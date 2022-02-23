Секс-бокс-пушки… Точнее – релоад. Вводная часть

Какой же фанат стрельбы не хочет сэкономить на своём увлечении?

От редакции Fitzroy:

23 февраля — бывший День Советской армии и Военно-морского флота, а ныне — День защитника Отечества. Однако в массовом сознании 23 февраля — это ещё и некий День Настоящих Мужчин, в который на сильную часть человечества как из рога изобилия сыплются подарки в виде носков, дезодорантов, пены для бритья и шампуней от перхоти. Не желая оставаться в стороне от этого тренда, мы тоже приготовили для Настоящих Мужчин на 23 февраля свой подарок — материал о релоаде. Ибо какой же Настоящий Мужчина не любит стрелять и какой же настоящий фанат стрельбы не хочет за счёт релоада чутка сэкономить на своём увлечении?

В полку «мальчиковых увлечений» (секс-бокс-пушки-и-немного-джаза) с недавних пор появилось модное свежее пополнение. Правда, доступно оно далеко не всем (а только владельцам огнестрельного оружия) и потому сохраняет некий милый налёт элитарности. Знакомьтесь — релоад.

Что такое релоад?

Релоад — это самостоятельное снаряжение боеприпасов к нарезному оружию. Берём гильзу, пулю, порох, капсюль, собираем всё вместе — получаем готовый патрон. Изготовление боеприпасов для гладкоствольных ружей было разрешено ещё в СССР, но в отношении нарезного оружия в законодательстве была этакая неприятная недоговорённость, которая могла привести излишне рукастого стрелка прямиком на скамью подсудимых. По счастью, в 2018 году инициативной группе энтузиастов удалось продавить поправки в «Закон об оружии», и теперь в России это увлекательное занятие стало полностью законным.

Nota bene

Предвидя наморщенные носы и кислые мины на лицах доморощенных ценителей русского языка, заранее поясню: в данной теме огромное количество англоязычных терминов и псевдоанглоязычных жаргонизмов. Адекватной замены в отечественной терминологии зачастую просто нет, поэтому мы вынуждены использовать заокеанский вокабуляр, попутно наскоро перепевая его на родной язык. Что поделать, релоад — американская вотчина; именно в США он распространён максимально — и все серьёзные производители оборудования для «самокрута» находятся на территории Штатов.

А зачем вообще снаряжать, если можно купить в магазине?

Во-первых, параметры покупных патронов вас могут не устраивать. Представьте: приобрели вы новёхонькую, очччень дорогую винтовку, топовый прицел, каждые выходные ездите на стрельбище, оттачивая стрелковые навыки, а оружие ваше категорически не хочет попадать в мишень. Или попадает, но редко. Плохая кучность, слишком сильная отдача и дульное пламя, а на охоте дичь при попадании сильно разбивает — всё удовольствие от стрельбы пропадает.

Во-вторых, в магазине патронов может и не быть. Речь тут, конечно, не о самых ходовых боеприпасах. В начале 2000-х годов, когда продукция американских производителей хлынула на отечественный рынок, в ормагах висели очень приличные и сравнительно недорогие винтовки самых экзотических калибров по вполне разумной цене. И патроны к ним, разумеется, тоже завозились. Но после всем известных событий 2014 года (и последовавших санкций) этот канал закрылся намертво. Больше ничего из США к нам не возят, весь американский товар — либо б/у, либо ввезён через третьи страны и продаётся с солидной наценкой. В результате на руках у россиян оказалось довольно большое количество импортного нарезного оружия, патронов к которому в магазинах нет физически — и не будет в обозримом будущем. Но компоненты этих боеприпасов (пули, гильзы, капсюли, порох) с некоторыми усилиями ввезти из-за границы можно. Выхода два: либо продаём любимую винтовку за бесценок (кому она нужна, без патронов-то?), либо осваиваем релоад.

