались над этим фактом — англо-голландское соединение даже получило нелестное прозвище “флот домоседов” (stay-at-home fleet). Одновременно со снабжением “домоседов”, как и со снабжением отряда адмирала Хозайера, ушедшего в Вест-Индию, возникли серьёзные сложности. Почему? Потому что поставщики продовольствия для Royal Navy оказались несколько более предприимчивыми, чем это ожидалось в Адмиралтействе.