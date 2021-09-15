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Ром и грог — правильные напитки осени

Как с удивлением обнаружить, что жизнь-то налаживается
ром
shutterstock
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Несмотря на популярный мем про правильный “осенний суп”, несмотря даже на то, что вот уже несколько лет я с удовольствием отмечаю в середине сентября День осеннего супа, глинтвейн для меня — не самый правильный осенний напиток.

Во-первых, часто и с большим удовольствием готовил и пил я его зимой, по окончании, а то и прямо во время лыжной прогулки.

Во-вторых, он, как мне кажется, вообще не очень сочетается с осенним настроением, особенно ранней осенью. Да и исторически появился глинтвейн как часть рождественских угощений.

Ну критикуешь — предлагай. Если не глинт, то что? Что может претендовать на звание правильного осеннего напитка?

Водка? Но она напиток не самостоятельный, ей нужен стол, а главное — компания. В одиночку, без закуски пить водку может только законченный алкоголик.

Джин? Ну не так-то много тех, кто пьёт джин в чистом виде. Не очень он для этого подходит. Зато сей напиток прекрасен в коктейлях, в сочетании с тоником, лимоном, а главное — льдом. Но осенью и так не жарко, так что оставим джин до лета, благо оно ещё будет, честное слово.

Виски или коньяк? На самом-то деле они хороши в любое время года. А осенью… Осенью давайте пробовать ром!

Напиток пиратов и путешественников

Напиток пиратов и путешественников, солдат и мечтателей, ром многолик и разнообразен. Главное — суметь подобрать подходящий. Правда, для этого надо немного разбираться в том, что такое ром.

Начнём с того, что со своим рождением ром запоздал на несколько столетий. “Камыш, дающий мёд” был известен ещё солдатам Александра Македонского, сахарный тростник возделывали и в Европе, испанцы завезли его на Майорку, а сведения об опьяняющем напитке из его сока можно найти и у Марко Поло, и в древнеиндийских текстах. В средневековой Европе тростниковый сахар был вполне известен. Правда, был он тогда дорог и редок. Королям его доставляли в качестве экзотического восточного лакомства, а простой народ предпочитал мёд.

ром
shutterstock

Дело в том, что выращивание сахарного тростника на европейском Средиземноморье оказалось делом непростым и затратным, а потребность в сладком с избытком удовлетворялась в течение долгого времени тем же мёдом. Но известен сахарный тростник был. Впрочем, когда Европа переживала бум дистилляции, когда рождались будущие великие коньячные и виски-дома, про сахарный тростник… просто забыли.

Вспомнили об интересующем нас растении, когда на островах Карибского бассейна было налажено поточное производство тростникового сахара. Остающаяся после выделения сахара чёрная (жгуче-горькая на вкус) патока содержала ещё достаточно сахаров для того, чтоб забродить. Оставалось её перегнать. Дальше каждый поступал на свой вкус.

Испанцы, уже давно искавшие замену привычным и любимым материковым винам, предпочитали быстрое сбраживание, а также перегонку с получением лёгких, слабоароматных спиртов, незначительную выдержку и частенько — дополнительную ароматизацию (а заодно — и закисление!) за счёт добавки в патоку в процессе сбраживания сока местных фруктов. Да и сам ром пили, обильно смешивая с соками, обычно — цитрусовых. По мере совершенствования производства испанцы добавили к процессу фильтрацию через слой угля — для максимального удаления цвета и запаха. Да и для выдержки ещё со времён Дона Факундо Баккарди предпочитали использовать не бочки, а чаны из нержавеющей стали. 

Англичане, ни в чём не желающие уподобляться вечным своим антагонистам, предпочитали медленный, основательный процесс, длительную перегонку с получением тяжёлых, пряно-ароматных спиртов и значительным сроком выдержки. Нередко англичане дополнительно настаивали ром на специях — благо их вокруг было много.   

Французы же, у которых по военно-политическим соображениям не ладилось с экспортом сахара на материк, в качестве сырья использовали не патоку, а непосредственно сок. В результате их ромы получили совершенно особенный вкус и аромат.

Так вот, оставим все эти испанские бледные ромы в стороне. Мы отдали им некоторую дань летом, когда пили мохито, и хватит! Не подойдёт нам и французский вариант. Сложный аромат — на любителя, высокая цена… Наша российская осень более всего похожа на британские весну, лето и осень, а поздняя осень — один в один аглицкая зима. Вот и воспользуемся рецептом островитян: уж они-то знают, как поднять настроение и сохранить здоровье, когда кругом туман, моросит холодный дождь и отпуск — через 9-10 месяцев.

Возьмём доброго крепкого рома…

Итак, возьмём доброго крепкого рома, приготовленного в английском стиле… Вообще-то на этом, хе-хе, можно и остановиться. В бокале — ром, в зубах — сигара, сам ты сидишь у камина (ну ладно, ладно, у батареи!) в уютном кресле — жизнь налаживается. Но что делать, если надо не просто встать из кресла (это еще полбеды), но и выйти на улицу? А там — холод, сырость, слякоть…

Ром и здесь может помочь. Тот самый: английского стиля. Ибо ещё давно, в 1740 году, вице-адмирал Эдвард Вернон изобрёл чудесный напиток — грог! Выдумал он его, руководствуясь двумя идеями: уменьшить травматизм среди напившихся крепкого алкоголя матросов и наладить профилактику цинги, с которой на британском флоте имелись серьёзные проблемы.

Нам, кстати, дополнительные витамины посреди осенней матушки-России тоже не помешают. Однако вернёмся к Вернону.

По приказу вице-адмирала ежедневную алкопорцию в Royal Navy стали выдавать, разбавив ром водой с лимонным соком и сахаром. За приверженность Вернона к непромокаемой накидке из фая (по-английски — grogram cloak) вице-адмирала за глаза называли Старым Грогом, ну и придуманный им напиток стали звать так же. Вот это-то сочетание рома, лимонного сока, сахара и крепкого чая — и есть, как мне кажется, самый подходящий напиток, чтобы встретить осень. В начале осени, в теплые ещё, почти летние дни чай должен быть холодным. Можно в него даже кубик-другой льда кинуть, если вдруг вам жарко. По мере того как начинают портиться погода и падать температура снаружи — поднимаем температуру напитка.

Приготовить грог просто. Нам понадобится чай, лимонный сок, мёд или сахар, специи, ну и конечно, — йо-хо-хо! — ром.

Первое правило — чай должен быть крепким и ароматным, не стоит экономить на удовольствии. Поэтому — никаких пакетиков. Сыпем полторы ложки листового чёрного чая на каждую будущую кружку напитка. Лимонный сок нужен свежевыжатый — мы не просто выпить собираемся, мы ведь боремся с осенним авитаминозом! Лимоны лучше взять узбекские, с тонкой ярко-жёлтой кожурой, но это не самое главное. В заварку можно добавить чуть-чуть смеси специй: корицы, ванили, кардамона… Они придадут напитку дополнительный пряный аромат.

Как только чай заварился — наливаем в кружку заварку, кладём сахар, помешиваем, чтоб растворился, вливаем столовую ложку лимонного сока и — вот оно главное! — ром. Здесь надо не переборщить: рома лить — не более трети кружки! А то популярная в британском флоте песня “Что нам делать с пьяным матросом” может оказаться неожиданно актуальной и для вас. А предлагаемые там способы борьбы с пьянством особым гуманизмом не отличаются. Теперь — подождать минуту и… приятного аппетита. Если не спеша отпивать по глотку, то в какой-то момент можно с удивлением обнаружить, что жизнь-то налаживается!..

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Александр Баркан

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