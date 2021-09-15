Ром и грог — правильные напитки осени

Несмотря на популярный мем про правильный “осенний суп”, несмотря даже на то, что вот уже несколько лет я с удовольствием отмечаю в середине сентября День осеннего супа, глинтвейн для меня — не самый правильный осенний напиток.

Во-первых, часто и с большим удовольствием готовил и пил я его зимой, по окончании, а то и прямо во время лыжной прогулки.

Во-вторых, он, как мне кажется, вообще не очень сочетается с осенним настроением, особенно ранней осенью. Да и исторически появился глинтвейн как часть рождественских угощений.

Ну критикуешь — предлагай. Если не глинт, то что? Что может претендовать на звание правильного осеннего напитка?

Водка? Но она напиток не самостоятельный, ей нужен стол, а главное — компания. В одиночку, без закуски пить водку может только законченный алкоголик.

Джин? Ну не так-то много тех, кто пьёт джин в чистом виде. Не очень он для этого подходит. Зато сей напиток прекрасен в коктейлях, в сочетании с тоником, лимоном, а главное — льдом. Но осенью и так не жарко, так что оставим джин до лета, благо оно ещё будет, честное слово.

Виски или коньяк? На самом-то деле они хороши в любое время года. А осенью… Осенью давайте пробовать ром!