Пример из жизни: в 2014 году мне удалось купить с рук замечательный охотничий карабин Marlin 444. Старпёры меня поймут: оружие с рычажной перезарядкой было предметом вожделения любого советского мальчишки, видевшего хотя бы один вестерн. К тому же я тогда искал охотничий короткобойный стоппер — то есть комплекс «оружие-патрон», способный на близкой и средней дистанции остановить крупную дичь. «Марлин» по этому параметру меня вполне устраивал: с тяжёлой пулей он выдавал дульную энергию под 5 000 джоулей. Для сравнения — у пистолета Макарова (ПМ) дульная энергия всего 300 джоулей.

Полсотни патронов к «марлину» мне отдали в придачу, всего по 180 рублей за штуку. Но уже после первого выезда на стрельбище вопрос боепитания встал передо мной очень остро, ведь если хочешь стрелять хорошо — нужно стрелять много. Но ни один доступный оружейный магазин этим калибром не торговал. Позже мне попадались сообщения, что в столице такие боеприпасы есть, но уже по 790 рублей за штуку. А потом и они пропали. Пришлось искать гильзы, оборудование и налаживать домашнее производство…

В-третьих, в магазине патроны могут быть по совершенно неразумной цене. На примере того же «марлина» посчитайте, во сколько обойдётся единственный выезд на стрельбище и отстрел 50 патронов, купленных в ормаге. 39 500 рублей — только за боеприпасы. За месяц — если ездить каждую субботу — выйдет 158 000 рублей.

Ой.

Так что в моём случае покупка оборудования для релоада была единственным разумным шагом. Гильзы калибра.444 Marlin при выстреле почти не изменяют свою геометрию, поэтому использовать их можно не менее 10 раз. Я до сих пор пользуюсь теми, что попали мне в руки в 2014 году, они, считайте, бесплатные. Импортные оболочечные пули мне без надобности, я покупаю отечественные свинцовые по 11 рублей. Ура, импортозамещение — наш капсюль стоит 4 рубля, заряд казанского пороха обходится в 6 рублей. Таким образом, цена одного «тренировочного» патрона для стрельбища (без стоимости оборудования) — 21 рубль. Разница по сравнению с покупным патроном (которого всё равно нет в продаже) — 37 раз.

Эффект, впрочем, может быть и не столь разительным. Например, дешёвые отечественные боеприпасы 9×19 мм и.223 Rem за минувший год выросли в стоимости почти вдвое; но если вы занимаетесь «самокрутом», то для вас цена осталось прежней. И если вы стреляете регулярно и помногу, релоад — реальный способ сэкономить.

В-четвёртых, это просто прикольно. Современное огнестрельное оружие воплощает в себе древнейшую мечту человека: воздействие на предметы на расстоянии. А подбор правильного патрона даст возможность это расстояние увеличить и сделать это воздействие более дозированным. Я помню свои ощущения, когда впервые на стрельбище уложил ростовую мишень на 400 метров (оружие было не слишком подходящим, старый карабин Симонова с кустарно установленной оптикой). Я неоднократно видел изумление на лицах начинающих стрелков, которые впервые попадали в гонг на 300 метров. Попробуйте же себе представить, каково это: на такой дистанции не просто попасть в мишень, а выстроить аккуратную группу попаданий точно в «яблочко»?

Разумеется, таких результатов можно достичь далеко не со всяким оружием, но будьте уверены: самые лучшие группы из своего «ствола» вы сможете получить только «самокрутным» патроном. Правда, стоимость такого боеприпаса может значительно превышать то, что можно купить в магазине, но если речь идёт о любимом хобби, страстном увлечении — считать деньги становится как-то неприлично…

Конечно, подавляющему большинству стрелков и охотников, которые бывают на стрельбище раз в полгода, за глаза хватит дешёвых патронов из магазина. Релоад же — выбор настоящих фанатов стрельбы. И, если тема вас заинтересовала, в следующий раз мы поговорим о ней более подробно: расскажем о покупке оборудования, компонентов, ценах и т. д.

На этом введение в тему, пожалуй, можно и завершить. Продолжение следует. Возможно.